4 món ăn lai rai trong ngày giúp trẻ hóa da từ trong ra ngoài

Chất chống oxy hóa tự nhiên được xem như đồng minh trong công cuộc níu giữ tuổi trẻ, kìm hãm lão hóa. Những hợp chất này chống lại tác hại của các gốc tự do, nhờ đó giữ tế bào khỏe mạnh, duy trì làn da, cơ thể trẻ trung, tràn đầy năng lượng. Vogue Taiwan gợi ý chị em có thể thêm những món sau vào thực đơn, dù là bữa chính hay bữa phụ đều rất tốt cho sức khỏe.

1. Cacao

Nhâm nhi một mẩu nhỏ chocolate đen có thể giúp giảm thèm ăn, cải thiện tâm trạng, tăng cường chất flavonoid có ích cho làn da.

Cacao rất giàu flavonoid giúp làm chậm quá trình lão hóa tế bào, đồng thời cải thiện lưu thông máu để da khỏe mạnh và rạng rỡ hơn. Flavonoid cũng góp phần bảo vệ da khỏi những tổn thương từ tia cực tím, tăng lưu lượng máu, tăng khả năng hydrat hóa cho da, làm chậm tốc độ lão hóa. Tiêu thụ một lượng nhỏ cacao dưới dạng chocolate đen mỗi ngày giúp kìm hãm tốc độ lão hóa hiệu quả. Tuy nhiên, cần chú ý chọn loại chocolate có tỷ lệ cacao cao, hạn chế đường sữa, phụ gia.

2. Cà rốt

Cà rốt được biết đến với hàm lượng beta-carotene cao, một chất chống oxy hóa được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A. Chất dinh dưỡng này giúp duy trì làn da khỏe mạnh, ngăn ngừa nếp nhăn, khô da và các dấu hiệu lão hóa khác. Theo Medical News, nửa cốc cà rốt sống chứa 459 mcg vitamin A, cung cấp 51% lượng vitamin A cơ thể cần hàng ngày. Bạn cũng có thể chế biến cà rốt thành các món ăn, ép nước uống để thay đổi thực đơn nhằm tận dụng tối đa lợi ích loại rau củ này.

3. Quả mọng

Các loại quả mọng như dâu tây, việt quất, mâm xôi... rất giàu chất chống oxy hóa.

Dâu tây, việt quất, mâm xôi đen, mâm xôi đỏ đều rất giàu chất chống oxy hóa như polyphenol và anthocyanin. Chúng cũng chứa vitamin A, C và E, axit phenolic và chất xơ, có thể cải thiện chức năng tiêu hóa, cung cấp những thành phần hữu ích nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, kích thích tăng sinh collagen. Đặc biệt, những loại quả này thường có lượng calo không quá cao, ít chất béo, có thể ăn lai rai trong ngày như món nhẹ hoặc thêm vào sinh tố, sữa chua.

4. Cà chua

Cà chua là một trong những loại thực phẩm có hàm lượng vitamin C cao nhất. Ăn một quả cà chua mỗi ngày có thể đáp ứng hơn 60% nhu cầu vitamin C của cơ thể. Ngoài ra, cà chua còn rất giàu các loại vitamin khác như A, B1 và B6, đồng thời cung cấp lycopene bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời - một trong những tác nhân chính gây lão hóa da. Lycopene có nhiều trong cà chua được đánh giá là chất chống oxy hóa mạnh gấp hàng nghìn lần so với vitamin C.

Ngày nay có nhiều giống cà chua đa dạng về kích thước, hương vị, thích hợp làm món ăn vặt trong ngày.