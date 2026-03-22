Sắc vóc hotgirl Hà thành đời đầu vừa kỉ niệm 13 năm kết hôn với chồng doanh nhân

Huyền Baby khoe chồng yêu sau 13 năm ngày cưới. Nhan sắc của hotgirl Hà thành đời đầu lại là điểm gây chú ý với khán giả.

Được biết, từ nhiều năm trước Huyền Baby là một trong những hotgirl đời đầu của Hà thành. Hiện tại, sau nhiều năm mỹ nhân sinh năm 1989 vẫn có sắc vóc khiến khán giả ngạc nhiên. Dù đã U40 và trải qua 3 lần sinh nở nhưng cô vẫn cực kỳ trẻ trung. Điều đáng chú ý là vóc dáng của Huyền Baby không có nhiều thay đổi theo năm tháng.

Để giảm và giữ cân, Huyền Baby ăn theo chế độ tập gym và tuân thủ nghiêm túc. Bữa sáng, cô ăn bánh mì đen và trứng cùng với đó là salad.

Người đẹp chia sẻ, cô thường xuyên uống nước ép cam, cà rốt và khẳng định công dụng làm đẹp da, cung cấp dưỡng chất, giúp giảm cân của loại nước này. Bữa trưa của Huyền Baby luôn có cốc nước ép bên cạnh. Còn bữa tối cô ăn đơn giản gồm ức gà và rau xanh.

Vì muốn giữ dáng nên kể cả khi đi ăn cùng bạn bè, Huyền Baby cố gắng duy trì chế độ ăn của mình. Những món Huyền Baby ăn đều là thực phẩm "kinh điển" được nhắc đến trong thực đơn ăn kiêng. Nó vẫn cung cấp đủ năng lượng, không làm cơ thể mệt mỏi lại tránh việc nạp dư thừa khiến phái đẹp bị tăng cân.

Ngoài chế độ ăn uống, Huyền Baby còn tích cực rèn luyện thể thao. Bên cạnh việc tập gym, người đẹp còn làm mới bài tập với việc nhảy. Nhảy cũng được xem là hình thức giảm cân vì đây là vận động toàn thân giúp cơ thể đốt cháy calo hiệu quả.

Tập nhảy không đơn thuần chỉ là nhớ động tác, muốn có được sự uyển chuyển người tập phải bỏ nhiều công sức, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng của toàn bộ cơ thể. Ngoài ra, nhảy còn được chia theo nhiều phong cách tùy thuộc sở thích của bản thân mà bạn có thể lựa chọn.

Nhờ chăm chỉ ăn uống kết hợp với luyện tập nên Huyền Baby lại sở hữu vóc dáng vạn người mê với tỉ lệ 3 vòng không thể hoàn hảo hơn.

Ngoài giữ gìn vóc dáng, Huyền Baby còn chịu khó chăm sóc da nhờ vậy nhan sắc của hotgirl ngày càng thăng hạng.

Cô tự tin khoe nhan sắc trong nhiều trang phục gợi cảm từ áo cúp ngực...

Đến bikini khoe 3 vòng nóng bỏng.