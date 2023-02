Biên tập viên đài truyền hình TP HCM: Thân hình nóng bỏng, là đối thủ của loạt hoa hậu

Mỹ Khôi xinh đẹp khi thực hiện bản tin trên truyền hình.

Mỹ Khôi từng là thí sinh ấn tượng khi cắt tóc tém tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 với sắc vóc cá tính, khác biệt so với số đông các thí sinh khác. Tiếp đó, Mỹ Khôi đạt top 3 The Face Online by Vespa 2021, đăng ký dự thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2021. Và, gần đây nhất, người đẹp nhận được sự ủng hộ lớn khi ghi danh cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022. Trải qua nhiều cuộc thi, cô có lượng người hâm mộ lớn.

Không chỉ tạo sức hút khi tham gia cuộc thi sắc đẹp, Mỹ Khôi còn có sự nghiệp riêng khi trở thành biên tập viên Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh. Những lần thi sắc đẹp, Mỹ Khôi luôn duy trì phong độ nằm trong top thí sinh có hình thể ấn tượng. Để có được điều đó, cô dành rất nhiều thời gian cho việc tập luyện, kết hợp với chế độ ăn khoa học.

Các bài tập được nữ biên tập viên thực hiện khá đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao. Các bài tập được phân bổ đều tới từng điểm cơ thể để có được độ săn chắc toàn diện, cân đối giữa 3 vòng. Thời gian tập luyện thường kéo dài từ 45 phút tới 60 phút là lý tưởng nhất.

Cũng như bao cô gái khác, Mỹ Khôi ưu tiên tập luyện nhiều vào 2 điểm là vòng eo và vòng hông. Các bài tập siết eo, nở hậu có thể thực hiện tại nhà dễ dàng mà không cần dụng cụ. Với một người có lịch trình làm việc bận rộn như Mỹ Khôi, dường như thời gian tập luyện đều được tận dụng những khung giờ rảnh trong ngày.

Thân hình săn chắc, cân đối của Mỹ Khôi được cô chia sẻ trên trang cá nhân.

Việc "sưu tầm" những bài tập giúp bạn có thể ứng dụng linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, trong những chuyến du lịch hay công tác hoặc khi tham gia các cuộc thi sắc đẹp.

Có nhiều cách để đốt calo ngoài tập gym, với Mỹ Khôi, cô còn tập nhảy sexy dance. Đây là một trong những phương pháp đốt calo, giải phóng hình thể tối ưu được rất nhiều mỹ nhân Việt yêu thích và duy trì.

Cuối cùng chế độ ăn chiếm từ 70 - 80% trong việc duy trì hình thể cho người tập luyện. Khi tập luyện có được phom dáng như mong muốn, chế độ ăn sẽ giúp bạn duy trì phom dáng và nuôi cơ bắp hiệu quả.

Những món ăn giúp nuôi cơ bắp quen thuộc có nhiều trong ức gà, thịt bò, trứng, ngũ cốc...

Nhờ duy trì lối sống khoa học mà Mỹ Khôi có thân hình chuẩn đẹp đồng hồ cát với số đo 3 vòng: 84 - 62 - 90cm, cùng chiều cao 1,67m.

Mỹ Khôi là một trong những biên tập viên truyền hình tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp nhất hiện nay.

