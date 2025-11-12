Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

6 thực phẩm chứa tinh bột giúp ăn no vẫn giảm cân

Sự kiện: Giảm cân

Thêm khoai lang, yến mạch hay gạo lứt vào thực đơn hàng ngày giúp bạn ăn no, hỗ trợ giảm cân và vẫn duy trì năng lượng cả ngày.

Nhiều người giảm cân thường tránh hoàn toàn tinh bột, nhưng chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng, việc chọn loại tinh bột phù hợp giúp kiểm soát cân nặng và no lâu hơn. Dưới đây là 6 loại tinh bột nên đưa vào thực đơn giảm cân.

Khoai lang

Khoai lang là thực phẩm giàu chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa, được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên dùng thường xuyên.

Khoai lang là thực phẩm giàu chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa, được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên dùng thường xuyên.

Khoai lang có chỉ số đường huyết thấp hơn cơm trắng, giúp ổn định đường huyết. Chúng giàu chất xơ, vitamin A, C và B6, đồng thời giúp no lâu. Chuyên gia dinh dưỡng Kate Freeman (Mỹ) cho biết: "Khoai lang là lựa chọn tuyệt vời cho người muốn giảm cân vì vừa cung cấp năng lượng vừa hạn chế tích trữ mỡ".

Yến mạch

Yến mạch chứa beta-glucan, một loại chất xơ hòa tan giúp giảm cảm giác đói và hỗ trợ tiêu hóa. Bữa sáng với yến mạch hỗ trợ duy trì mức đường huyết ổn định, phù hợp cho những người muốn kiểm soát cân nặng.

Gạo lứt

Gạo lứt giữ lại lớp cám và mầm, giàu chất xơ, vitamin B và khoáng chất. Tiến sĩ Laura Thomas (Anh) nhận định: "Gạo lứt cung cấp năng lượng ổn định hơn so với gạo trắng, giảm nguy cơ thèm ăn vặt và tăng cân".

Quinoa (diêm mạch)

Quinoa là nguồn tinh bột giàu protein, chất xơ và khoáng chất. Chỉ số đường huyết thấp giúp kiểm soát insulin, vừa bổ dưỡng vừa hỗ trợ giảm cân.

Khoai tây nướng hoặc hấp

Khoai tây nguyên vỏ khi nướng hoặc hấp giữ lại nhiều chất xơ, giúp no lâu và hạn chế tăng đường huyết. Tránh chiên hoặc chế biến với nhiều dầu mỡ.

Các loại đậu

Phụ nữ ăn nhiều các loại đậu thường có vòng eo nhỏ hơn và lượng mỡ bụng ít hơn.

Phụ nữ ăn nhiều các loại đậu thường có vòng eo nhỏ hơn và lượng mỡ bụng ít hơn.

Đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ hay chickpeas chứa tinh bột nhưng có GI thấp, giàu protein và chất xơ, giúp kiểm soát cân nặng và giảm cảm giác thèm ăn.

Lưu ý từ chuyên gia:

Ưu tiên tinh bột nguyên cám, chưa qua tinh chế.

Kết hợp tinh bột với protein và rau xanh để tăng cảm giác no.

Kiểm soát khẩu phần: khoảng 1/4 - 1/3 đĩa cơm là tinh bột, còn lại là rau và protein.

Thực đơn 7 ngày giảm cân với tinh bột lành mạnh

Ngày 1:

Sáng: Yến mạch nấu với sữa hạnh nhân, thêm trái cây tươi

Trưa: 100 g gạo lứt, 150 g ức gà hấp, rau xanh

Tối: Khoai lang nướng 150 g, cá hồi 100 g, salad

Ngày 2:

Sáng: Smoothie yến mạch, chuối, hạnh nhân

Trưa: Quinoa 100 g, đậu gà 80 g, rau xào ít dầu

Tối: Khoai tây hấp 150 g, tôm luộc, rau luộc

Ngày 3:

Sáng: Bánh yến mạch với sữa chua không đường

Trưa: Gạo lứt 100 g, thịt bò nạc 120 g, rau củ hấp

Tối: Khoai lang 150 g, cá nướng, rau trộn

Ngày 4:

Sáng: Cháo yến mạch với hạt chia

Trưa: Quinoa 100 g, ức gà 120 g, bông cải xanh hấp

Tối: Khoai tây nướng, cá hồi 100 g, salad cà chua

Ngày 5:

Sáng: Smoothie đậu nành, yến mạch, dâu tây

Trưa: Gạo lứt 100 g, cá thu 120 g, rau luộc

Tối: Khoai lang hấp, thịt gà quay, rau trộn

Ngày 6:

Sáng: Bánh yến mạch với trái cây tươi

Trưa: Quinoa 100 g, đậu đỏ 80 g, rau xào ít dầu

Tối: Khoai tây nướng, tôm 100 g, rau trộn

Ngày 7:

Sáng: Cháo yến mạch với hạnh nhân và chuối

Trưa: Gạo lứt 100 g, thịt bò nạc 120 g, rau củ hấp

Tối: Khoai lang nướng, cá nướng, salad rau xanh

6 thực phẩm có vị đắng giúp giảm mỡ bụng
6 thực phẩm có vị đắng giúp giảm mỡ bụng

Thêm mướp đắng, rau cải xoăn hay vỏ cam vào thực đơn giúp cơ thể thanh lọc, ổn định đường huyết và hỗ trợ giảm cân, mỡ bụng.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vienne - Harvard Health ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/11/2025 12:24 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Giảm cân Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN