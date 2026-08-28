Ngày 27/8/2026, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đoàn Thanh Thía, sinh năm 1984, ngụ Tổ 1, khóm Tịnh Hưng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp về tội “giết người”.

Theo đó, do tức giận việc cha thường xuyên hành hung mẹ nên đối tượng đã hành hung cha trọng thương rồi tử vong và đến Công an xã Mỹ Thọ đầu thú.

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'Nghịch tử' đánh chết cha sau nhiều lần chứng kiến mẹ bị đe dọa, hành hung ở Đồng Tháp.