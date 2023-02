Ở tuổi 52, hoa hậu Giáng My vẫn đẹp chẳng tì vết nhờ "tâm sinh tướng"

Hình ảnh mới được hoa hậu Đền Hùng - Giáng My đăng tải trên trang cá nhân.

Giáng My được biết đến là "hoa hậu độc nhất vô nhị". Cô đăng quang hoa hậu Đền Hùng 1992. Từ đó đến nay cuộc thi chưa tổ chức lần hai và Giáng My chưa có người kế nhiệm. Giáng My vốn theo học nghệ thuật từ nhỏ. Sau đăng quang, cô còn tham gia một số dự án phim.

Hiện tại, người đẹp tập trung kinh doanh nhưng vẫn là gương mặt được công chúng quan tâm, các nhà thiết kế "chọn mặt gửi vàng". Hiếm ai ở tuổi 52 vẫn có nhan sắc rung động như hoa hậu Giáng My.

Nhan sắc của hoa hậu Giáng My ở tuổi 52.

Mỹ nữ thập niên 90

Khi nhắc đến những người đẹp của thập niên 90 khó ai có thể bỏ qua cái tên Giáng My. Cô cũng được xem là một trong những "nữ hoàng ảnh lịch" của thời đó. Khi đăng quang hoa hậu, Giáng My 21 tuổi. Cô gây ấn tượng với nét đẹp dịu dàng, đôi mắt to, tròn, mũi cao, đường nét gương mặt hài hòa, đẹp trong veo. Ngoài ra, hoa hậu Giáng My cũng có chiều cao khá nổi bật là 1m67. So với thời điểm đó, chiều cao này đã rất ấn tượng.

Giáng My giành được danh hiệu "Người đẹp Đất Tổ" trong cuộc thi năm 1992.

Nhan sắc ấn tượng của hoa hậu Giáng My thời trẻ.

Mặn mà ở tuổi trung niên

Bước đến tuổi trung niên, Giáng My vẫn nhận được những lời khen cho vẻ trẻ trung. Bản thân cô cũng chú ý đến việc "bảo dưỡng" nhan sắc. Về chế độ ăn uống uống, cô giữ thói quen ăn uống lành mạnh, kết hợp với một số bữa ăn chay để thanh lọc cơ thể. Đặc biệt, để không tăng cân, Giáng My chia nhỏ các bữa và chọn đúng món để thưởng thức.

Ở tuổi trung niên, hoa hậu Giáng My vẫn khiến người ta phải trầm trồ vì nhan sắc.

Cùng với đó, cô dành thời gian để tập luyện. Được biết, cô thích yoga đặc biệt là yoga bay. Ngoài ra, Giáng My còn chú ý đến việc giữ cho mình một tinh thần vui vẻ, suy nghĩ tích cực. Điều này những tưởng chẳng liên quan nhưng lại tác động lớn đến ngoại hình của mỗi người.

Không phải vô cớ khi người ta nói "tâm sinh tướng", người có thiện tâm, yêu đời, yêu sống thường sẽ có vẻ đẹp phúc hậu, nhã nhặn. Còn về khoa học, suy nghĩ tích cực giúp bạn hạn chế căng thẳng, tránh việc bị rối loạn giấc ngủ, đau đầu, mệt mỏi, da xấu,...

Năng lượng tích cực giúp mỗi người đẹp từ bên trong.

