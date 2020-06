Bảo Anh gây sốt vừa lộ hình xăm "độc" vừa khoe vòng 3 tự nhiên đẹp như vẽ

Thứ Ba, ngày 09/06/2020 09:44 AM (GMT+7)

Diện bộ áo tắm khoét hông cao, Bảo Anh đã khéo léo khoe dáng gợi cảm cùng hình xăm vô cùng sexy, cá tính ở bên hông.

Mới đây, người đẹp chia sẻ hình ảnh mặc trang phục bikini màu hồng tạo dáng nhân chuyến đi nghỉ dưỡng trên trang cá nhân.

Mới đây, trên trang cá nhân, giọng ca “Anh muốn em sống sao” đã làm dậy sóng dư luận khi khoe những bức hình quyến rũ khi diện bikini màu hồng họa tiết da báo. Thiết kế của bộ bikini này đã tôn lên được lợi thế về vóc dáng của Bảo Anh, nhất là vòng 3 tuyệt đẹp. Đặc biệt, cô cũng đã khéo léo khoe hình xăm vô cùng sexy, cá tính ở bên hông.

Tự tin với hình thể của mình nên cô không ngại diện những trang phục táo bạo, như bikini khoe dáng.

Ngay sau khi đăng tải hình ảnh của nữ ca sĩ nhận được "bão" like từ phía cộng đồng mạng và người hâm mộ. Nhiều fan trầm trồ khen ngợi ngoại hình bốc lửa của Bảo Anh. Trong đó, không ít người chú ý đến vị trí xăm nhạy cảm trở thành một điểm nhấn "chết người" của cô. Được biết, ý nghĩa của hình xăm là “Music” nhằm thể hiện niềm đam mê bất tận với âm nhạc của chủ nhân.

Nữ ca sỹ tranh thủ khoe dáng và khoe hình xăm tuyệt đẹp.

Xăm hông và mặc bikini để khoe hình xăm hông không còn là điều quá xa lạ với nhiều mỹ nhân Việt. Để lộ rõ hình xăm ở vị trí khá kín đáo thì việc diện bikini, đặc biệt là bikini khoét hông cao luôn là lựa chọn hàng đầu của các người đẹp.

Ngoài Bảo Anh thì Tóc Tiên cũng là mỹ nhân mê hình xăm, đặc biệt là ở những chỗ đặc biệt. Chạy dọc hông là dòng chữ 'It's choice not chance that determines your destiny' (tạm dịch: Lựa chọn của bản thân mới là thứ quyết định số phận). Tóc Tiên muốn nhắc nhở bản thân dù gặp chuyện gì cũng không được đổ lỗi cho số phận.

"Just Like Fire Burning Up The Way" tạm dịch là "Như ngọn lửa, ta sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ trên đường đi". Hoa hậu Phan Hoàng Thu lại muốn ghi dấu ấn trên cơ thể bằng một câu nói khích lệ bản thân, mang đến năng lượng sống tích cực.

Elly Trần cũng đam mê những hình xăm độc- lạ và ý nghĩa. Hình xăm phía bên hồng với ý nghĩa: “Believed I could so I did” (tạm dịch: Tin rằng tôi có thể vì vậy tôi đã làm).

Sĩ Thanh cũng để lộ hình xăm với ký tự độc đáo khi mặc bikini khoét hông cao.

