Ăn 4 thứ này giúp bạn mãi mãi tuổi đôi mươi

Bắt đầu ngày mới bằng một bữa sáng lành mạnh hơn có thể mang lại điều kỳ diệu cho tâm trí, cơ thể và — vâng — cả làn da của bạn nữa. Và bạn cũng không cần phải dành cả tiếng đồng hồ trong bếp để chuẩn bị bữa ăn để đảm bảo nó tốt cho sức khỏe. Đổ đầy bát hoặc đĩa của bạn chỉ với một vài hoán đổi giàu protein là tất cả những gì cần thiết để tạo ra sự khác biệt lớn về chất lượng chế độ ăn uống của bạn và tăng cường sức mạnh cho làn da của bạn. Dưới đây là hai loại thực phẩm giàu protein mà bạn có thể ăn mỗi sáng ở độ tuổi trên 40 để có làn da trẻ trung hơn.

Cá hồi xông khói

Bữa sáng không nhất thiết phải có trứng, thịt xông khói và bánh mì nướng. Hãy nghĩ ra những cách sáng tạo, ngon miệng để bổ sung thêm protein vào chế độ ăn uống của bạn. Chuyên gia dinh dưỡng và sức khỏe Tiến sĩ Nicole Avena cho biết, cá hồi hun khói rất giàu axit béo omega-3, có thể giúp giảm viêm da và thậm chí hỗ trợ hydrat hóa từ trong ra ngoài.

Một giáo sư thỉnh giảng về tâm lý học sức khỏe tại Đại học Princeton. Avena cho biết thêm: “Cá xông khói giúp bạn no lâu và hài lòng cho đến giờ ăn trưa. Nếu cá hồi hun khói quá mặn so với khẩu vị của bạn hoặc bạn có vấn đề về tim mạch, bạn có thể chọn món cá hồi nướng thông thường vào buổi sáng kết hợp với bánh mì nướng ngũ cốc nguyên hạt và pho mát kem.”

Quả óc chó

Hạnh nhân - quả óc chó cũng đáng để bạn cân nhắc vào buổi sáng. Avena nói: “Quả óc chó chứa đầy chất chống oxy hóa, vitamin B và axit béo omega-3, tất cả đều phối hợp với nhau để bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời và tổn thương da. “Ăn một nắm quả óc chó vào buổi sáng hoặc rắc một ít lên trên sữa chua Hy Lạp và quả việt quất là một cách tuyệt vời để ngăn ngừa tác hại của ánh nắng mặt trời trong ngày từ trong ra ngoài.”

Thực phẩm giàu vitamin C

Avena nói: “Vitamin C đóng một vai trò quan trọng trong việc sản xuất collagen, khi chúng ta ăn protein trong chế độ ăn kiêng (như một số loại thực phẩm đã đề cập ở trên), cơ thể chúng ta có thể sử dụng nó để sản xuất collagen của chính nó. Vì vậy, vitamin C hỗ trợ tổng hợp collagen và có thể thúc đẩy duy trì làn da khỏe mạnh khi chúng ta già đi. Các loại thực phẩm phổ biến có chứa vitamin C là ớt chuông, trái cây họ cam quýt, cà chua, dâu tây và các loại rau họ cải như bông cải xanh và bắp cải. Nếu bạn không chắc chắn làm thế nào để kết hợp món này vào bữa sáng, hãy thêm chúng vào món trứng tráng đáng tin cậy của bạn - một nguồn protein và chất dinh dưỡng quan trọng tuyệt vời khác.

Nước hầm xương

Đối với đồ uống buổi sáng, cà phê và trà đều tốt và có những lợi ích riêng cho làn da, nhưng bạn cũng nên cân nhắc một cốc nước hầm xương ấm. Avena nói: “Nước hầm xương chứa gelatin, collagen, protein và các chất dinh dưỡng khác có lợi cho làn da của bạn. Cụ thể, các axit amin glycine và proline nổi bật đối với sức khỏe của da, vì glycine có thể giúp sản xuất collagen và proline có thể hỗ trợ chữa lành vết thương.”

Những loại thực phẩm bạn nên tránh xa?

Theo Avena, nếu bạn lo lắng về làn da của mình và muốn ăn uống để có làn da tươi trẻ, rõ ràng hơn thì có một số loại thực phẩm bạn nên tránh. Cô ấy nói: “Đầu tiên là bất kỳ loại thực phẩm ngọt cô đặc nào: bao gồm đường, chất làm ngọt như mật ong, kẹo, sôcôla, mứt hoặc xi-rô. Chúng không chỉ làm tăng lượng đường trong máu của bạn vào buổi sáng mà còn có thể gây ra mụn hoặc viêm nhiễm không mong muốn. Tiếp theo là sữa đầy đủ chất béo. Sữa có thể gây bùng phát mụn trứng cá hoặc bệnh chàm ở một số người, vì vậy hãy chú ý đến những loại thực phẩm có thể kích hoạt mụn của bạn và hạn chế cho phù hợp. Sữa ít béo hoặc không béo (như sữa chua Hy Lạp) là một lựa chọn tuyệt vời cho bữa sáng nếu cơ thể bạn dung nạp được sữa."

Nhìn chung, Avena cảnh báo, điều quan trọng là tránh thực phẩm chế biến sẵn cho bữa sáng và nên ăn nhiều loại trái cây và rau củ với nguồn protein chất lượng cao trong suốt cả ngày để có làn da tối ưu. Kết hợp nhiều ý tưởng bữa sáng ngon miệng này vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn là một cách để nuôi dưỡng làn da của bạn

