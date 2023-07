Người đẹp Đà Nẵng có thân hình "10 năm không đổi" nhờ bí quyết ít ai ngờ

Trương Diệu Ngọc có thân hình săn chắc trong nhiều năm qua.

Trương Diệu Ngọc từng được biết tới với danh hiệu Hoa khôi Áo dài 2016. Sau đó, cô đại diện Việt Nam thi Miss World 2016. Trở về sau cuộc thi, người đẹp Đà Nẵng hoạt động tích cực trong lĩnh vực thời trang. Không chỉ tham gia trình diễn thời trang, cô còn là một người truyền lửa cho thế hệ người mẫu trẻ.

Gần đây, việc Trương Diệu Ngọc ghi danh tại cuộc thi The New Mentor nhận được quan tâm của người hâm mộ. Tên tuổi của chân dài được nhắc tới nhiều hơn, có sự so sánh từ khán giả khi cuộc thi quy tụ quá nhiều thế hệ người mẫu của Việt Nam.

Tham gia cuộc thi, Trương Diệu Ngọc trải lòng: "Tôi không đặt nặng vấn đề “quay lại”. Với tôi, mọi sân chơi đều là một cơ hội để thể hiện sự nghiêm túc, cầu tiến của bản thân. Tất cả các dòng sông đều chảy. Thời trang cũng không nằm ngoài sự vận động đó. Qua một thời gian hoạt động nghệ thuật, tôi nhận thấy chỉ “yêu” là không đủ, mà phải lan toả, chia sẻ những trải nghiệm của tình yêu đó đến với nhiều người hơn.

Tôi muốn khẳng định, thời trang là 1 nghề. Tôi muốn thổi nhiều năng lượng tích cực và mong muốn truyền tải tinh thần đúng đắn về nghề này đến giới trẻ. Người làm nghề cũng khổ luyện và nỗ lực hết mình mới có được thành công, chứ không phải chỉ toàn là sự chiêu trò, tiêu cực như những tin đồn mà mọi người đã luôn truyền tai nhau bao lâu nay" - Trương Diệu Ngọc nói thêm.

Tính tới thời điểm hiện tại, Trương Diệu Ngọc là một trong những chân dài có số đo hình thể ấn tượng. Trước những thông tin cơ bản về các thí sinh, nhiều người cho rằng, người đẹp Đà Nẵng đang có được những lợi thế ban đầu.

Nhưng cô khẳng định "lợi thế mà ai cũng biết thì không còn là lợi thế nữa. Ngoài hình thể “đẹp giống” các bạn thí sinh, tôi cho là tôi có tâm thế tự tin, nhiều năng lượng và thoải mái tiếp nhận - làm chủ - xử lý tình huống".

Cô tham gia cuộc thi với tâm thế trải nghiệm, lan tỏa tình yêu với thời trang.

Duy trì hình thể 10 năm không đổi

Là một người làm trong lĩnh vực thời trang, hình thể có yếu tố cực kỳ quan trọng và với Trương Diệu Ngọc cũng không ngoại lệ. Cô cao 1,81m cùng số đo 3 vòng: 90 - 64 - 97cm.

Trương Diệu Ngọc chia sẻ, cô không có bí quyết giữ dáng cầu kỳ. Thời điểm cô dành nhiều thời gian tâm huyết cho việc giảm cân là khi cô tham gia các cuộc thi của 8 - 10 năm về trước. Sau đó, cô duy trì vóc dáng bằng cách ăn uống vừa phải, không kiêng khem quá nhiều khiến cơ thể thiếu chất. Cô tập luyện điều độ nhưng không tập nặng.

Cô khẳng định muốn đẹp và khỏe, mỗi chúng ta phải duy trì song song hai điều là "sức khỏe thể chất - sức khỏe tinh thần".

Về chế độ dinh dưỡng, Trương Diệu Ngọc nói về thói quen 10 năm không đổi mà cô áp dụng: "Tôi không quan trọng trong các món ăn, cơ bản mình thèm gì thì ăn nấy. Vì tôi nghĩ (có thể đúng, có thể sai) mình thèm gì thì cơ thể mình đang cần cái đó để mình đáp ứng. Tuy nhiên cũng cần phải có giới hạn và mức độ trong việc "chiều" theo sự mong muốn của cơ thể để tránh tăng cân quá nhiều, và rồi sẽ rất cực để siết cân, như vậy thì không tốt cho cơ thể bên trong.

Ngoài ra, tôi ăn rất nhiều rau và những món luộc hấp. Song song đó, tôi có một thói quen vẫn giữ đến nay cũng hơn 10 năm rồi, đó là mỗi ngày ngoài lượng nước lọc cung cấp cho cơ thể, tôi sẽ uống thêm 1 lít nước lọc vắt 1 chút chanh. Tôi cảm thấy cơ thể được thanh lọc và hiệu quả trong việc duy trì số đo của mình" - Trương Diệu Ngọc chia sẻ.

Trương Diệu Ngọc duy trì sắc vóc thu hút trong nhiều năm làm nghề.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nguoi-ep-a-nang-co-than-hinh-34-10-nam-khong-oi-34-nho-bi-quyet-it-ai...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nguoi-ep-a-nang-co-than-hinh-34-10-nam-khong-oi-34-nho-bi-quyet-it-ai-ngo-a616331.html