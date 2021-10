Có vòng 3 lớn hơn 1 mét, "phú bà" Khánh My quyết "độ" eo thon bằng thứ này

Thứ Hai, ngày 04/10/2021 05:05 AM (GMT+7)

Chẳng những có vòng 3 đẹp, Khánh My còn sử dụng đai nịt bụng để sở hữu vòng eo con kiến.

Khánh My là nữ người mẫu, diễn viên được nhiều người biết đến nhờ body bốc lửa cùng số đo 3 vòng lý tưởng, đặc biệt là vòng 3 hơn 1 mét. Ngoài ra, người đẹp còn sở hữu khối tài sản "khủng", đặc biệt, cô đã xây hẳn một tòa nhà mang tên mình ở TP.HCM.

Trong thời gian nghỉ dịch ở nhà, Khánh My luôn xây dựng chế độ tập luyện, kết hợp ăn uống lành mạnh để giữ dáng "vạn người mê". Cô từng chia sẻ trên trang cá nhân: "Ở nhà vẫn cố gắng tập đều đặn. Không có gì quý hơn sức khỏe cả. Tự kỷ ám thị câu nói này trong đầu để luôn không ngừng cố gắng tập luyện, duy trí sức bền và sự dẻo dai".

Mới đây, những hình ảnh được Khánh My đăng tải trên instagram cũng thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. Cô tiết lộ: "Bí quyết để có vòng eo con kiến nhưng phải săn chắc, không mỡ thừa của My chính là tập thể dục và sử dụng thêm đai nịt bụng. Các nàng không tập nhiều thì đeo cả ngày cũng được, trừ lúc ăn và sau ăn 1,2 tiếng thì đeo tiếp, không được đeo lúc ăn và sau khi mới ăn xong".

Là một người nghiện gym, Khánh My cho biết, nếu không có việc bận, cô có thể dành thời gian cả 7 ngày trong tuần để tập gym. Cô chú trọng các bài tập dành cho eo và phần thân dưới. "Phụ nữ rất quan trọng eo và mông, không chỉ vòng 1. Để có được số đo vòng 3 như hiện tại, mình phải nâng tạ, tập gym, bơi lội, chạy bộ, tham gia các lớp xe đạp, leo núi. Ngoài ram mình đã tập yoga trong suốt 7 năm liền. 1 tuần tập 6-7 ngày, mỗi ngày 1,5 - 2 tiếng. Thêm vào đó, My bổ sung nhiều thực phẩm có chứa protein cho trước và sau buổi tập", Khánh My nói.

Khánh My cho hay, đối với phụ nữ, vòng 2 và vòng 3 cũng quan trọng không kém gì vòng 1.

Bài tập chủ đạo giúp cải thiện vòng 3 mà Khánh My thường hay áp dụng nhất chính là squat. Mỗi buổi tập, cô thường squat ít nhất 120 cái với khối lượng tạ được tăng dần đều. Khi nghỉ dịch ở nhà, Khánh My còn kết hợp leo thang bộ. Bên cạnh đó, cô vừa sử dụng đai nịt bụng, vừa plank, gập bụng chạy bộ trên thang máy để giảm mỡ bụng hiệu quả đồng thời tạo rãnh, cơ múi săn chắc.

Người đẹp bật mí: "Vòng 3 là vòng sexy và đẹp nhất của phụ nữ chứ không phải vòng 1 thế nên chỉ to thôi chưa phải là đẹp, to và phải săn chắc. Tất cả những gì mình muốn có thì mình phải trả giá và cố gắng rất nhiều vì nó. Không thể nằm một chỗ mà tự nhiên đẹp được. Như muốn có body đẹp, săn chắc thì phải chịu khó tập thể dục".

Trước khi nghỉ dịch, Khánh My gần như "đóng đô" ở phòng gym. Cô chú trọng đến những bài tập dành cho phần thân dưới và vùng bụng với cường độ cao.

Bài tập mà cô thường áp dụng nhiều nhất để có vòng 3 đẹp là Squat với bóng cao su, Squat với tạ. 1 ngày, người đẹp thường squat ít nhất 120 cái.

Vóc dáng gợi cảm giúp Khánh My mặc đẹp những thiết kế bikini xẻ hông cao.

Bên cạnh đó, để có vòng eo con kiến, Khánh My sử dụng đai nịt bụng khi chạy bộ trên thang máy, plank, gập bụng.

