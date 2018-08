Muốn tăng cân an toàn, nhất định phải làm 4 việc sau đây

Thứ Năm, ngày 19/07/2018 10:00 AM (GMT+7)

Nỗi ám ảnh “ăn hoài không béo” không chỉ khiến bạn mất tự tin trong cuộc sống mà còn là biểu hiện của tình trạng suy nhược cơ thể, báo động nhiều bệnh nguy hiểm. Để giải quyết nỗi ám ảnh này, tăng cân an toàn và bền vững, nhất định bạn đừng bỏ qua 4 việc sau đây.

Quá gầy cũng là nỗi ám ảnh của rất nhiều người (ảnh minh họa)

Theo các nghiên cứu y học cổ truyền, tỳ và vị chính là 2 bộ phận cực kỳ quan trọng, có vai trò quyết định trong việc chăm sóc, kiện toàn cơ thể và tăng cân hiệu quả. Trong đó, vị là một cơ quan rỗng tiếp giáp giữa thực quản và tiểu trường (ruột non), có nhiệm vụ thu nạp thức ăn. Tỳ nằm bên trái vị, có chức năng hấp thu và vận chuyển chất dinh dưỡng. Do đó, tỳ và vị ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tiêu hóa và hấp thu các chất dinh dưỡng của cơ thể. Tỳ vị khỏe mạnh, toàn thân tráng kiện. Tỳ vị yếu kém, người gầy yếu, ăn mãi không lớn lên được.

Chính bởi nguyên nhân này mà những người gầy “kinh niên” muốn tăng cân, hồi phục sức khỏe và thể trạng thì nhất định phải bổ trợ tỳ vị. Để bổ trợ tỳ vị, nhất định phải làm 4 việc sau.

1. Kích thích ăn ngon

Người gầy có hai dạng, một là gầy bẩm sinh, do cơ thể hấp thụ kém nên ăn thế nào cũng không béo được, hai là gầy do chán ăn, biếng ăn lâu năm. Ở cả hai dạng này, nếu muốn tăng cân an toàn và bền vững, cần phải chú trọng đến việc kích thích ăn ngon. Chỉ có tăng cường cảm giác thèm ăn và ăn ngon, cơ thể mới được cung cấp đầy đủ dưỡng chất chuẩn bị cho việc tăng cân khỏe mạnh.

Có nhiều cách để kích thích ăn ngon như chú trọng đầu tư vào chất lượng nguyên liệu và quy trình chế biến, chia làm nhiều bữa phụ trong ngày, sử dụng thảo dược thiên nhiên để hỗ trợ cải thiện tình trạng ăn uống…

Can khương, nhân sâm và cam thảo là 3 loại thảo dược thiên nhiên có tác dụng tích cực trong việc cải thiện vị giác, giúp ăn ngon miệng, tăng cảm giác thèm ăn, hỗ trợ rất tốt cho người biếng ăn và trẻ chậm lớn.

2. Tăng khả năng hấp thụ

Nếu chỉ nạp thêm chất dinh dưỡng mà không tăng khả năng hấp thụ của cơ thể thì cũng chỉ phí công. Cải thiện tỳ vị, tăng khả năng hấp thụ của cơ thể, bạn tự nhiên sẽ tăng cân.

Nhiều bài thuốc Đông y giúp cải thiện tỳ vị, tăng khả năng hấp thụ đều có chứa thành phần là bạch truật, đẳng sâm, hoàng kỳ, mạch nha, đương quy, thần khúc. 6 loại thảo dược này chính là 6 thần dược giúp tỳ vị khỏe mạnh, tạo điều kiện cho cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng một cách tối đa.

3. Giảm căng thẳng, stress

Một trong những nguyên tắc quan trọng hỗ trợ quá trình tăng cân an toàn, bền vững đó là giảm căng thẳng, stress. Cần xây dựng chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, ngủ đủ giấc và tăng cường thể dục thể thao, tạo ra môi trường tốt nhất để tăng cân hiệu quả.

Bên cạnh đó, bổ sung phục thần và nhân sâm - 2 loại thảo dược tự nhiên có khả năng phục hồi cơ thể suy nhược, an thần, trị mất ngủ, ngủ không sâu giấc, giảm căng thẳng, tăng cường trí nhớ, bồi bổ cơ thể, an thần, hoạt huyết… cũng giúp hỗ trợ tăng cân tích cực.

4. Giải độc

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cơ thể suy dinh dưỡng, gầy yếu khó tăng cân là do cơ thể ứ đọng nhiều độc tố… Để có thể thanh nhiệt, giải độc, thanh lọc cơ thể, thuận lợi tăng cân, bạn nên sử dụng các bài thuốc Đông y có chứa thành phần bạch truật, bạch biển đậu, cam thảo.

Ngoài 4 điều này, bạn cũng có thể tham khảo và sử dụng sản phẩm Tâm Tỳ Vương để bổ trợ tỳ vị, giúp tăng cân hiệu quả.

Với công thức điều chế chứa 11 loại thảo dược từ thiên nhiên như: đẳng sâm, bạch truật, bạch biển đậu, mạch nha, đương quy, phục thần, hoàng kỳ, mộc hương, cam thảo, nhân sâm, can khương; được sản xuất trên dây truyền đạt chuẩn GMP-WHO, sản phẩm giúp cải thiện hệ thống tỳ vị, từ đó giúp bạn ăn tốt hơn, tăng khả năng hấp thụ và chuyển hóa chất dinh dưỡng, tăng cân một cách tự nhiên và an toàn.

Tâm Tỳ Vương là thực phẩm chức năng được mệnh danh là “thần dược cho người gầy”.

Tâm Tỳ Vương được Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp phép số 42686/2017/ATTP-XNCB với cam kết: sản phẩm hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên, không chứa chất corticoid, người dùng hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng mà không sợ vấn đề tích nước.