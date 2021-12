Các cô gái Trung Quốc chọn cách mạo hiểm để có "đôi chân trong truyện tranh"

"Phong bế bắp chân" đang là trào lưu làm đẹp mới ở Trung Quốc khiến nhiều người rùng mình vì quá đắt đỏ và nguy hiểm.

Mới đây, một trào lưu phẫu thuật thẩm mỹ mới nở rộ ở Trung Quốc khiến nhiều người rùng mình sợ hãi, mang tên "phong bế bắp chân", nghĩa là cắt dây thần kinh ở chân, làm teo cơ, để giúp cho đôi chân trở nên thon gọn hơn. Phương pháp làm đẹp này được cảnh báo là bất hợp pháp, có nhiều rủi ro. Nếu phẫu thuật không thành công, sẽ bị mất khả năng vận động vĩnh viễn. Thêm vào đó, chi phí phải trả cũng không hề rẻ. Tuy nhiên, vẫn có một số cô gái cho rằng nên thử vì nếu thành công, sẽ có được "đôi chân trong truyện tranh".

Đôi chân dài, thon gọn là mơ ước của nhiều chị em xứ tỷ dân.

Cắt bỏ dây thần kinh ở chân đang là trào lưu làm đẹp mới ở Trung Quốc khiến nhiều người rùng mình vì quá đắt đỏ, quá nguy hiểm.

Một phòng khám đăng tải trên Weibo những lời quảng cáo đầy hấp dẫn để hấp dẫn sự chú ý của các chị em: "Ca phẫu thuật ngay lập tức khiến đôi chân của bạn trở nên thon gọn, dài thẳng hơn. Bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về đôi chân cơ bắp nữa".

Kaola (30 tuổi) đã quyết định chi ra 30.000 nhân dân tệ (4.600 USD, tương đương 106 triệu VNĐ) để thực hiện phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ đầy rủi ro này ở TG Young - một phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ tư nhân tại Thượng Hải. Sau 4 tháng, cơ bắp chân của cô vẫn có kích thước như cũ nhưng cô cảm thấy đau chân và khó chạy nhảy hơn.

Dù vậy, vẫn có không ít cô gái sẵn sàng chi hàng nghìn nhân dân tệ để có một "đôi chân đẹp như trong truyện tranh".

Nhiều phụ nữ Trung Quốc đã từng thực hiện cuộc phẫu thuật tương tự cho biết họ phải chịu các tác dụng phụ tương tự sau khi phẫu thuật cắt dây thần kinh chân. Ngay lập tức, một hashtag liên quan đến vấn đề này cũng thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng, làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều và nhận được 320 triệu lượt xem trên Weibo.

Được biết, phương pháp "phong bế bắp chân" đến nay vẫn chưa được Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc phê duyệt. Các chuyên gia y tế nước này cũng đưa ra lời cảnh báo về những rủi ro của việc cắt bỏ dây thần ở bắp chân mà phái nữ sẽ gặp phải. Giới chuyên gia nhận định rằng, số lượng dây thần kinh ở cơ bắp chân khá phức tạp khi phẫu thuật nên bác sĩ phẫu thuật thường không nắm rõ và sẽ khó kiểm soát do số lượng dây thần kinh phù hợp để cắt.

Có nhiều cách để sở hữu một đôi chân đẹp, không nhất thiết phải sử dụng phương pháp "phong bế bắp chân".

Một số bác sĩ cho biết thêm, để có một đôi chân thon gọn thì có nhiều cách an toàn hơn và hiệu quả hơn. "Nếu do mỡ thì có thể tiến hành hút mỡ, dùng máy để làm tiêu mỡ. Nếu do cơ thì có thể tiêm botox để giảm co cơ". Tuy nhiên, trước khi muốn thực hiện bất kì một phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ nào, các chị em cũng nên đến cơ sở thẩm mỹ uy tín, gặp bác sĩ giàu chuyên môn, kinh nghiệm để tiến hành thăm khám, tư vấn phù hợp nhất cho trường hợp của mình để bảo đảm sức khỏe và tránh xảy ra rủi ro không mong muốn.

Trong đó, việc giảm cân bằng cách tập luyện thể thao, kết hợp chế độ dinh dưỡng khoa học là phương pháp hiệu quả và an toàn nhất.

