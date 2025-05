Nicola Peltz từng bị chuyên gia làm tóc gọi là 'quái vật'

Justin là nhà tạo mẫu tóc, chuyên về các kỹ thuật nhuộm, từng làm việc với nhiều người nổi tiếng như Miley Cyrus, Jennifer Aniston, Katy Perry. Năm 2014, Justin đã nhuộm tóc cho Nicola Peltz khi cô tham gia chuyến quảng bá cho phim Transformers: Age of Extinction của Michael Bay. Năm 2019, Justin mỉa mai Nicola là một "diva" và thề sẽ "không bao giờ làm việc với cô ấy nữa" khi tham gia podcast How Could I Want More?.

Mái tóc của Nicola Peltz tại buổi quảng bá phim Transformers năm 2014.

"Tôi may mắn khi được làm việc cùng những người tuyệt vời, còn với những người tệ nhất lại chẳng đi đến đâu cả, vì vậy tôi có thể nói về họ. Tôi nhớ có một lần, tệ nhất trong những lần tệ nhất, có một diva nhỏ nhắn, cô ấy là cô gái mới của Transformer, tên là Nicola Peltz, hóa ra cô nàng xuất thân từ một gia đình rất giàu có và được gọi là thế hệ IT mới nhưng giờ cô ấy đã biến mất. Cô ấy thực ra là một con quái vật", Justin nói.

Theo Mail, phát ngôn từ Justin xuất phát do sự cố nhuộm tóc, được cho là khiến tóc Nicola "rụng trong bồn rửa". Nguồn tin thân cận với Nicola cáo buộc Justin "đốt tóc cô ấy" trong quá trình tẩy, khi chuẩn bị cho chuyến quảng bá phim.

Justin từng làm việc với nhiều ngôi sao nổi tiếng và thú nhận đã làm hỏng tóc của Katy Perry khi nhuộm từ đen sang vàng. Anh đã can ngăn Katy vì tóc cô quá hư tổn nhưng nữ ca sĩ vẫn muốn nhuộm và chỉ ít lâu sau khi chải thuốc, mái tóc Katy bắt đầu rụng lả tả. Điều này buộc nữ ca sĩ phải cắt tóc pixie nhưng gián tiếp giúp cô có mái tóc để đời.

Diễn viên Bella Thorne cũng từng nhận xét Nicola là "một cô gái rất, rất xấu tính". Cô cũng được miêu tả là một "cô dâu ác mộng" trong bộ phim tài liệu Peltz Beckhams vs The Wedding Planners năm 2023 sau cuộc tranh chấp của cô với những người lập kế hoạch đám cưới.

Sau đám cưới xa hoa vào tháng 4/2022, nàng dâu nhà Becks cũng vướng tin đồn bất hòa với mẹ chồng khi Nicola chọn mặc váy cưới Versace thay vì một trong những thiết kế của Victoria.

Nicola - Brooklyn hiện được ví như vợ chồng Meghan - Hoàng tử Harry khi có nhiều mâu thuẫn và đang dần "quay lưng" với gia đình chồng.

Thông tin này được Mail đăng tải trong bối cảnh rạn nứt giữa nhà Becks và con dâu leo thang đến mức "không thể hàn gắn". Các nguồn tin cho rằng gia đình nổi tiếng "đã hết chịu đựng nổi Nicola" sau khi Brooklyn không dự tiệc sinh nhật lần thứ 50 của bố hồi đầu tháng 5 dù ở London trong thời gian này. Trong tiệc sinh nhật sớm của Becks cuối tháng Ba, đôi uyên ương cũng vắng mặt. Vợ chồng Becks được cho "sẽ làm bất cứ điều gì để đưa con trai trở lại", nhưng họ "đã chán ngấy" con dâu.