"Bạn gái" Đoàn Văn Hậu xinh từ tấm bé, không cao nhưng mặt và dáng xứng 10 điểm

Thứ Năm, ngày 07/07/2022 11:07 AM (GMT+7) Chia sẻ

Người đẹp sinh năm 2001 mặc dù không quá cao nhưng nổi bật với gương mặt khải ái cùng hình thể cân đối.

Hình ảnh được Doãn Hải My đăng tải trên trang cá nhân mới đây.

Doãn Hải My sinh năm 2001. Cô cao 1m67 với số đo lần lượt là 76-56-89 cm. Người đẹp từng tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020 và lọt top 10 chung cuộc cùng giải phụ Người đẹp tài năng. Ngoài ra, người ta còn chú ý đến cô vì tin đồn tình cảm với cầu thủ Đoàn Văn Hậu.

Ngay từ khi được truyền thông biết đến, Doãn Hải My đã nhận được nhiều lời khen khi có thành tích học tập ấn tượng như theo học lớp chất lượng cao của Đại học Luật Hà Nội, IELTS 7.0 và giao tiếp được tiếng Trung.

Doãn Hải My là thí sinh được đánh giá cao ở Hoa hậu Việt Nam 2020.

Đoàn Văn Hậu đến cổ vũ Doãn Hải My tại đêm chung kết cuộc thi.

Mặc dù không có chiều cao nổi bật nhưng Doãn Hải My lại có gương mặt sáng, nụ cười rạng rỡ cùng hình thể cân đối. Đặc biệt, khi so sánh những hình ảnh hồi nhỏ, người ta thấy Doãn Hải My xinh xắn từ bé với gương mặt nhỏ, đường nét hài hòa. Cô còn tiết lộ mình có răng khểnh nhưng do thay răng nên không còn khiến cô tiếc nuối.

Doãn Hải My được nhận xét xinh đẹp từ tấm bé.

Trên trang cá nhân, Doãn Hải My có chia sẻ về việc giữ gìn vóc dáng. Mặc dù, cô may mắn có cơ địa ăn không béo. Doãn Hải My sớm tập gym giúp hình thể cân đối. Ngoài ra, cô còn chạy bộ và bơi lội để đa dạng hóa bài tập.

Đặc biệt, cô không giảm cân tiêu cực mà hài lòng với cân nặng 48kg cùng với đó là rèn luyện để hình thể săn chắc hơn.

So với thời điểm đi thi hoa hậu, Doãn Hải My đã giảm được số đo vòng eo.

Người đẹp không ủng hộ những pháp giảm cân tiêu cực như nhịn ăn, dùng thuốc, trà giảm cân siêu tốc bởi đây không phải cách lâu dài thậm chí còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Song song với chế độ luyện tập, Doãn Hải My chú ý đến thực đơn ăn uống.

Người đẹp bổ sung thêm nhiều rau xanh, trái cây đồng thời uống nhiều nước. Nước chiếm đến 70% trọng lượng cơ thể bởi vậy đây là thành phần không thể thiếu.

Uống đủ nước sẽ thúc đẩy quá trình trao đổi chất, hạn chế cơn thèm ăn để bạn duy trì cân nặng. Ngoài ra, nó còn mang lại một làn da căng mọng, ngậm nước.

Cô chú ý đến chế độ ăn uống để giảm cân toàn diện.

Nguồn: http://danviet.vn/ban-gai-doan-van-hau-xinh-tu-tam-be-khong-cao-nhung-mat-va-dang-xung-10-diem-5...Nguồn: http://danviet.vn/ban-gai-doan-van-hau-xinh-tu-tam-be-khong-cao-nhung-mat-va-dang-xung-10-diem-5020227711827695.htm