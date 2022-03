Cô gái An Giang mặc đồ bơi đi thi hoa hậu, thân hình như búp bê

Thứ Bảy, ngày 26/03/2022 20:18 PM (GMT+7) Chia sẻ

Trước khi đăng ký dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, cô từng đạt giải Hoa hậu Việt Nam toàn thế giới 2018.

Chân dài An Giang gây chú ý khi mặc đồ bơi nhỏ xíu thi hoa hậu.

Khoảng thời gian 2017-2018, Thiên Hương là cái tên được nhắc tới nhiều khi liên tiếp đăng ký dự thi sắc đẹp. Cụ thể, cô lọt Top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, đăng quang Hoa hậu Việt Nam toàn thế giới 2018, dự thi The Face 2018, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018, The Look 2018... Điều này khiến Thiên Hương xuất hiện trong danh sách người đẹp Việt "nghiện" thi sắc đẹp.

Sau hơn 3 năm vắng bóng, Thiên Hương quay lại chinh phục cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Cô gây ấn tượng ở vòng thi sơ khảo phía Nam bởi sự hoàn thiện về sắc vóc so với nhiều năm trước. Cô trở thành một trong những thí sinh có ngoại hình gợi cảm nhất trong phần thi áo tắm.

Được biết, Thiên Hương có chiều cao 1,74m. Đây là chiều cao vừa đủ để cô tiến xa hơn trong cuộc thi sắc đẹp lớn này.

Xuất hiện tại buổi sơ khảo phía Nam, Thiên Hương chọn set đồ bơi màu xanh nõn chuối. Tự tin với hình thể săn chắc, cô là thí sinh mặc đồ bơi nhỏ nhất trong sự kiện. Chính điều này mà người hâm mộ sắc đẹp có dịp được chiêm ngưỡng body ấn tượng của cô một cách trọn vẹn nhất.

Từng trải qua nhiều cuộc thi, Thiên Hương có kinh nghiệm thi đấu từ catwalk tới thần thái, biểu diễn hay ứng xử đều ổn. So với nhiều thí sinh quen mặt của showbiz Việt như Hương Ly, Ngọc Châu, Phương Thảo... Thiên Hương nằm trong top những thí sinh mạnh của cuộc thi.

Cô có ngoại hình ấn tượng.

Cô tập luyện chăm chỉ để có vóc dáng cân đối, săn chắc.

Người đẹp gốc An Giang chọn tập gym để có vóc dáng săn chắc, cân đối. Cô từng chia sẻ, vòng 3 chính là điểm cơ thể mà cô chú trọng tập luyện nhiều nhất, sau đó tới eo và cho toàn thân. Các bài tập đa phần được hỗ trợ bởi dụng cụ phòng gym chuyên nghiệp, được hướng dẫn theo phác đồ cụ thể.

Vì từng trải qua khoảng thời gian lên cân không kiểm soát (60kg) nên Thiên Hương không thể lơ là việc tập luyện. Cô muốn duy trì mức cận nặng khoảng trên 54kg.

Vì cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 tìm thí sinh có nét đẹp khoẻ khoắn, phóng khoáng nên cô không ngại độ dáng lên cơ.

Để siết cơ hiệu quả trong thời gian ngắn, ngoài tập luyện, chế độ ăn chiếm tới 70%. Thiên Hương cho hay, cô cắt bỏ hoàn toàn tinh bột và đường. Thay vào đó, cô chỉ ăn ức gà/thịt gà trắng và rau củ. Đây là món ăn dinh dưỡng giúp xây dựng cơ bắp hiệu quả cho những người tập luyện. Trong khi đó, tập luyện điều độ sẽ chuyển mỡ thành cơ.

Có thể thấy sau nhiều năm rời xa "đấu trường" sắc đẹp, Thiên Hương của thời điểm hiện tại thể hiện sự quyết tâm cao độ chinh phục vương miện năm nay.

Thiên Hương từng bộc bạch lý do cô thi sắc đẹp, bởi: "Trong showbiz danh hiệu luôn là cánh cửa tiến thân cho các người đẹp. Nhờ danh hiệu, công việc, sự nghiệp có thể suôn sẻ hơn rất nhiều. Vì vậy, tôi luôn trau đồi kỹ năng, kiến thức sau mỗi lần thất bại. Với tôi, thất bại sẽ cho mình bài học để tự đứng lên."

Hơn nữa, thi sắc đẹp thường có giới hạn về độ tuổi nên cơ hội đến không nhiều, người đẹp sinh năm 1996 muốn nắm bắt thời cơ để tên tuổi cô không bì "chìm" trong showbiz.

Thiên Hương được đánh giá cao trong top các thí sinh "nặng ký" của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Nguồn: http://danviet.vn/co-gai-an-giang-mac-do-boi-di-thi-hoa-hau-than-hinh-nhu-bup-be-502022263201814...Nguồn: http://danviet.vn/co-gai-an-giang-mac-do-boi-di-thi-hoa-hau-than-hinh-nhu-bup-be-502022263201814588.htm