Nữ sĩ quan lên top 1 tìm kiếm vì thao túng đàn ông, scandal không lu mờ được nhan sắc

Thứ Ba, ngày 13/04/2021 19:30 PM (GMT+7)

Seo Ye Ji nổi bật với diện mạo ấn tượng cùng vóc dáng mảnh mai nhưng quyến rũ.

Thông tin liên quan đến lùm xùm của Seo Ye Ji chiếm sóng cổng thông tin Naver.

Cổng thông tin điện tử lớn nhất Hàn Quốc - Naver tràn ngập thông tin về Seo Ye Ji với người yêu cũ Kim Jung Hyun. Có đến 7/10 bài viết xoay quanh nữ diễn viên. Cụ thể, Dispatch đã tiết lộ việc Seo Ye Ji thao túng bạn trai, không cho phép anh đóng cảnh tình cảm cùng bạn diễn Seo Hyun (SNSD).

Mộ trong những lý do khiến nam diễn viên bị chỉ trích vì hành xử thô lỗ. Từ một nữ diễn viên được yêu thích, trở thành cái tên "hot" sau thành công của bộ phim "Psycho but It’s ok" (tựa tiếng Việt: "Điên thì có sao"), Seo Ye Ji khiến không ít người thất vọng.

Cư dân mạng Hàn Quốc cảm thấy sốc trước vụ việc Seo Ye Ji thao túng bạn trai cũ.

Trước đó, Seo Ye Ji còn gây chú ý khi được bổ nhiệm là sĩ quan danh dự tại cơ quan cảnh sát quốc gia vào năm 2018 sau vai diễn trong bộ phim "Luật sư vô pháp". Ngoài kỹ năng diễn xuất ấn tượng, ngoại hình xinh đẹp cũng là một trong số những yếu tố giúp Seo Ye Ji thu hút người hâm mộ.

So với những người đẹp Hàn Quốc khác, vẻ đẹp của Seo Ye Ji được đánh giá là có điểm nhấn, không dễ lãng quên. Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 1990 còn có vóc dáng đẹp, mảnh mai nhưng vẫn quyến rũ. Bản thân cô cũng sở hữu những bí quyết riêng để giúp mình ngày một đẹp hơn.

Người đẹp còn được biết đến với tư cách sĩ quan cảnh sát danh dự của Hàn Quốc.

Quan trọng là bước làm sạch da

Trong chương trình "Get it beauty", Seo Ye Ji tiết lộ rằng cô ngâm bông tẩy trang trong nước tẩy trang, để chúng lên mặt trong vòng 10 giây giúp hòa tan dần lớp trang điểm. Việc loại bỏ bụi bẩn cùng đồ trang điểm là chìa khóa cho làn da hoàn mỹ. Mỗi khi đi làm về, cho dù mệt mỏi ra sao cô cũng nhất định phải rửa mặt.

Bên cạnh đó, Seo Ye Ji còn quan tâm đến việc giữ ẩm cho da để làn da căng mọng, đẹp không tì vết. Sau khi làm sạch da mặt, Seo Ye Ji sẽ dử dụng tinh chất chiết xuất từ hoa trà. Cô có xu hướng tránh sử dụng quá nhiều sản phẩm, ít nhưng chất lượng.

Là diễn viên nên Seo Ye Jin phải trang điểm khá nhiều với lớp make up dày.

Chăm sóc mái tóc dài, thẳng

Thay vì nhuộm hay tạo kiểu cầu kỳ có thể thấy Seo Ye Ji khá trung thành với mái tóc đen, dài, thẳng. Người đẹp chia sẻ cô nuôi tóc từ khi còn đi học nên không dễ gì cắt bỏ. Để chăm sóc một mái tóc dài không phải dễ.

Sau khi gội đầu, Seo Ye Ji để tóc khô một cách tự nhiên mà không dùng máy sấy để tránh trường hợp tóc khô. Người đẹp cũng không sử dụng quá nhiều sản phẩm. Cô nói: "Tôi chỉ để mái tóc được thở". Ngoài ra, cách 3 tuần cô sẽ cắt 5 cm tóc để hạn chế tóc chẻ ngọn.

Seo Ye Ji gắn liền với mái tóc dài, thẳng màu đen mang đến hình ảnh truyền thống, thơ ngây.

Múa ballet để giữ dáng

Seo Ye Ji từng gây shock khi xuất hiên với vòng eo nhỏ không tưởng trong bộ phim "Psycho but It’s ok". Được biết, người đẹp gắn bó với bộ môn ballte. Bộ môn múa này không chỉ mang lại dáng người thanh thoát, uyển chuyển mà còn đốt cháy calo dư thừa.

Ngoài ra, Seo Ye Ji tiết lộ, cô may mắn được thừa hưởng nguồn gen cao và gầy của cha mẹ. Mẹ và chị gái của Seo Ye Ji từng là tiếp viên hàng không nên không lấy làm ngạc nhiên khi nữ diễn viên cũng có ưu thế ngoại hình.

Người đẹp cao 1m70 với thân hình cân đối, mảnh mai nhưng vẫn gợi cảm.

Nguồn: http://danviet.vn/nu-si-quan-len-top-1-tim-kiem-vi-thao-tung-dan-ong-scandal-khong-lu-mo-duoc-nh...Nguồn: http://danviet.vn/nu-si-quan-len-top-1-tim-kiem-vi-thao-tung-dan-ong-scandal-khong-lu-mo-duoc-nhan-sac-502021134192919773.htm