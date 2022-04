7 kỹ thuật chạy bộ đúng cách giúp bạn giảm cân nhanh

Nếu đang muốn chạy bộ để giảm cân hay giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, bạn nhất định nên biết các kỹ thuật sau.

1. Giữ đầu thẳng

Để chạy đúng cách, bạn cần giữ đầu thẳng trên cùng một trục với cơ thể. Điều này sẽ giúp ngăn ngừa đau nhức cơ cổ. Khi đầu thẳng đứng, mắt phải để nhìn thẳng về phía trước. Đừng nhìn xuống ngón chân, việc này có thể khiến người chạy vô tình ép trọng lượng cơ thể lên eo và các ngón chân và có thể gây ra đau lưng.

2. Cơ thể thẳng đứng

Khi chạy, luôn giữ cho người chạy thẳng đứng để cơ lưng thẳng đồng thời để vai được thoải mái theo chuyển động. Không nâng vai lên cao và không làm căng cơ. Điều quan trọng nữa là không nghiêng người về phía trước.

3. Vung tay song song với đường chạy

Vung tay song song với vạch chạy bằng cách giữ vai như một điểm xoay. Ở một góc khoảng 90 độ, gập khuỷu tay và kéo khuỷu tay về phía sau. Tư thế này là một động tác xoay cánh tay xen kẽ để có thể hoạt động phối hợp với chân một cách tự nhiên Trong khi chạy, hãy thả lỏng bàn tay của bạn và căng cổ tay một chút để ngăn chặn cổ tay bị rung.

4. Đặt đầu gối và bàn chân của bạn một cách chính xác

Đầu gối và bàn chân phải được đặt chính xác. Thường một cuộc chạy tập trung vào tốc độ, bạn sẽ phải tập trung vào các ngón chân. Phần chạy tập trung vào cự ly, bạn sẽ chạy bằng gót chân. Nhưng khi chạy bạn cũng có thể luân phiên sử dụng ngón chân và gót chân. Bạn nên chọn phương pháp mà bạn cảm thấy thoải mái trước. Nhưng lưu ý không duỗi thẳng đầu gối khi chạy để giúp giảm sốc trong quá trình chạy

5. Chạy với tư thế đúng

Chạy đúng tư thế có thể giúp giảm chấn thương hoặc các triệu chứng mệt mỏi. Nó cũng làm tăng hiệu quả chạy rất nhiều. Điều đó giúp bạn có thể chạy trong thời gian dài. Và khi cơ thể có thể chạy trong một thời gian dài, cơ thể sẽ đốt cháy năng lượng nhiều hơn.

6. Đừng ép cơ thể chạy quá nhanh

Nhiều người sẽ nghĩ rằng chạy nhanh sẽ giúp cơ thể bạn đốt cháy nhiều năng lượng hơn so với việc chạy bình thường. Do đó, họ chọn cách ép cơ thể chạy nhanh dẫn đến gây hại. Vì vậy, nếu nếu vừa mới bắt đầu chạy, hãy chạy nhanh vừa với sức để an toàn cho cơ thể.

7. Đừng chạy quá nhiều

Luôn nhớ rằng, chạy quá nhiều sẽ không tốt cho cơ thể của bạn. Việc này có thể gây căng cơ và sẽ dẫn đến cơ thể trở nên kháng insulin. Nguyên nhân là do sự bất thường của hormone cortisol khiến cơ thể tích trữ chất béo và phục hồi chậm. Đó là lý do tại sao các cơ bị phá hủy, hệ thống trao đổi chất sẽ hoạt động kém hơn. Và cuối cùng nó sẽ ảnh hưởng đến việc giảm cân.

