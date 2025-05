4 món nhất định phải có trong thực đơn giảm mỡ

Nguyễn Thị Hồng Hạnh, gymer 25 tuổi, sống tại Hà Nội, từng đoạt huy chương vàng nữ hạng 46 kg Cup câu lạc bộ toàn quốc 2022, huy chương vàng đôi nam nữ 46 kg Cup câu lạc bộ toàn quốc 2022, top 4 nữ hạng cân 49 kg tại giải Đại hội thể hình toàn quốc 2022... Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực thể hình, nữ VĐV gợi ý 3 món nên có trong thực đơn hàng ngày để giảm cân, giảm mỡ mà không làm bạn uể oải, thiếu năng lượng cũng như tránh hao hụt khối lượng cơ bắp.

Hồng Hạnh hiện là huấn luyện viên cá nhân đồng thời làm chủ một chuỗi phòng tập dành cho nữ tại Hà Nội.

Súp lơ xanh

Súp lơ hay bông cải xanh là nguồn cung cấp hàm lượng sulforaphane dồi dào. Đây là chất chống oxy hóa, có tác dụng giảm tình trạng viêm, nhờ đó hạn chế sự tổn thương tế bào do các gốc tự do gây ra. Loại rau này cũng giàu vitamin C, K, chất xơ giúp nhanh no, hỗ trợ tiêu hóa, thúc đẩy sức khỏe đường ruột, tăng khả năng thải độc, có lợi cho cả làn da lẫn vóc dáng.

"Tôi nhận thấy súp lơ là món không thể thiếu trong thực đơn giữ dáng lẫn giảm cân vì nó có lượng calo thấp lại giàu chất xơ, giúp nhanh no và no lâu, giảm thèm ăn hiệu quả. Ngoài súp lơ, bạn cũng có thể thay thế bằng các loại rau khác phù hợp sở thích như cải ngọt, xà lách... miễn sao cung cấp nhiều chất xơ cho cơ thể nhằm thúc đẩy tiêu hóa, duy trì cảm giác no", Hồng Hạnh cho biết.

Cơm trắng

"Tôi thấy nhiều người hay sợ ăn cơm, cho là ăn cơm thì sẽ béo, không thể giảm cân nhưng tôi thấy đây là món ăn thông thường của người Việt, calo còn không bằng những món ăn vặt như trà sữa, burger, pizza... Cơ thể rất cần tinh bột để tạo ra năng lượng làm việc, tập luyện cũng như giữ cho bạn không uể oải, mệt mỏi. Mấu chốt vấn đề nằm ở việc bạn ăn với liều lượng ra sao. Trong một đĩa ăn hàng ngày nên có đủ chất béo, tinh bột, đạm, có thể chia tỷ lệ lần lượt 30-35-35. Ngoài cơm trắng, bạn có thể đa dạng thực đơn với khoai lang, yến mạch, khoai tây... miễn sao kiểm soát được liều lượng nạp vào cơ thể", nữ PT nói.

Ưu tiên ăn cơm trong các bữa ban ngày giúp duy trì năng lượng làm việc, tập luyện.

Thịt gà

Cùng với tinh bột và chất xơ, Hồng Hạnh nhấn mạnh tầm quan trọng của protein khi giảm cân. Ăn đủ nhóm dinh dưỡng này hỗ trợ quá trình đốt mỡ diễn ra hiệu quả hơn đồng thời duy trì cảm giác no, hạn chế thèm ăn. "Nguồn protein lý tưởng nhất chắc chắn không thể không kể đến thịt gà nhờ ưu điểm nhiều protein nạc, calo thấp, ít cholesterol. Tuy nhiên, bạn không nhất thiết phải ăn mỗi phần ức gà, bạn có thể dùng đùi gà, má đùi nhưng hãy bỏ da, chế biến tối giản dầu mỡ, gia vị để không độn thêm calo", Hồng Hạnh gợi ý ngoài thịt gà, có thể đổi bữa với trứng, tôm, cá... để tránh cảm giác nhàm chán.

Quả bơ

"Quả bơ chứa nhiều chất béo tốt giúp giảm viêm, tăng khả năng hồi phục cơ bắp, nhờ đó góp phần giảm mỡ hiệu quả hơn. Hơn nữa, chất béo còn rất cần thiết cho việc cân bằng hormone ở nữ giới, duy trì tinh thần ổn định. Bơ có thể ăn sáng cùng sữa chua, ăn trực tiếp như bữa nhẹ đầu giờ chiều hoặc trộn salad, thêm vào sinh tố đều không mất quá nhiều thời gian", nữ huấn luyện viên gợi ý.

Quả bơ có thể chế biến thành nhiều món, từ bữa sáng cho đến bữa tối.