Sáng 12/7: Cuộc nhậu hóa thảm kịch, 'kẻ thù ác' chém liên tiếp vào chỗ hiểm khiến bạn nhậu ngã gục
Mới đây, Công an xã Phú Lâm cho biết, đơn vị đã tiếp nhận một đối tượng đến đầu thú sau khi dùng dao chém người gây thương tích sau mâu thuẫn dẫn đến xô xát trong cuộc nhậu.
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Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) vừa tạm giữ hình sự người phụ nữ đặt đồ ăn qua mạng không trả tiền, dùng dao chém người bán hàng khi bị đòi tiền.
Theo SKĐS ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-12/07/2026 06:51 AM (GMT+7)