Đặt hàng qua mạng không trả tiền, dùng dao chém người bán

Công an phường Cửa Nam - Thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Hoàng Lê Ngọc My (sinh năm 1992) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Đối tượng Lê Ngọc My tại cơ quan công an.

Theo cơ quan công an, Ngọc My là đối tượng nhiều lần có hành vi đặt đồ ăn qua mạng rồi không trả tiền. Khi bị các chủ cửa hàng đến nhà yêu cầu thanh toán tiền hàng, My có lời lẽ thách thức, chửi bới, đe doạ và không chịu trả tiền.

Ngày 14/6, My tiếp tục đặt hàng không trả tiền. Chủ cửa hàng có đến nhà yêu cầu thanh toán thì My đã dùng dao chém vào tay gây thương tích cho nạn nhân là anh P.M.T. Sau đó Công an phường Cửa Nam đã mời các bên liên quan về trụ sở công an phường để làm rõ.

Hiện, Công an phường Cửa Nam đã thu thập chứng cứ, lập hồ sơ để xử lý đối tượng My theo đúng quy định của pháp luật.