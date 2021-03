MC Kỳ Duyên U60 vẫn tự tin mặc đủ mọi loại bikini cắt xẻ bạo nhờ bí quyết vàng

Thứ Tư, ngày 17/03/2021 11:17 AM (GMT+7)

MC Kỳ Duyên được mệnh danh là "người đàn bà không tuổi" nhờ sắc vóc trẻ trung, gợi cảm dù đã bước sang độ tuổi U60.

Được mệnh danh là "mỹ nhân không tuổi" của Vbiz, Nguyễn Cao Kỳ Duyên là MC hải ngoại nổi tiếng với cách dẫn chương trình duyên dáng, dí dỏm với lượng fan hâm mộ đông đảo. Dù đã chạm ngưỡng U60, nhưng nữ MC vẫn sở hữu vóc dáng "đồng hồ cát" với 3 vòng săn chắc, mơn mởn đầy sức sống cùng nhan sắc lão hóa ngược khiến nhiều người ái ngại vì quá trẻ trung so với độ tuổi thật của mình. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải những hình ảnh diện bikini nóng bỏng khoe vẻ đẹp trời phú và nhận được nhiều lượt yêu thích của cộng đồng mạng.

Trên trang cá nhân, rất nhiều lần Kỳ Duyên không ngần ngại chia sẻ về những bí quyết làm đẹp, giữ dáng và cô luôn nhấn mạnh, để có một sắc vóc lý tưởng, thì cần phải có bí quyết và phải chăm chỉ luyện tập cũng như ăn uống khoa học vì "hiếm có ai tự nhiên mà đẹp được". Kỳ Duyên tự nhận, cô rất nghiêm khắc với bản thân, nhất là về chế độ dinh dưỡng, luyện tập thể thao cũng như việc nghỉ ngơi hợp lý. Ngoài "yêu" đều đặn, Kỳ Duyên luôn tuân thủ một số nguyên tắc nghiêm ngặt: Nói không với tinh bột, đường, thực phẩm nhiều dầu mỡ, đồ hộp, nước trái cây đóng hộp và sử dụng thêm sản phẩm chức năng để đẹp từ trong ra ngoài.

Diện bikini xẻ "hiểm hóc", MC Kỳ Duyên nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng bởi sắc vóc quá gợi cảm.

Bí quyết trẻ lâu không tốn 1 xu

Kỳ Duyên cho hay, thời xưa các cụ vẫn có "Tâm sinh tướng" ẩn chứa một ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Trong đạo Phật, câu nói này nhằm nói đến tinh thần, được thể hiện qua những suy nghĩ, ý thức, tư tưởng của một người. Một người phụ nữ có một tâm hồn đẹp, an nhiên, bao dung, tâm tính tốt sẽ giúp cải thiện được tướng mạo xinh đẹp từ trong ra ngoài và đặc biệt ở chính bản thân họ còn tỏa ra một loại sức hấp để người khác nảy sinh lòng ái mộ khi nhìn vào. Cũng bởi sắc đẹp được toát ra từ cái nhìn trong tâm người, nên mới có câu “nhìn người tình cứ ngỡ Tây Thi”. Chung quy lại, một tâm hồn đẹp đẽ là yếu tố tiên quyết khi muốn có tướng mạo xinh đẹp. Kỳ Duyên nhấn mạnh, trái tim có đủ tâm sẽ giúp phái nữ sở hữu dung mạo đủ tầm để từ đó có thể thay đổi số mệnh trở nên tốt đẹp hơn.

Một người phụ nữ có một tâm hồn đẹp, an nhiên, bao dung, tâm tính tốt sẽ giúp cải thiện được tướng mạo xinh đẹp từ trong ra ngoài.

Thiền 15 phút mỗi ngày

"Có thể hiện giờ, ai trong chúng ta cũng có một chút cảm thấy bị xáo trộn trong lòng, Kỳ Duyên cũng như vậy. Để giữ tâm bình yên, tôi luôn dành thời gian ra để thiền", nữ MC chia sẻ.

Thiền từ lâu đã là một là một phần trong cuộc sống của Kỳ Duyên, cho dù bận đến mấy, nữ MC cũng dành 10 đến 15 phút mỗi ngày để thiền định, vì thiền giúp chúng ta suy nghĩ thông suốt hơn, bỏ qua những gì phiền muộn, hiểu bản thân và trân trọng cuộc sống hơn, từ đó sức khoẻ lại tăng lên cùng tinh thần thoải mái và khoẻ khoắn.

Ăn chay để trẻ lâu

Khi được hỏi lý do vì sao Kỳ Duyên chọn ăn chay như một chế độ ăn kiêng thì cô hài hước đáp trả, đó là vì cô ham trẻ, ham đẹp. Tuy nhiên, việc ăn chay đến với cô rất tình cờ khi xem một đoạn clip trên youtube phỏng vấn cặp vợ chồng ngoài 70 tuổi, nhưng bà vợ đã có thâm niên ăn chay 30 năm. Khi nhìn vào bức ảnh của cặp vợ chồng, Kỳ Duyên nhận thấy sự khác biệt rõ rệt giữa một người ăn chay và một người ăn mặn và từ đó đã quyết tâm ăn chay để kéo dài tuổi xuân.

“Mình không cần ăn chay trường. Cố gắng được tí nào hay tí đó. Có thể ăn chay một lần/tuần hay 2 ngày/lần. Vừa tốt cho mình, vừa tốt cho sức khỏe, vừa tốt cho quả đất, vừa tốt cho các động vật xung quanh mình. Mỗi người trên quả đất chỉ bỏ ra một ngày ăn chay thì cộng lại chúng ta sẽ cứu được bao nhiêu sinh vật khác. Đó là lý do vì sao Kỳ Duyên ăn chay”, Kỳ Duyên chia sẻ.

Ăn trái cây thay vì uống nước ép hoa quả

Nhiều chị em thường có thói quen uống nước sinh tố thay cho việc ăn hoa quả tự nhiên, nhưng Kỳ Duyên nhấn mạnh, nước ép hoa quả không tốt cho sức khỏe. Lý giải về điều này, nữ MC cho biết, trong nước ép hoa quả chứa hàm lượng đường nhiều hơn hẳn so với ăn trái cây tự nhiên. Đa số phụ nữ tưởng rằng mình bị mập, bị tăng cân do ăn nhiều đồ mỡ nhưng thực tế là do ăn quá nhiều lượng đường có trong thực phẩm cũng như trong hoa quả.

Nguồn: http://danviet.vn/mc-ky-duyen-u60-van-tu-tin-mac-du-moi-loai-bikini-cat-xe-bao-nho-bi-quyet-vang...Nguồn: http://danviet.vn/mc-ky-duyen-u60-van-tu-tin-mac-du-moi-loai-bikini-cat-xe-bao-nho-bi-quyet-vang-50202117311183635.htm