"Vợ bầu trăm tỷ của Trấn Thành" có dung mạo quá khứ khác xa hiện tại, vướng tin đồn thẩm mỹ

Thứ Tư, ngày 27/10/2021 19:44 PM (GMT+7)

Rất nhiều lần bị “réo tên” với những nghi ngờ thẩm mỹ nhưng Ninh Dương Lan Ngọc đều phủ nhận.

Ninh Dương Lan Ngọc ngày càng xinh đẹp, trẻ trung.

Ninh Dương Lan Ngọc được biết tới là một nghệ sỹ trẻ tài năng, gặt hái được những thành tựu trong sự nghiệp diễn xuất. Cô ghi danh trong top diễn viên hạng A của điện ảnh Việt khi tham gia bộ phim như: Cua lại vợ bầu, Cô Ba Sài Gòn, Gái già lắm chiêu,... Đặc biệt trong bộ phim Cua lại vợ bầu cùng Trấn Thành đã gây được tiếng vang lớn với doanh thu trên 100 tỷ. Cũng từ đây, khán giả yêu mến gọi cô với cái tên "vợ bầu trăm tỷ của Trấn Thành".

Hình ảnh thời mới gia nhập showbiz bị khui ra khiến cô dính nghi vấn dao kéo.

Ngoài ra, Ninh Dương Lan Ngọc còn sở hữu hình thể cùng gương mặt hài hòa, ấn tượng. Với sắc vóc của mình cô được mệnh danh là “ngọc nữ thế hệ mới” của Vbiz. Nhưng cũng với nhan sắc này, Lan Ngọc nhiều lần dính nghi vấn can thiệp dao kéo để nâng cấp vẻ ngoài. Như mới đây nhất, người hâm mộ đã khui lại những bức ảnh thời mới gia nhập showbiz của Lan Ngọc. So sánh cũng dễ dàng nhận ra, gương mặt của cô trước đây trông tròn trịa, nước da ngăm, mũi trông kém thanh thoát và không hề thon gọn như hiện tại.

Trước đây cô sở hữu gương mặt tròn trịa hơn rất nhiều.

Cùng 1 góc nghiêng có thể thấy, chiếc mũi và phần cằm của người đẹp cũng có nhiều thay đổi.

Rất nhiều lần bị “réo tên” với những nghi ngờ thẩm mỹ nhưng Lan Ngọc đều phủ nhận. Cô cho rằng, bản thân là người có cân nặng lên xuống thất thường nên đó là lý do trông vẻ ngoài của cô bây giờ khác ngày xưa. Trước khi tìm được phương pháp giảm cân an toàn, Ninh Dương Lan Ngọc từng ép cân một cách khắc nghiệt ảnh hưởng tới sức khỏe. Cô nói rằng gương mặt của mình có phần mập so với mọi người bởi vậy khi lên hình càng béo hơn.

Chưa kể, Lan Ngọc còn dính nghi vấn can thiệp vòng 1 vì trông to bất thường khi cô diện áo 2 dây hoặc cổ trễ.

Bởi vậy, Ninh Dương Lan Ngọc đã cố gắng giảm cân nhiều hơn để giúp gương mặt thon gọn hơn. Người đẹp chăm chỉ tập gym, tập yoga, tập nhảy. Những bài tập này sẽ tăng cường thể lực, giúp cô khỏe hơn cũng như tiêu hao được lượng lớn calo. Ngoài ra cô sử dụng phương pháp xung điện để kích thích tiêu hao calo và các nhóm cơ vận động.

Lan Ngọc cho rằng, tất cả thay đổi là do tăng và giảm cân.

Đặc biệt, để trông trẻ trung hơn khi đã bước qua tuổi 30, Lan Ngọc rất chú ý chăm sóc làn da. Cách đây không lâu, Ninh Dương Lan Ngọc có chia sẻ trong một buổi phỏng vấn rằng, da của mình bị tàn nhang khi phải quay phim, ghi hình ngoài trời nắng nhiều. Nên cô thường sử dụng kem chống nắng cũng như mặc đồ chống nắng để hạn chế ảnh hưởng của những tia sáng có hại cho làn da. Đồng thời, cô có sử dụng dầu ô-liu để chống nắng. Mỗi khi đi nắng về người đẹp sẽ thoa dầu ô-liu trong 20 phút. Buổi sáng, Ninh Dương Lan Ngọc còn pha cùng với sữa rửa mặt để cải thiện độ đàn hồi, cấp ẩm, xoa dịu làn da.

Được biết, mỹ nhân này nổi tiếng là người rất chăm chỉ làm đẹp.

Không chỉ tập luyện tích cực mà Lan Ngọc còn áp dụng cả các phương pháp làm đẹp da, dáng khoa học.

Giảm cân thành công giúp cô sở hữu vẻ ngoài mong manh, thanh thoát hơn rất nhiều.

Nguồn: http://danviet.vn/vo-bau-tram-ty-cua-tran-thanh-co-dung-mao-qua-khu-khac-xa-hien-tai-vuong-tin-d...Nguồn: http://danviet.vn/vo-bau-tram-ty-cua-tran-thanh-co-dung-mao-qua-khu-khac-xa-hien-tai-vuong-tin-don-tham-my-50202127101945295.htm