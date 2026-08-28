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'Nghịch tử' đánh chết cha sau nhiều lần chứng kiến mẹ bị đe dọa, hành hung ở Đồng Tháp

Sự kiện: Tin pháp luật

Do tức giận việc cha thường xuyên hành hung mẹ nên đối tượng đã hành hung cha trọng thương rồi tử vong và đến Công an xã Mỹ Thọ đầu thú.

Ngày 27/8/2026, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đoàn Thanh Thía, sinh năm 1984, ngụ Tổ 1, khóm Tịnh Hưng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp về tội “giết người”. 

Theo đó, do tức giận việc cha thường xuyên hành hung mẹ nên đối tượng đã hành hung cha trọng thương rồi tử vong và đến Công an xã Mỹ Thọ đầu thú.

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'Nghịch tử' đánh chết cha sau nhiều lần chứng kiến mẹ bị đe dọa, hành hung ở Đồng Tháp.

Cầm kéo đâm người tình sau phút mặn nồng vì bị đuổi khỏi nhà giữa đêm
Cầm kéo đâm người tình sau phút mặn nồng vì bị đuổi khỏi nhà giữa đêm

Sau khi bị người tình lớn hơn 6 tuổi yêu cầu rời khỏi nhà giữa đêm, Lương Văn Hưng bực tức, cầm kéo đâm nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương tật 63%.

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Theo SKĐS ([Tên nguồn])

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-28/08/2026 07:06 AM (GMT+7)
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