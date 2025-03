Da xỉn màu vì ăn ngọt, “phú bà” Đào Hỷ Nhi chăm dùng 2 thứ này để làm trắng da hiệu quả

Một trong những vấn đề về da phổ biến nhất khiến chị em đau đầu là tình trạng da bị sạm, nám dù bạn đã chăm da rất kỹ lưỡng. Trên thực tế, tình trạng này có thể xảy ra với bất kỳ ai, dù là những người có quy trình chăm da rất tối giản hay thậm chí các chị em đầu tư vào làn da. Đơn cử như cô nàng Đào Hỷ Nhi, một trong những phú bà nổi tiếng nhất mạng xã hội xứ Trung, dù có cuộc sống “ mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu” vẫn đối mặt tình trạng da sạm.

Đào Hỷ Nhi là một “phú bà” nổi tiếng xứ Trung với vẻ ngoài xinh đẹp và cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Nổi tiếng với hình ảnh vừa giàu vừa xinh, Đào Hỷ Nhi được xem là “hình mẫu” của nhiều cô nàng xứ Trung.

Kể cả khi để mặt mộc, Đào Hỷ Nhi vẫn nổi bần bật với đường nét thanh tú và làn da căng mịn nhờ dưỡng da kỹ lưỡng.

Tuy luôn xuất hiện với hình ảnh làn da không tì vết, cũng có lúc cô nàng lên than thở với cộng đồng mạng rằng da mình đã xuất hiện các vết sạm, thâm nám. Dưỡng da kỹ là thế, nhưng nguyên nhân của tình trạng này lại xuất phát từ cách ăn uống của Đào Hỷ Nhi. Cô nàng cho biết chỉ cần tiêu thụ hơi nhiều đồ ngọt hơn thường ngày, da cô nàng sẽ bị xỉn màu.

Đào Hỷ Nhi cũng có lúc “lao đao” với tình trạng da xỉn màu vì ăn đồ ngọt.

Thực tế, dù chị em có chăm da kỹ lưỡng thì tình trạng sạm, xỉn màu trên da vẫn có khả năng xảy ra với nguyên nhân đến từ các yếu tố như ăn uống, sinh hoạt. Đặc biệt khi dùng đồ ngọt, các tuyến bã nhờn sẽ phải tăng cường hoạt động, dẫn đến tình trạng da nổi mụn, xỉn màu. Vì vậy, việc quan trọng nhất chính là điều chỉnh chế độ ăn uống cân bằng ít ngọt, nguyên nhân chính khiến các tuyến bã nhờn phải hoạt động do sản sinh insulin điều hòa lượng đường trong máu.

Ngoài ra, để thúc đẩy quá trình phục hồi nhanh hơn, chị em có thể xem xét thêm vào quy trình dưỡng da các dưỡng chất có tác dụng làm đều màu, sáng da mà “phú bà” Đào Hỷ Nhi đã chia sẻ. Mặc dù luôn xuất hiện với hình ảnh sang trọng với các dòng sản phẩm có phần “high end”, những loại dưỡng chất dưới đây chính là “chìa khóa” hồi phục làn da của Đào Hỷ Nhi mà chị em có thể tìm thấy trong các dòng sản phẩm với giá thành dễ chịu hơn.

Niacinamide (Vitamin B3)

Niacinamide hay Vitamin B3 là một loại vitamin có thể hòa tan trong nước, thường được dùng trong việc điều trị các vấn đề về da như thâm mụn, lỗ chân lông, nếp nhăn với nhiều công dụng.

Vitamin B3 hay Niacinamide là một thành phần thông dụng trong mỹ phẩm.

Theo nghiên cứu từ tạp chí da liễu Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, Niacinamide có tác dụng tái tạo và củng cố hàng rào bảo vệ da, cải thiện những vùng da bị tác động trực tiếp với tia cực tím gây ra sạm nám, và đây cũng là nguyên nhân khiến Niacinamide là hoạt chất đầu tiên chị em có thể nghĩ đến khi cần "cấp cứu" làn da xỉn màu. Ngoài ra, hoạt chất này cũng có chức năng cân bằng độ ẩm và lượng dầu trên da, giúp ngăn ngừa mụn hiệu quả.

Bên cạnh công dụng làm sáng những vùng da xỉn màu, Niacinamide cũng có tác dụng ngăn chặn chứng tăng sắc tố ở lớp sừng, nguyên nhân chính gây ra các tình trạng nám, sạm.

Tác dụng rõ rệt của Niacinamide trong việc cải thiện sắc tố da.

Niacinamide cũng được biết đến như một thành phần tương đối dễ chịu, có thể kết hợp với các loại tinh chất khác trong các bước dưỡng da mà ít gây kích ứng. Một số sự kết hợp hướng đến giải quyết tình trạng da xỉn màu có thể kể đến như Niacinamide và Retinol, Niacinamide và Vitamin C, Niacinamide và BHA,...Cuối cùng, chị em lưu ý rằng Niacinamide có thể được sản xuất ở nhiều nồng độ và trong đa dạng sản phẩm từ sữa rửa mặt, serum, kem dưỡng ẩm,... Vì vậy, chị em hãy tham vấn với các chuyên gia da liễu để được tư vấn kỹ hơn, tránh chọn sản phẩm quá không có tác dụng hoặc gây kích ứng da nhé.

Vitamin C (Ascorbic Acid)

Một trong những dưỡng chất khác được nhắc đến nhiều nhất khi nói về tình trạng tăng sắc tố khiến da sạm đen là Vitamin C.

Vitamin C là một dưỡng chất phổ biến trong việc giải quyết tình trạng da sạm, xỉn màu.

Tác dụng phổ biến nhất của vitamin C là giảm quá trình sản xuất melanin (hắc sắc tố), từ đó làm dịu tình trạng da bị sạm đen. Ngoài ra, Vitamin C cũng bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời và chống oxy hóa, ngăn chặn tia cực tím (UVA và UVB), ức chế các gốc tự do (những tác nhân kích thích sản xuất melanin), và giảm lượng melanin bị oxy hóa, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tăng sắc tố da. Vitamin C cũng giúp sản xuất collagen, giúp bề mặt da tươi trẻ và chống lão hóa.

Vitamin C không chỉ cải thiện sắc tố da mà còn có khả năng tăng độ săn chắc, hồng hào của làn da.

Một trong những lưu ý khi sử dụng Vitamin C chính là chị em nên sử dụng kem chống nắng sau khi sử dụng Vitamin C. Các hoạt chất trong serum, kem dưỡng ẩm có chứa Vitamin C có khả năng giúp thành phần chống nắng trong kem hoạt động hiệu quả hơn, ngăn ngừa tình trạng nám, sạm và lão hóa.

Sử dụng kem chống nắng sau khi dùng Vitamin C là một mấu chốt quan trọng cho quá trình phục hồi.

Ngoài ra, chị em cũng nên chú ý về nồng độ Vitamin C trong các sản phẩm được sử dụng, tránh kết hợp cùng lúc các hoạt chất khác như BHA, Retinol để không bị kích ứng. Quan trọng nhất, chị em nên chú ý bảo quản Vitamin C đúng cách trong các chai lọ, bao bì tối màu, tránh nơi ẩm thấp như phòng tắm, và tránh ánh nắng mặt trời để Vitamin C không bị biến đổi về chất lượng.