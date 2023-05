4 loại tinh bột chống viêm giúp bạn giảm cân vào mùa hè

Mặc dù nghe có vẻ ngược đời nhưng nếu bạn thực sự muốn giảm cân vào mùa hè, tất cả những gì bạn phải làm là thêm nhiều carbs vào chế độ ăn uống của mình. Sự thật là, carbs không tệ như vẻ ngoài của chúng. Các loại carbs phù hợp thực sự có thể giúp bạn giải quyết tình trạng viêm nhiễm và giảm cân. Viêm mãn tính có thể dẫn đến béo phì, tiểu đường, bệnh tim mạch, bệnh gan nhiễm mỡ, ung thư, v.v. Nó thường xảy ra khi bạn ăn thực phẩm chế biến cao như thịt nguội , thực phẩm đóng hộp và bánh mì trắng — đó là lý do tại sao ăn carbs chống viêm rất tốt để giảm viêm và cuối cùng dẫn đến giảm cân.

Để tìm hiểu thêm về các loại carbs chống viêm tốt nhất mà bạn có thể ăn để giảm cân trong mùa hè,Trista Best, chuyên gia dinh dưỡng của Balance One, Shavonne Morrison, chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký tại Atlas Tea Club, Lisa Richards, chuyên gia dinh dưỡng và người tạo ra The Candida Diet, và Lainey Younkin, một chuyên gia dinh dưỡng có chia sẻ.

1. Sữa chua

Vâng, sữa chua thực sự được coi là một loại carb! Nó cũng được coi là một loại vi khuẩn có lợi và là một trong những loại carbs chống viêm tốt nhất để giảm cân. Probiotic có thể giúp phục hồi vi khuẩn "tốt" trong ruột của bạn. Sau đó, vi khuẩn đó có thể giúp bạn giảm cân và giảm viêm. Best giải thích: “Ăn nhiều thực phẩm giàu men vi sinh có thể giúp giảm viêm trong cơ thể. "Probiotics là những vi sinh vật sống có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe đường ruột. Hệ vi sinh vật đường ruột đóng một vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh tình trạng viêm khắp cơ thể."

Cô ấy tiếp tục: “Khi hệ vi sinh vật đường ruột bị mất cân bằng, nó có thể dẫn đến tình trạng viêm mãn tính, có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm các bệnh tự miễn dịch, bệnh tim và một số loại ung thư. "Các loại thực phẩm giàu lợi khuẩn như sữa chua, kefir, kim chi, dưa cải bắp và tempeh chứa vi khuẩn có lợi sống có thể giúp khôi phục lại sự cân bằng cho hệ vi sinh vật đường ruột." Best chỉ ra rằng vi khuẩn "tốt" đặc biệt làm giảm mức độ của các cytokine gây viêm trong cơ thể có thể góp phần gây viêm mãn tính.

Morrison gợi ý nên chọn loại sữa chua Hy Lạp nguyên chất, ít chất béo và tránh sữa chua có thêm đường hoặc hương liệu. Sữa chua Hy Lạp nguyên chất là loại sữa chua tốt nhất để hỗ trợ hành trình giảm cân và sức khỏe đường ruột của bạn. Cô ấy nói: “Sữa chua Hy Lạp là tốt nhất để giảm cân vì protein giúp bạn no lâu hơn giữa các bữa ăn, giảm cảm giác thèm ăn và ham muốn ăn quá nhiều”.

2. Quả mọng

Và, có một loại sữa chua thơm ngon có tác dụng giảm viêm rất tốt: quả mọng. Đặc biệt, quả việt quất chứa nhiều chất chống oxy hóa và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là khi giảm viêm. "Quả việt quất đậm đặc chất dinh dưỡng, có nghĩa là chúng ít calo và nhiều chất dinh dưỡng", Best nói với chúng tôi, chỉ ra rằng "chỉ một cốc quả việt quất chứa 4 gam chất xơ và gần 25% RDI cho vitamin C."

Best giải thích rằng quả việt quất có khả năng chống viêm do hàm lượng chất xơ cao . Cô nói: “Hàm lượng chất xơ cao giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể và giữ cho ruột hoạt động đều đặn, cả hai đều giúp giảm viêm nhiễm và cân nặng. Vitamin C cũng giúp ích, "Không cần phải nói rằng hàm lượng vitamin C rất tốt cho sức khỏe miễn dịch, nhưng cũng hoạt động như một chất chống oxy hóa để loại bỏ độc tố khỏi cơ thể."

3. Đậu nành

Đậu Edamame là một loại carb tuyệt vời khác để giảm cân và giảm viêm. Những hạt đậu xanh này có thể được ăn như một món ăn nhẹ mặn , món khai vị, món phụ hoặc trộn vào món xào yêu thích của bạn. Chúng chứa nhiều protein và chất xơ có thể giúp bạn no suốt cả ngày.

Younkin giải thích: "Edamame là một lựa chọn giàu protein, có nguồn gốc thực vật, có thể ăn tươi hoặc rang. Bạn có thể ăn nó như một món ăn nhẹ hoặc thêm vào món xào". Sự kết hợp giữa protein và chất xơ có thể giúp ức chế hormone gây đói, giúp bạn no lâu hơn, tăng cường năng lượng và hỗ trợ giảm cân. Thêm vào đó, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng isoflavone, là hợp chất được tìm thấy trong đậu nành như edamame, có thể giúp giảm mức độ protein phản ứng C. Điều này cũng có thể giúp giảm viêm.

4. Khoai lang

Và, nếu chúng ta đang nói về carbs, chúng ta không thể quên khoai tây! Mặc dù khoai tây trắng đã qua chế biến có thể gây bất lợi cho mục tiêu giảm cân, nhưng khoai lang là một loại carb bổ dưỡng có thể tăng cường khả năng miễn dịch, giảm viêm và giúp bạn giảm cân. Richards nói với chúng tôi: “Khoai lang là một loại rau củ đậm đặc chất dinh dưỡng chứa đầy vitamin A, chất xơ cũng như các vitamin và khoáng chất có lợi khác. Những chất dinh dưỡng này làm cho khoai lang trở thành nguồn thực phẩm tuyệt vời cho sức khỏe và chức năng miễn dịch.

Ngoài ra, khoai lang còn mang lại lợi ích chống viêm, khiến chúng trở thành lựa chọn tuyệt vời cho sức khỏe đường ruột của bạn. Beta-carotene trong khoai lang đã được chứng minh là có khả năng chống viêm. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một cách ngon miệng để giảm viêm, hãy thêm một ít khoai lang vào khẩu phần ăn của bạn.

