Tình cũ Lương Bằng Quang làm đẹp bằng cú hạ knock out như các đấu sĩ

Tình cũ Lương Bằng Quang làm đẹp bằng cú hạ knock out như các đấu sĩ

Thứ Hai, ngày 11/11/2019 05:00 AM (GMT+7)

Yaya Trương Nhi tập luyện rất nhiều các bộ môn khác nhau để có thân hình chuẩn mẫu, trong đó có knock out.

Thân hinh tuyệt đẹp của Trương Nhi khi được tập luyện kết hợp nhiều bộ môn khác nhau.

Knock out không chỉ là một bô môn rèn luyện sức khỏe mà nó còn là môn thi đấu của các võ sĩ trong lòng bát giác, tạo nên những trận đấu kinh điển tiếng tăm toàn cầu. Tuy nhiên, tập knock out để có thân hình đẹp tới thi đấu là cả một quá trình gian nan, khổ luyện. Knock out là một thuật ngữ để chỉ động tác mạnh nhất trong bộ môn boxing.

Mới đây, Yaya Trương Nhi đã đăng tải loạt hình ảnh cô làm quen với bộ môn boxing. Trước khi tập, boxer cần phải khởi động toàn thân và đặc biệt nhất là tay. Người tập được quấn dây vải quanh bàn tay, hoặc đi bao tay bằng chất mút đàn hồi để khi đấm không bị đau hay xước da khi đấm vào bóng, vào bao cát...

Đây là bài tập thể thao đối kháng, có tác dụng xả stress tốt. Không những vậy, nó còn “xả” đi một lượng calories không thua kém các môn bơi, đạp xe, chạy bộ. Trung bình trong 1 giờ, người tập có thể tiêu tán từ 540 đến 800 calories. Bài tập giúp rèn được phản xạ và tránh được những chấn thương rất dễ gặp như sái cổ tay, cổ chân.

Yaya Trương Nhi hào hứng trước mỗi buổi tập để có thân hình săn chắc.

Cách ra đòn knock out chính là 1 đòn hạ gục đối thủ nên người tập gia tăng sức mạnh kết hợp cùng sự nhạy bén trong cách né đối thủ đồng thời ra đòn. Cách tập nhẹ nhàng hơn khi bạn chỉ ra đòn với 1 bật vô tri như bao cát để giảm cân hiệu quả nhất.

Nó bao gồm 4 đòn đấm cơ bản trong boxing như: jab (đấm thẳng tay trước), uppercut (cú móc ngược), hook (cú tạt) và straight (đấm thẳng tay sau). Cú đấm móc là một trong những đòn tấn công tàn phá nhất vì nó va chạm mạnh và đánh mạnh đối phương từ bên hông, đây cũng là động tác để hạ knock out đối thủ.

Các lưu ý khi tập bộ môn đối kháng này đều đòi hỏi về thể chất. Hãy chắc chắn rằng bạn đủ sức khỏe để tập luyện và các dụng cụ hỗ trợ là không thể thiếu. Nếu không có dụng cụ hỗ trợ chắc chắn bạn sẽ bị chấn thương khi tập luyện.

Để giảm cân hiệu quả, nên kết hợp với chế độ ăn uống đều đặn, đủ chất. Bổ sung nhiều protein, vitamin C, chất xơ từ rau củ, quả, thịt nạc và cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể. Tránh nhịn ăn và ăn các thức ăn vặt, đồ uống nhiều đường. Với Yaya Trương Nhi, món ăn quen thuộc để giữ dáng chính là smoothie chuối, xoài, táo và dark chocolate mỗi ngày.

Với rất nhiều lợi ích khi tập luyện, bộ môn này không chỉ dành riêng cho cánh mày râu mà các cô gái hiện đại đều mê ngay lần đầu tập và thấy đươc hiệu quả nhanh chóng về một cơ thể săn chắc, nuột nà.

Yaya Trương Nhi tập chạy bộ với máy.

Squat cùng tạ.

Tập tay săn chắc với nâng tạ.

Thân hình đồng hồ cát với siêu vòng 3 của nữ diễn viên khiến bao người hằng mơ ước.