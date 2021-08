Bà mẹ 2 con có "cơ thể thiên thần" chỉ 18% tỷ lệ mỡ

Thứ Hai, ngày 02/08/2021 11:31 AM (GMT+7)

Dù từng bị chê bai hết thời, ngoại hình xuống sắc nhưng Candice đã nhanh chóng lấy lại "cơ thể thiên thần" chỉ có 18% tỷ lệ mỡ.

Candice Swanepoel được mệnh danh là "thiên thần Nam Phi" sở hữu nhan sắc ngọt ngào cùng body nóng bỏng. Cô từng là một trong những người mẫu có sức ảnh hưởng nhất của "đế chế" Victoria's Secret bởi thân hình đẹp như tượng tạc, mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh mơ màng cùng bờ môi gợi tình. Dù đã trải qua thời hoàng kim nhưng Candice vẫn là tình trong mộng khiến hàng triệu quý ông khao khát.

"Đóa hồng Nam Phi" từng là một trong những người mẫu có sức ảnh hưởng nhất của "đế chế" Victoria's Secret.

Sau khi trải qua 2 lần sinh nở, Candice sở hữu sắc vóc ngày càng mặn mà, quyến rũ hơn xưa. Trên trang cá nhân, người đẹp thường xuyên đăng tải những hình ảnh diện bikini hút mắt người vì đường cong chuẩn mực. Dù từng bị chê bai hết thời, ngoại hình xuống sắc, nhưng để nhanh chóng lấy lại "cơ thể thiên thần" chỉ có 18% tỷ lệ mỡ, Candice đã phải áp dụng chế độ dinh dưỡng khoa học kết hợp tập luyện nghiêm ngặt, tương đương với mức trung bình của một vận động viên thể thao.

Không chỉ riêng gì Candice, đây cũng chính là tiêu chuẩn mà Victoria's Secret đặt ra đối với các người mẫu khác. Được biết, một người mẫu của VS cần phải có chiều cao dao động từ 1m77- 1m83, không được cao hơn, cũng không được thấp hơn. Ngoài tỷ lệ mỡ 18%, các người mẫu cũng cần phải đạt số đo tối thiểu chuẩn tỷ lệ vàng với vòng một và vòng 3 đạt con số 86 cm cùng phần thắt eo chưa đến 60 cm. Đây là lý do vì sao, danh xưng "thiên thần Victoria's Secret" lại trở nên đáng giá khiến nhiều phụ nữ ao ước đến thế.

Candice đã phải áp dụng chế độ dinh dưỡng khoa học kết hợp tập luyện nghiêm ngặt, tương đương với mức trung bình của một vận động viên thể thao.

Trang E! News cho biết, siêu mẫu Nam Phi từng bật mí về câu chuyện giảm cân sau sinh: "Ngoài việc chăm sóc hai bé Anaca và Ariel, tôi còn tranh thủ tập gym khoảng 3 - 4 lần/tuần. Các động tác khá cơ bản, trong đó có việc ngồi xổm (để giữ thăng bằng, đốt cháy mỡ thừa)". Cũng giống như nhiều bà mẹ bỉm sữa khác, Candice chia sẻ, việc giảm cân đối với cô không hề dễ dàng. Cô thường xuyên bị mất ngủ và căng thẳng nhưng để có một thân hình hoàn hảo sau khi trở lại sàn catwalk, mọi thứ đều đáng giá. "Tuy khó nhưng rất tuyệt đấy!", siêu mẫu Nam Phi thổ lộ.

Theo tờ Daily Mail chia sẻ, dù Victoria's Secret bị "đóng băng" vô thời hạn nhưng Candice vẫn là một trong những cái tên hot nhận được nhiều sự chú ý, sau khi chuyển hướng kinh doanh thương hiệu áo tắm Tropic of C và tự làm người mẫu quảng cáo.

Dù thương hiệu Tropic of C mới được thành lập nhưng Candice vẫn có doanh thu ổn định. Ngoài ra, mỗi bài đăng trên trang Instagram cá nhân của người đẹp 1988 đều nhận được trung bình 300.000 lượt like, giúp cô kiếm được 63.000 USD/bài post. Riêng năm 2020, tổng giá trị tài sản ròng từ công việc làm mẫu của Candice là 25 triệu USD.

Cũng giống như nhiều bà mẹ bỉm sữa khác, Candice cho biết, việc giảm cân đối với cô không hề dễ dàng.

Dù Victoria's Secret bị "đóng băng" vô thời hạn nhưng Candice vẫn là một trong những cái tên hot nhận được nhiều sự chú ý của khán giả.

