Ninh Dương Lan Ngọc nói một câu hóa giải tin đồn về Trường Giang

Thứ Năm, ngày 21/10/2021 17:02 PM (GMT+7)

Không nhắc đích danh tên Trường Giang hay giải thích dài dòng nhưng Lan Ngọc vẫn thể hiện rõ mối quan hệ giữa các thành viên luôn tốt đẹp.

Trong ngày 20/10, Ninh Dương Lan Ngọc đăng tải hình ảnh chụp cùng Thúy Ngân và bài đòi quà, gắn tên tất cả thành viên của "Running Man - Chơi là chạy" để trêu đùa, chỉ loại trừ duy nhất Trường Giang. Điều này gây nên nhiều ý kiến trái chiều cho rằng nữ diễn "Gái già lắm chiêu" đưa đàn anh "ra rìa" hay Trường Giang không hòa đồng với mọi người.

Lan Ngọc lên tiếng về tin đồn mối quan hệ không hòa đồng với Trường Giang

Tối cùng ngày, "ngọc nữ màn ảnh Việt" đã chia sẻ bài viết đồn đoán về mối quan hệ của cô với Trường Giang cùng chia sẻ: "U là trời, anh lớn của tụi em có gia đình rồi, 2 tụi em chỉ đòi quà 20/10 mấy anh lớn độc thân thôi".

Lan Ngọc cũng nhắn nhủ: "Xin đừng tạo áp lực cho mấy anh em em, tụi em vẫn vui vẻ, hòa đồng". Không nhắc đích danh tên Trường Giang hay giải thích dài dòng nhưng Lan Ngọc vẫn thể hiện rõ mối quan hệ giữa các thành viên luôn tốt đẹp.

Hậu trường của "Running Man - Chơi là chạy"

Trường Giang, Ninh Dương Lan Ngọc, Thúy Ngân, Trương Thế Vinh, Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Karik, Liên Bỉnh Phát thân thiết khi cùng tham gia chương trình "Running Man - Chơi là chạy". Chương trình đang được phát sóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Trên trang cá nhân, dàn cast cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh hậu trường, khoảnh khắc hài hước của nhau.

Trường Giang ở lại tìm cách cứu Jun Phạm

Diễn viên hài ôm an ủi Lan Ngọc

Trong 5 tập đã phát sóng, “anh cả” Trường Giang dần hòa nhịp cùng đàn em, lăn xả, hết mình trong cuộc chơi. Ở tập 2, khi Jun Phạm đang thi đấu ở phần thảm mát-xa, Ninh Dương Lan Ngọc hồi hộp theo dõi. Trong khi các thành viên khác đang đứng xem rất bình thường, Trường Giang lại quay sang ôm Lan Ngọc không hiểu vì lý do gì khiến người xem chú ý. Tình huống này tạo nên nhiều ý kiến tranh cãi cho rằng Trường Giang thiếu tinh tế khi đụng chạm đồng nghiệp nữ. Bên cạnh đó, một số ý kiến nhận xét đó là do sự sắp xếp của chương trình, không phải do Trường Giang. Người hâm mộ nam MC bênh vực Trường Giang ôm đàn em chỉ vì thấy Lan Ngọc đang quay đi lo lắng, không hề tiêu cực.

Nam diễn viên vui vẻ tham gia thử thách, trò chuyện cùng đàn em và khách mời

Trong tập 3, khán giả đã chứng kiến cảnh tượng "tình đồng đội lâm li bi đát" khi Trường Giang nhất quyết không bỏ chạy, đối đầu trực diện với các đối thủ mạnh để bảo vệ Jun Phạm. Dù nam ca sĩ luôn miệng bảo đàn anh chạy để có thể có thêm thời gian sống sót, "anh cả" Trường Giang vẫn nhất quyết không nghe theo để cuối cùng trở thành người bị loại thay đàn em.

Trường Giang và Lan Ngọc từng tham gia nhiều gameshow cùng nhau

Ngoài ra, “Running Man – Chơi là chạy” không phải là chương trình đầu tiên Ninh Dương Lan Ngọc làm việc chung với Trường Giang. Cô cùng nam diễn viên hài xứ Quảng từng hợp tác trong “7 nụ cười xuân”, “Giọng ải giọng ai”,… Cả hai thường xuyên tương tác ăn ý trên sóng truyền hình và mang đến những giây phút hài hước, thư giãn cho khán giả.

