Loại siêu quả giúp giữ nước, giảm cân, chống lão hoa da, lại dễ mua

Để tìm hiểu thêm về các loại trái cây siêu ngậm nước, tốt nhất mà các chuyên gia cho rằng bạn nên ăn để có vòng bụng phẳng hơn. Thì đó là quả việt quất là loại trái cây siêu dưỡng ẩm tốt nhất để giảm cân vì chúng thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giảm tình trạng kháng insulin, giàu chất chống oxy hóa, v.v..

Vẻ đẹp thanh xuân ai cũng muốn chạm tới.

Quả việt quất là loại trái cây siêu ngậm nước tốt nhất để giảm cân

Khi nói đến các loại trái cây siêu cấp nước tốt nhất để giảm cân, không có gì tốt hơn một số quả việt quất ngon, đốt cháy chất béo. Chúng rất tốt cho vị giác, trái tim, làn da và vòng eo của bạn. Một cốc quả việt quất cung cấp chỉ 80 calo cùng với 4 gam chất xơ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Những loại quả mọng này chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin C, vitamin K, mangan và một chất dinh dưỡng thực vật có tên là anthocyanin — tất cả đều có thể giữ cho trái tim của bạn khỏe mạnh và hỗ trợ giảm cân.

Một cách mà quả việt quất giúp bạn no lâu và no là hàm lượng chất xơ cao. Bạn càng no lâu sau khi ăn thì càng dễ duy trì mức thâm hụt calo để giảm cân một cách lành mạnh. Thêm vào đó, chúng có lượng calo thấp! Các loại quả mọng có hàm lượng calo thấp vào khoảng 32 đến 57 calo cho một khẩu phần 100 gam (tùy thuộc vào loại quả mọng, khiến chúng trở thành một loại thực phẩm ít calo tốt để bổ sung vào chế độ ăn kiêng, đặc biệt nếu bạn đang cố gắng giảm cân. Vì vậy, khi bạn ăn quả việt quất, chúng sẽ giúp bạn no lâu hơn và không chứa quá nhiều calo.

Việc thường xuyên ăn quả mọng có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim và suy giảm nhận thức. Cô ấy cũng nói thêm rằng quả việt quất là một loại trái cây tuyệt vời để ăn vào buổi sáng để giảm cân. Bạn có thể thêm quả mọng vào ngũ cốc lạnh hoặc nóng, sữa chua và sinh tố. Chất xơ trong quả mọng kết hợp với nguồn protein như sữa trong ngũ cốc hoặc sữa chua của bạn có thể giúp tăng cảm giác no. Và khi bạn hài lòng hơn với buổi sáng của mình trong bữa ăn, bạn sẽ ít có khả năng lấy một bữa ăn nhẹ nhiều đường hoặc bánh ngọt giàu calo vào giữa buổi sáng một cách thiếu suy nghĩ.

Và may mắn thay, mặc dù quả việt quất có vị ngọt nhưng chúng không chứa quá nhiều đường. Quả mọng là một trong những loại trái cây có lượng đường thấp nhất mà bạn có thể tiêu thụ, vì vậy chúng có thể cung cấp một chút vị ngọt cho chế độ ăn kiêng mà không làm tăng lượng đường trong máu như một số loại trái cây có lượng đường cao hơn khác. Chất chống oxy hóa đã được chứng minh là có tác dụng bảo vệ sức khỏe não bộ, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, làm chậm quá trình lão hóa và giảm viêm.

Các chất chống oxy hóa cụ thể của quả việt quất là flavonoid, các hợp chất thực vật giúp bảo vệ các loại quả mọng này và khi được tiêu thụ, chúng ta cũng có được sự bảo vệ tương tự ở cấp độ tế bào. Quả việt quất có liên quan đến việc giảm huyết áp, lượng đường trong máu và nguy cơ mắc bệnh mãn tính nói chung.

Vì giàu chất chống oxy hóa nên quả việt quất rất tốt cho hệ thống miễn dịch của bạn. Nếu có một loại trái cây mà bạn phải tập trung ăn thường xuyên hơn tất cả những loại trái cây khác vì khả năng giảm bệnh tật, thì tôi khuyên bạn nên dùng quả việt quất. Chúng rất giàu flavonoid và chất chống oxy hóa. Ăn quả việt quất có thể làm giảm đáng kể mức độ viêm nhiễm trong cơ thể.

Quả việt quất là loại trái cây siêu ngậm nước tốt nhất để giảm cân. Chúng chứa nhiều chất xơ, chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa, nhưng lại ít calo và chất béo, giúp bạn no lâu và thỏa mãn. Và, nếu bạn đang tìm kiếm những cách mới để kết hợp quả việt quất vào chế độ ăn uống của mình, hãy thử ném một ít yến mạch qua đêm vào mỗi buổi sáng hoặc thêm chúng vào món sữa lắc protein tiếp theo để có hương vị tự nhiên mà không bị quá tải calo.

