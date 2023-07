"Hot girl Quảng Ninh lấy chồng thiếu gia" khoe rãnh lưng điểm 10, đẩy tạ hùng hục độ dáng

Khánh Huyền nhận được lời khen khi có thân hình quyến rũ, săn chắc. Cô nhuận sắc hơn sau khi lấy chồng.

Lê Thị Khánh Huyền (quê Quảng Ninh) sinh năm 2004, được nhiều người biết đến trên mạng xã hội với vai trò là người mẫu ảnh, tiktoker. Đầu năm 2023, Khánh Huyền bất ngờ tuyên bố lên xe hoa với Nguyễn Phạm Anh Duy (biệt danh Bụt) - streamer đến từ Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Trên trang cá nhân, Khánh Huyền thường xuyên chia sẻ nhiều hình ảnh trong công việc và đời sống hàng ngày. Trong đó, việc tập luyện duy trì hình thể là một trong những thói quen lành mạnh được Khánh Huyền duy trì điều độ. Cô chọn tập gym độ dáng, cùng với huấn luyện viên riêng.

Việc tập gym của Khánh Huyền được thực hiện theo lộ trình cụ thể mà huấn luyện viên thiết kế. Sự đồng hành của huấn luyện viên giúp học viên tập đúng tư thế, hạn chế chấn thương hoặc không ảnh hưởng tới cột sống như võng lưng, gây đau nhức...

Trong đó, các bài tập phát triển cơ bắp toàn thân được cô phân bổ điều độ. Khánh Huyền ưu tiên các bài tập giúp siết eo nở hậu săn chắc.

Khánh Huyền đẩy tạ để có vòng ba săn chắc.

Rất nhiều bài tập được Khánh Huyền áp dụng từ đơn giản như động tác "ngồi xổm" tăng cơ vòng ba.

Cô áp dụng nhiều động tác tập từ nhẹ tới nặng như squat cơ bản tới đẩy tạ bằng chân, tách đùi bằng tạ... giúp phát triển phần cơ vòng ba hiệu quả.

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng, với phái đẹp không nên tập phần thân trên vì sợ đô, làm mất đi vẻ đẹp nữ tính. Nhưng, nếu tập đúng và đủ, bạn vẫn giữ được vẻ đẹp hình thể mềm mại và săn chắc. Khánh Huyền chọn kéo tạ để có phần lưng nuột nà.

Một trong những đặc điểm hình thể khiến phái đẹp quyến rũ hơn là rãnh lưng. Đường rãnh lưng sâu và thẳng tạo nên sức hấp dẫn không hề nhỏ cho hội chị em. Thế nhưng, nhiều người vẫn lầm tưởng rãnh lưng là võng lưng. Võng lưng là những người có cột sống không thẳng, lưng gãy tạo võng khiến cơ thể mất cân đối.

Võng lưng được hình thành do thói quen sinh hoạt, do tạng người có sẵn và phần lớn do tập gym sai động tác. Vậy nên, khi tập gym, bạn luôn phải giữ tư thế siết bụng, thẳng lưng để có hình thể hoàn hảo.

Để có rãnh lưng hoàn hảo, bạn có thể tham khảo những bài tập cho lưng như động tác tôm bật nhảy, hít đất kéo tạ, chống đẩy tường, kéo xà đơn...

Tất cả các bài tập trong gym phần lớn đều liên quan tới cột sống. Vì thế, bạn luôn phải giữ tư thể chuẩn với phom siết bụng, thẳng lưng để bài tập hiệu quả, thân hình quyến rũ.

Đường rãnh lưng thẳng tắp, thu hút của Khánh Huyền với động tác kéo tạ, săn chắc vùng cơ lưng.

