4 cách bổ sung tăng cường collagen cho da cực kỳ đơn giản

Bạn đang tìm kiếm một chút tăng cường cho làn da? Nếu bạn đã thử mọi loại kem trên thị trường, đã làm quen với huyết thanh và ngủ đủ giấc, uống đủ nước và giảm mức độ căng thẳng, bạn có thể tự hỏi mình có thể làm gì khác để tăng cường độ rạng rỡ cho làn da. Và câu trả lời rất có thể là: hãy dùng thực phẩm bổ sung.

Nhưng đừng chỉ dùng bất kỳ chất bổ sung nào khác. Điều quan trọng đầu tiên là phải kiểm tra với bác sĩ để đảm bảo rằng bạn không bị thiếu chất dinh dưỡng và không cần một loại khoáng chất hoặc vitamin cụ thể nào để hỗ trợ làn da. Với tất cả những điều đó, việc bổ sung một trong bốn chất bổ sung tăng cường collagen được khuyên dùng cho phụ nữ này có thể giúp duy trì độ đàn hồi của da.

Axit béo Omega-3

Axit béo omega-3 rất quan trọng đối với sức khỏe não bộ VÀ làn da của bạn. Chất dinh dưỡng này có thể giúp làm mềm và giữ ẩm cho da khô, đồng thời điều chỉnh việc sản xuất dầu của da để giúp ngăn ngừa mụn. Chọn thực phẩm bổ sung axit béo omega-3 ở dạng thuốc viên chứ không phải dạng kẹo dẻo để tránh dư thừa lượng đường mà bạn không cần (đường phá vỡ collagen và đàn hồi). Thực phẩm giàu omega-3 bao gồm cá thu, cá mòi, cá hồi và (nếu bạn không phải là người thích ăn cá nước lạnh), quả óc chó, hạt lanh và hạt chia.

Vitamin C

Vitamin C là một trong những chất dinh dưỡng quan trọng nhất để xây dựng collagen mới - nó đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe của da. Rất dễ dàng để có đủ vitamin C từ nguồn thực phẩm và việc bổ sung quá nhiều vitamin C khi bạn đã nạp đủ sẽ không giúp ích gì cho làn da hoặc sức khỏe của bạn. Nhưng nếu bạn đang dùng thực phẩm bổ sung, hãy lưu ý duy trì liều lượng dưới 2.000 miligam.

Vitamin D-3

Thiếu vitamin D-3 phổ biến hơn vitamin C, đặc biệt nếu bạn tránh ánh nắng mặt trời và các sản phẩm từ sữa. Việc thiếu vitamin quan trọng này có thể dẫn đến các tình trạng về da như bệnh chàm và bệnh vẩy nến, vì vậy bạn nên kiểm tra mức vitamin nếu bạn gặp vấn đề về da - việc bổ sung vitamin có thể hữu ích.

Collagen

Có một số nghiên cứu liên kết việc bổ sung collagen với làn da sáng hơn, khỏe mạnh hơn. Nếu bạn muốn thử collagen, nó có nhiều dạng bao gồm kẹo dẻo, thuốc viên và bột mà bạn có thể thêm vào nước hoặc đồ uống khác. Hãy tìm sản phẩm bổ sung có chứa collagen loại I và III để có làn da khỏe mạnh tối ưu.

