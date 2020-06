"Phú bà bạc tỷ" Quỳnh Hoa quyến rũ, trẻ đẹp mê hồn sau nhiều năm ở ẩn nhờ đâu?

Thứ Bảy, ngày 13/06/2020

Theo Quỳnh Hoa, bí mật dưỡng nhan của cô đó chính là tinh thần. Dù ở tình huống nào, hoàn cảnh nào cô vẫn luôn giữ cho mình tâm thế an yên, vui vẻ.

Quỳnh Hoa tái xuất màn ảnh sau 6 năm vắng bóng với vai diễn chị đẹp đại gia trong "Những ngày không quên".

Trong giới giải trí Việt, nữ diễn viên Quỳnh Hoa từng được đánh giá là bông hoa đầy hương sắc. Sở hữu nét đẹp sắc sảo, hình thể như người mẫu cùng khả năng diễn xuất ấn tượng, cô từng biết đến qua nhiều vai diễn trong các bộ phim như: “Chàng trai đa cảm”, “Blog nàng dâu”, “Hai phía chân trời”, “13 nữ tù”… và mới đây nhất là vai đại gia Tiên trong bộ phim “Những ngày không quên”.

Đây cũng là vai diễn đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên sinh năm 1983 sau nhiều năm rời xa nghệ thuật. Trước đây, khi đang là một cái tên nổi đình nổi đám, Quỳnh Hoa đột ngột lui về ở ẩn và chăm sóc gia đình nhỏ, tập trung vào công việc kinh doanh. Cuộc sống an yên chính là sự lựa chọn của mỹ nhân này. Nhưng hiện tại, khi mọi thứ đã ổn định hơn, cô quyết định tái xuất để một lần nữa chạm tới đam mê của mình.

Nhan sắc trẻ trung, gợi cảm của nữ diễn viên Quỳnh Hoa.

Ngoài diễn xuất, khán giả dành rất nhiều lời khen cho nhan sắc của mỹ nhân này. Ở tuổi 37, cô vẫn giữ được sự trẻ trung, tươi trẻ không khác nhiều so thời mới vào nghề. Chia sẻ về việc giữa gìn vóc dáng chuẩn dù đã ở tuổi U40, Quỳnh Hoa thành thật: “Vì khá bận rộn với việc chăm sóc gia đình, quản lý công việc kinh doanh, cửa hàng thời trang nên tôi không có thời gian tập thể dục thường xuyên nên mỗi ngày tôi cố gắng squat 30 phút để săn chắc và tăng vòng 3, giảm mỡ bụng”. Ngoài ra, nữ diễn viên này đã làm quen với bộ môn khí công, luyện khí công tại nhà có thể giúp cô cải thiện chất lượng giấc ngủ, giảm áp lực, an tĩnh nội tâm, thân thể thăng bằng.

Vốn là người chú trọng đến sức khỏe và vóc dáng nên Quỳnh Hoa khá khắt khe trong chế độ ăn. Cô ăn rất ít thịt và tinh bột mà chỉ tập trung vào các loại ngũ cốc, rau củ quả hoặc thực phẩm organic. Đặc biệt người đẹp thường xuyên ăn chay.

Một trong những bí mật nhan sắc của mỹ nhân này là ăn chay thường xuyên (ảnh minh họa).

Các loại thực phẩm chay hoàn toàn không chứa nhiều calo và chất béo nên giúp cô có thể tự tin duy trì cân nặng. Trong thực vật có chứa hàm lượng vitamin và chất xơ thúc đẩy mạnh quá trình trao đổi chất, đốt cháy lượng calo dư thừa trong cơ thể. Ngoài ra, do ăn chay thường xuyên nên các vấn đề như tim mạch, mỡ trong máu hay huyết áp cũng được cải thiện.

Khi được hỏi về nhan sắc khá khác lạ so với thời mới vào nghề, phải chăng Quỳnh Hoa đã can thiệp thẩm mỹ để đẹp lên. Nữ diễn viên khá thẳng thắn: “Tôi không hề can thiệp thẩm mỹ, tất cả mọi đường nét của tôi là nguyên bản, chỉ là theo thời gian, tuổi tác cũng sẽ khiến cho gương mặt thay đổi chút ít. Hơn nữa, công nghệ làm đẹp ngày càng hiện đại cũng giúp chị em biết cách chăm sóc bản thân một cách thông minh hơn”.

Nữ diễn viên khẳng định mình chưa hề can thiệp thẩm mỹ.

Nhưng theo Quỳnh Hoa, bí mật dưỡng nhan của cô đó chính là tinh thần. Dù đã trải qua nhiều biến cố, cung bậc cảm xúc nhưng bản thân vẫn cố gắng giữ tâm thế an yên, thiện lành. Cô luôn nhìn cuộc sống với trái tim rộng mở và luôn biết quý trọng những giá trị hiện tại.

Nhan sắc của cô hoàn toàn tự nhiên và nguyên bản.

"Biểu tượng gợi cảm" một thời vẫn giữ nguyên được phong độ nhan sắc ở tuổi U40.

