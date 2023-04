Sắc vóc Hoàng Thùy Linh đang ở thời kỳ "đỉnh cao" nhất sau 17 năm đóng Vàng Anh

Hoàng Thuỳ Linh sinh năm 1988, là ca sĩ nổi tiếng cùng những bản hit gắn liền với chất liệu văn hóa dân gian như Bo xì bo, Em đây chẳng phải Thúy Kiều, Để Mị nói cho mà nghe, Tứ phủ, Bánh trôi nước,...

Mới đây, trong Lễ trao giải thưởng Cống hiến 2023, Hoàng Thùy Linh trở thành nghệ sĩ đại thắng với 3 giải: MV của năm, Album của năm (LINK) và Nữ ca sĩ của năm. Thành công của album LINK giúp cho Khắc Hưng chiến thắng hạng mục Nhạc sĩ của năm và Nhà sản xuất của năm cho DTAP.

Hoàng Thùy Linh bật khóc khi được xướng tên ở những giải thưởng quan trọng.

Cũng đầu năm 2023, bản hit See tình của Hoàng Thùy Linh nhanh chóng "gây sốt" toàn cầu nhờ giai điệu huýt sáo vô cùng bắt tai. Ra mắt công chúng vào năm 2022, See tình đạt 42 triệu lượt xem trên Tiktok và mang đến cho Hoàng Thùy Linh đại thắng Làn sóng xanh 2022. Cô được vinh danh ở hạng mục Ca sĩ của năm, Ca khúc của năm và Album của năm. Chưa dừng lại ở đó, hiện tổng số view các clip được gắn thẻ #seetinh đã lên tới 1,2 tỷ lượt xem. Mới đây, báo Nhật Bản có bài viết giải mã: "Vì sao 'See tình' lại hot đến thế?" Họ cho rằng có thể Hoàng Thùy Linh đã đưa thuật toán bí ẩn vào trong ca khúc và có lẽ cô còn có một công thức chiến thắng của riêng mình trong thời đại của kỷ nguyên số.

Hoàng Thùy Linh gặt hái được chuỗi thành công ấn tượng với ca khúc "See tình".

Đi kèm với sự nổi tiếng của See tình, sắc vóc của Hoàng Thùy Linh cũng trở thành chủ đề được khán giả nước ngoài quan tâm. Trong đó, Á hậu Hàn Quốc không ngừng xuýt xoa khi ngắm Hoàng Thùy Linh qua MV Bo xì bo: "Cô ấy thật sự quá đẹp". Dù đã U40, nhưng nữ ca sĩ vẫn nhận được nhiều lời khen vì gương mặt trẻ trung hiếm có.

Tuy nhiên, không ít lần Hoàng Thùy Linh vẫn bị người hâm mộ bắt gặp hình ảnh vóc dáng có phần tròn trịa, lộ khuyết điểm cơ thể trong thiết kế áo yếm như bắp tay to, đô, phần đùi và bắp chân khá to. Chính vì thế, cô rất chú trọng trong việc tập luyện kết hợp chế độ ăn nghiêm ngặt để giữ dáng.

Liên tục được khen vì nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp nhưng thực chất vóc dáng của Hoàng Thùy Linh có khá nhiều khuyết điểm.

Trước khi trở thành diễn viên, ca sĩ, Hoàng Thùy Linh từng có 7 năm học tại Cao đẳng Múa Hà Nội nên cơ thể của cô rất mềm mại, uyển chuyển. Hiện tại, nữ ca sĩ còn thường xuyên tập vũ đạo, không chỉ phục vụ cho mục đích biểu diễn mà còn có khả năng giữ dáng rất hiệu quả. Dance là một trong những bộ môn được nhiều nữ nghệ sĩ Việt yêu thích vì giúp cho người tập đốt cháy được nhiều calo dư thừa chẳng kém gym, hay yoga.

Khi tập những động tác nhẹ nhàng thì chị em cũng có thể tiêu thụ được 250 calo còn các động tác giật bụng, đòi hỏi sự kết hợp nhuần nhuyễn của tay, chân, hông thì có thể đốt cháy lên đến 700 calo trong 1 buổi tập. Ngoài ra, khi tập bộ môn này, các cô gái cũng được điều chỉnh tư thế và dáng đứng vì nó yêu cầu người tập phải giữ lưng thẳng, cổ cao, mắt nhìn thẳng, giữ ngực và mông cao để làm nổi bật đường cong.

Hình ảnh mới nhất của nữ ca sĩ nhận được nhiều lượt yêu thích trên mạng xã hội.

Hoàng Thùy Linh có khả năng vũ đạo điêu luyện. Trước đó, cô cũng từng học múa 7 năm ở Cao đẳng Múa Hà Nội.

