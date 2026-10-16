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Nghẹt thở khoảnh khắc Công an Thanh Hóa trong ca tuần tra đêm kịp thời cứu sống tài xế taxi đột quỵ

Sự kiện: Thời sự

Sự chủ động và phản ứng nhanh nhẹn của lực lượng Công an phường Hạc Thành (tỉnh Thanh Hóa) đã giúp một nam tài xế taxi bị đột quỵ bất ngờ trên đường Trần Phú vượt qua cơn nguy kịch nhờ tiếp cận y tế ngay trong "thời điểm vàng".

Mời quý vị và các bạn xem video dưới đây:

Nghẹt thở khoảnh khắc giải cứu nạn nhân kẹt sâu dưới trục bánh xe đầu kéo
Nghẹt thở khoảnh khắc giải cứu nạn nhân kẹt sâu dưới trục bánh xe đầu kéo

Tại Sơn La vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông hi hữu khiến một người đàn ông bị mắc kẹt sâu dưới gầm xe đầu kéo.

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Theo SKĐS ([Tên nguồn])

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-16/10/2026 18:22 PM (GMT+7)
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