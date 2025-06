Một hoa hậu bị tước vương miện sau chưa đầy một ngày

Theo Tnnthailand, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ tỉnh Samut Songkhram đã thông báo tước vương miện của Anchistha Suksong - người đẹp vừa đăng quang hôm 30/5.

Theo ban tổ chức, Anchistha Suksong bị phát hiện che giấu thông tin về trình độ chuyên môn trong quá trình đăng ký dự thi. Hành vi này được cho là vi phạm nghiêm trọng các quy định của ban tổ chức.

Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ tỉnh Samut Songkhram thông báo tước vương miện của Anchistha Suksong.

“Cô Anchistha Suksong không đủ điều kiện và năng lực để tiếp tục đảm nhận danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Samut Songkhram 2025. Vì vậy, vương miện, dải băng, giải thưởng tiền mặt cùng các phần thưởng liên quan sẽ bị thu hồi, có hiệu lực trước 31/5”, ban tổ chức cho biết.

Á hậu 1 của cuộc thi là người đẹp Wichuda Kham-yot đã được chỉ định kế nhiệm danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Samut Songkhram 2025, đại diện cho tỉnh này tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025.

Sự việc khiến các fan sắc đẹp Thái Lan xôn xao. Trên các diễn đàn sắc đẹp Thái Lan, fan cho rằng lý do thực sự khiến Anchistha Suksong bị tước vương miện là do cô từng tham dự cuộc thi Miss Thailand do tập đoàn TPN Global tổ chức. Điều này đã vi phạm vào luật lệ mới được ông Nawat đưa ra sau khi thâu tóm cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan.

Sau khi bỏ ra số tiền 5,4 triệu USD (khoảng 136 tỷ đồng) để nắm bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan, ông Nawat đưa ra loạt quy định khắt khe và thể hiện sự gay gắt với đơn vị nắm bản quyền cũ là TPN Global.

Ông Nawat khẳng định thí sinh từng tham dự các cuộc thi do TPN Global tổ chức bao gồm Miss Thailand và Miss Global sẽ không được quyền tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan.

Với việc từng tham dự Miss Thailand, Anchistha Suksong đã phạm phải điều cấm kỵ của vị chủ tịch và bị tước vương miện. Khán giả Thái Lan đang thể hiện sự phẫn nộ và cho rằng ông Nawat đang ngày càng thể hiện sự độc đoán, cảm tính.

“Thương cho Anchistha Suksong, chỉ vì sự độc tài của Nawat mà bị tước vương miện”, “Tại sao vẫn có những người ủng hộ Nawat làm những việc như thế này”, “Sự độc đoán của ông ta đang dần giết chết các cuộc thi sắc đẹp ở Thái Lan”… cư dân mạng bình luận.

Hiện ông Nawat là một trong những nhân vật đình đám ở giới sắc đẹp Thái Lan khi nắm bản quyền hai cuộc thi Miss Grand và Miss Universe. Ông Nawat và ê-kíp sẽ đứng ra tổ chức Miss Universe 2025, đảm nhận toàn bộ khâu sản xuất, tiếp thị và phân phối vé cho mùa giải lần thứ 74.

Tuy nhiên, vị chủ tịch này luôn nhận về phản ứng gay gắt từ cộng đồng mạng vì cách hành xử cảm tính, ồn ào của mình. Gần đây nhất ông Nawat vướng lùm xùm tước vương miện của đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 Rachel Gupta.

Không chỉ fan sắc đẹp chỉ trích ông Nawat, nhiều hoa hậu cũng thẳng thắn lên tiếng phê phán vị doanh nhân người Thái. Hoa hậu Mỹ 2023 Noelia Voigt viết: "Thật đáng tiếc khi chứng kiến có quá nhiều lãnh đạo mới trong các cuộc thi sắc đẹp mang trong mình cái tôi quá lớn. Những cuộc thi sắc đẹp không phải là sân chơi của những người điều hành, mà là của thí sinh và người mang danh hiệu".

Cô cho rằng ông Nawat và các nhà tổ chức cuộc thi sắc đẹp cần biết tôn trọng di sản của tổ chức mình đang kế thừa và hành động một cách đúng đắn.