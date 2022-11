"Mỹ nhân được khao khát nhất Nhật Bản" tuổi 34 trẻ đẹp nhờ ngủ nhiều

Thứ Bảy, ngày 12/11/2022 06:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Diễn viên sinh năm 1988 nổi bật với ngoại hình xinh đẹp được cả nam giới và nữ giới Nhật Bản yêu thích.

Yui Aragaki là người có gương mặt khiến phái đẹp phải ao ước.

Mới đây, trang Oricon News công bố bảng xếp hạng "Người đẹp có gương mặt được ao ước nhất" lần thứ 16 do phụ nữ bình chọn. Họ khảo sát những người trong độ tuổi từ 10 đến 50 tuổi. Kết quả, nữ diễn Yui Aragaki giành vị trí đầu tiên. Đây là năm thứ 2 liên tiếp cô nhận được danh hiệu này và lần thứ 4 trong tổng số.

Nữ diễn viên sinh năm 1988 đứng đầu danh sách bình chọn.

Năm nay, Yui Aragaki có tham gia bộ phim truyền hình lịch sử "The 13 Lords of the Shogun" nhận được nhiều sự quan tâm. Ngoài ra, cô còn có một số dự án lồng tiếng phim hoạt hình,... Mọi người nhận xét: "Vẻ đẹp của cô ấy như có khả năng chữa lành", "cô ấy mang vẻ đẹp trong suốt, thuần khiết", "nụ cười ấy vẫn đẹp như ngày nào",....

Vẻ đẹp của Yui Aragaki được nhận xét là thuần khiết.

Ngoài ra, Yui Aragaki còn nhiều lần được bình chọn là "tình trong mộng", "người đẹp được nam giới Nhật Bản khao khát nhất". Năm 2021, cô kết hôn với nam diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ Hoshino Gen.

Mặc dù đã 34 tuổi nhưng Yui Aragaki vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung. Chia sẻ với VoCE Japan, cô nói mình chú trọng đến giấc ngủ.

Hình ảnh hồi trẻ của nữ diễn viên xinh đẹp.

"Tôi thấy da đẹp hơn, thể chất ổn định, tinh thần sảng khoái khi được ngủ ngon. Tôi rất thích ngủ nhưng thực sự thì tôi không dễ để ngủ. Tôi thường chuẩn bị đồ ngủ và chăn gối phù hợp với mùa, thư giãn khoảng 20' để chìm vào giấc ngủ. Nếu điều đó không hiệu quả tôi sẽ tự nhủ "chỉ cần nhắm mắt lại". Khi được nghỉ tôi dành bao nhiêu thời gian tùy ý cho việc ngủ" - Yui Aragaki bày tỏ.

Yui Aragaki có chiều cao tương đối là 1m69.

Cùng với đó, cô chú ý đến chế dộ ăn uống. Yui Aragaki uống nhiều nước, đặc biệt cô thích sữa đậu nành. Nó cung cấp khoảng 100 calo và protein cùng nhiều loại khoáng chất cần thiết khác. Sữa đậu nành giúp cơ thể no lâu đồng thời kiểm soát lượng đường trong máu. Ngoài ra, nó còn chứa axit béo không bão hóa giúp ngăn chặn quá trình hấp thụ chất béo vào đường ruột.

Hiện tại, nhan sắc của cô vẫn ấn tượng.

Tất nhiên, cô uống với lượng vừa phải, hạn chế đường và uống sữa đậu nành vào buổi sáng. Cùng với đó, Yui Aragaki bổ sung thêm trái cây và rau xanh trong chế độ ăn. Các loại thực phẩm này còn tác động tích cực đến làn da vì nhiều vitamin.

Trong một bài phỏng vấn, Yui Aragaki từng chia sẻ vẻ đẹp của mỗi người luôn thay đổi theo thời gian, thay vì chú ý quá nhiều đến những điều bên ngoài cô muốn trở thành một người biết cảm thông, kiên định. Cô cũng đặc biệt quan tâm đến sức khỏe tinh thần, hạn chế căng thẳng để luôn rạng rỡ.

