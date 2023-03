Muốn da đẹp căng tràn nhựa sống cần bổ sung vitamin C

Huyết thanh vitamin C là một trong những sản phẩm chăm sóc da nổi tiếng nhất vì một lý do: Nó hoạt động hiệu quả. Cùng với kem chống nắng và retinol, bất kỳ bác sĩ da liễu nào cũng sẽ nói với bạn rằng vitamin C rất cần thiết cho mọi quy trình chăm sóc da cơ bản - bất kể loại da nào.

Nhưng chính xác điều gì làm cho vitamin C trở nên tuyệt vời như vậy? Tiến sĩ da liễu Michelle Henry và Tiến sĩ Lily Talakoub khẳng định những lợi ích của vitamin C đối với làn da, họ còn chia sẻ cách kết hợp thành phần này vào quy trình chăm sóc da của bạn đúng cách.

Vitamin C có lợi cho da như thế nào?

Để hiểu được lợi ích của việc sử dụng vitamin C trên da, trước tiên cần lưu ý đến các loại vitamin C khác nhau hiện có. Tùy thuộc vào loại da và mối quan tâm của bạn, bạn có thể quyết định sử dụng một dạng vitamin C hơn một dạng vitamin C khác.

Axit L-ascorbic xảy ra là có lợi và hiệu quả nhất trong tất cả các dạng. Tuy nhiên, nếu bạn có làn da dễ bị mụn trứng cá, Tiến sĩ da liễu khuyên bạn nên sử dụng natri ascorbyl phosphate tổng hợp, ổn định và hòa tan trong nước. Một số nghiên cứu cho thấy natri ascorbyl phosphate có thể có hiệu quả trong việc điều trị mụn khi được sử dụng ở nồng độ 1% và 5% và kết hợp với các thành phần chống mụn trứng cá như benzoyl peroxide. Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm vitamin C có khả năng thấm sâu vào da, hãy chọn sản phẩm có chứa tetrahexyldecyl ascorbate tan trong dầu, một dẫn xuất của axit L-ascorbic.

Khi được sử dụng đúng cách, vitamin C (ở mọi dạng) có khả năng điều trị vô số vấn đề về chăm sóc da phổ biến:

Làm chậm và/hoặc đảo ngược các dấu hiệu lão hóa: Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh giúp trung hòa các gốc tự do - có thể dẫn đến nếp nhăn và nếp nhăn sớm. Tiến sĩ Henry giải thích: “Hoạt động chống oxy hóa của vitamin C bảo vệ chống lại tác hại do tia cực tím gây ra bởi các gốc tự do, giúp ngăn ngừa lão hóa nhanh và ung thư da.

Cải thiện độ đàn hồi: Khi chúng ta già đi, da mất tính đàn hồi do giảm tổng hợp collagen. Tiến sĩ Henry cho biết : “Vitamin C tăng cường độ săn chắc bằng cách điều chỉnh quá trình sản xuất collagen. Da trông đầy đặn hơn.

Điều trị các vết thâm và tăng sắc tố da: Theo Tiến sĩ Henry, vitamin C có thể có tác dụng làm sáng da vì nó cản trở các enzym được sử dụng trong quá trình sản xuất melanin.

Bạn nên thêm Vitamin C vào thói quen của mình như thế nào?

Khi nói đến việc sử dụng vitamin C trên mặt , Tiến sĩ da liễu Henry nói rằng bạn có thể sử dụng các sản phẩm vitamin C hai lần một ngày, nhưng khuyên bạn nên dùng một sản phẩm vào thói quen buổi sáng để bạn có thể sử dụng retinol vào ban đêm. Để vitamin C tại chỗ được chứng minh là có hiệu quả, hầu hết các sản phẩm đều có nồng độ từ 10 đến 20%. Nhưng trước khi bạn bôi vitamin C lên mặt, hãy kiểm tra ngày hết hạn trước.

Sử dụng nó như một loại huyết thanh: Nói chung, huyết thanh là loại sản phẩm vitamin C phổ biến và phổ biến nhất, nhưng thành phần này cũng được tìm thấy trong kem dưỡng ẩm.

Thêm nó vào kem dưỡng ẩm của bạn: Tiến sĩ da liễu Talakoub thích trộn một vài giọt huyết thanh vitamin C vào kem dưỡng ẩm để tăng cường chất chống oxy hóa. Cô ấy nói: “Tôi thích các phiên bản huyết thanh được kết hợp trong dầu vì chúng là dạng vitamin C ổn định nhất.

Tác dụng phụ của việc sử dụng Vitamin C là gì?

Trừ khi bạn bị dị ứng cụ thể hoặc da cực kỳ nhạy cảm , vitamin C an toàn để sử dụng cho mọi loại da. Tuy nhiên, có một số thành phần không nên kết hợp với nó. Theo Tiến sĩ Henry thì "không nên trộn Retinoids, retinols, axit AHA và BHA với vitamin C vì hiệu quả của chúng có thể bị giảm khi chúng hoạt động tối ưu trong môi trường có độ pH rất khác nhau."

Sử dụng vitamin C và retinol cùng nhau cũng có thể dẫn đến kích ứng. Đó là lý do tại sao Tiến sĩ Henry khuyên bạn nên sử dụng vitamin C vào buổi sáng và dành riêng các loại axit hoặc sản phẩm retinol để sử dụng vào ban đêm. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bạn có thể thấy một số sản phẩm vitamin C có chứa các thành phần này ở mức độ thấp hơn.

