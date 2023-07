“Huyền thoại nhan sắc Hàn Quốc” U50 trẻ trung, quyến rũ nhờ tập môn thể thao nhà giàu

Eugene

Eugene (tên thật là Kim Yoo Jin, sinh năm 1981, tại Hàn Quốc) từng là nữ thần tượng số 1 của showbiz Hàn Quốc vào những năm đầu 2000. Sau đó, cô lấn sân làm diễn viên, người dẫn chương trình thành công trong các bộ phim như: A Hundred Year's Inheritance, Bread, Love and Dreams, All About My Mom và gần đây nhất là bộ phim khai thác đề tài giới thượng lưu - báo thù nổi tiếng khắp châu Á The Penthouse: War in Life.

Về đời tư, cô kết hôn với nam diễn viên Ki Tae Young vào năm 2011 và có với nhau 2 cô con gái Ro Hee và Ro Rin. Hôn nhân hạnh phúc, sự nghiệp thành công, nhan sắc lẫn body của Eugene ở tuổi 42 cũng ngày càng thăng hạng.

Eugene khoe vẻ trẻ trung bên chồng. Cô sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, đường nét sắc sảo, cuốn hút.

Mới đây, khi đăng tải loạt ảnh check-in du lịch tại Hội An cùng gia đình lên mạng xã hội, Eugene nhận được nhiều lời khen ngợi của dân mạng. "Dù đã nhiều lần đến Việt Nam nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến Nha Trang. Tiếng Việt gọi là Nha Trang, gần đây nơi này rất được yêu thích", nữ diễn viên chia sẻ với người hâm mộ. Cô khoe làn da trắng mịn, nhan sắc trẻ trung. "Xinh quá chị ơi, càng ngày càng xinh đó ạ", "Bao năm vẫn không đổi", "Làn da mà đến cả cô gái ở độ tuổi 20 như em cũng mong ước",... là những bình luận của dân mạng.

Hạn chế nhận các dự án nghệ thuật, Eugene dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình và sức khỏe của bản thân. Chính vì thế, sắc vóc của nữ diễn viên ở tuổi U50 vẫn giữ vững danh xưng "nữ thần đẹp nhất Kpop", "mỹ nhân đẹp nhất Hàn Quốc" hay “Huyền thoại nhan sắc Kpop". Theo đó, người đẹp này tập gym, golf - bộ môn được cho là dành cho giới thượng lưu vì chi phí đắt đỏ.

Eugene thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi đánh golf cùng bạn bè lên mạng xã hội.

Nếu gym giúp cô đốt cháy calo, duy trì cơ thể khỏe mạnh, săn chắc thì golf đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện vóc dáng, tư thế. Đồng thời, đây cũng là bộ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường,... Bên cạnh đó, sức khỏe tinh thần của bạn cũng được cải thiện.

Ngoài ra, khi có thời gian rảnh, ngôi sao sinh năm 1981 này cũng dành thời gian chạy bộ, đi bộ đường dài hoặc đi bơi. Khiêu vũ và nhảy cũng là hai hoạt động yêu thích của Eugene, giúp tăng sự dẻo dai, linh hoạt của cơ thể.

Bên cạnh đó, cô cũng giữ lối sống lành mạnh, ăn uống điều độ, đúng giờ với nhiều rau trong bữa ăn. Đặc biệt, cô hạn chế ăn đồ chiên, rán dầu mỡ và đồ uống có cồn như bia, rượu. Thay vào đó, cô ăn nhiều hoa quả và uống nhiều nước lọc trong ngày. “Ai cũng biết uống nước là một mẹo chăm sóc da khá phổ biến nhưng duy trì điều này lại không phải dễ dàng. Tôi tự tập thói quen uống nhiều nước mỗi ngày để đảm bảo rằng, làn da của mình được cung cấp đủ nước cần thiết”, cô nói.

Eugene khoe làn da căng mịn ở tuổi 43.

Hạn chế make up và tẩy trang thật kỹ càng cũng là bí kíp giúp người đẹp này duy trì làn da căng mịn, hồng hào. Khi không dự sự kiện hoặc làm mẫu ảnh hay quảng cáo, cô thường dùng kem chống nắng và tô son.

Bên cạnh đó, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cũng là liều thuốc tinh thần giúp người đẹp này "níu giữ tuổi xuân".

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]