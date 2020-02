"Cô béo xinh nhất xứ Hàn" tuyệt thực giảm cân, mặt hốc hác ai thấy cũng hoảng

Thứ Sáu, ngày 07/02/2020 05:10 AM (GMT+7)

Hình ảnh mới của Kang Mina khiến nhiều người ngỡ ngàng vì chiếc cằm dài, gương mặt gầy dấy lên nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ.

Sau khi giảm cân, Mina sở hữu vóc dáng chuẩn đẹp.

So với thời điểm ra mắt, cựu thành viên I.O.I Kang Mina đã giảm cân ngoạn mục để sở hữu thân hình thon thả theo đúng tiêu chuẩn "mình hạc xương mai" ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong một số tấm hình gần đây người hâm mộ nhận thấy chiếc cằm của cô dài bất thường, gương mặt V live nhìn như có sự can thiệp của "dao kéo". Một số người cho rằng, do cô vẫn tiếp tục giảm cân nên trông hốc hác, người khác thì khẳng định Mina đã phẫu thuật thẩm mỹ.

Chiếc cằm dài nhọn không tự nhiên của Mina dấy lên nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ.

Kang Mina là một trong số những thí sinh nổi bật tại chương trình sống còn "Produce 101" mùa đầu tiên. Nữ thần tượng sinh năm 1999, không chỉ gây ấn tượng với tài năng âm nhạc, vũ đạo mà còn nhận được nhiều quan tâm nhờ diện mạo đáng yêu, đôi mắt cười lấp lánh. Tuy nhiên, cô vẫn bị chê bai vì quá mập, bắp chân, bắp tay to, mặt tròn như bánh bao.

Mặc dù hơi tròn mập nhưng Mina vẫn được nhiều người nhận xét là xinh xắn.

Cô từng chia sẻ trên một chương trình truyền hình rằng: "Khi biểu diễn ca khúc I don't know của tiền bối A Pink tôi có mặc trang phục khoét nách và tôi đã shock khi nhìn thấy mình vô cùng tròn mập". Sau tiết mục đó, Mina đã phải chịu nhiều bình luận không hay từ cư dân mạng. Kể cả sau khi đã giảm cân thành công, mỗi lần chuẩn bị cho việc comeback của nhóm cô đều cố gắng giảm từ 3 đến 4 kg.

Mina để lộ bắp tay to khi tham gia chương trình "Produce 101".

Trước tình trạng giảm cân liên tục của Mina cư dân mạng đã có ý kiến: "Cô ấy không cần giảm cân để trở nên xinh đẹp, đừng quên nét đáng yêu của cô ấy trước khi giảm cân", "Hy vọng cô ấy không cảm thấy căng thẳng vì quá trình ép cân", "Gương mặt cô ấy sẽ ngày càng hốc hác nếu cứ tiếp tục giảm cân thế này",...

Tuyệt thực, chỉ uống nước có ga

Kang Mina đã áp dụng chế độ ăn kiêng khắc nghiệt đó là bỏ ăn, chỉ cầm cự với hai chai nước khoáng có ga mỗi ngày để đạt được số cân ngoạn mục là 41kg. Mina vốn nổi tiếng là người có tâm hồn ăn uống. Đặc biệt cô rất thích các loại nước có ga, "tôi thích uống nước ngọt đến mức lúc nào chiếc tủ lạnh mini cũng lấp đầy toàn nước ngọt" - Mina nói. Nhưng giờ chúng đã được thay thế bằng nước khoáng có ga.

Để giảm cân Mina đã sử dụng phương pháp kém khoa học.

Loại nước này chứa nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe, hỗ trợ giảm cân, thải độc cơ thể cũng như thúc đẩy tiêu hóa, tăng cường trao đổi chất giúp đốt cháy mỡ thừa tốt hơn. Tuy nhiên, không nên bỏ ăn và chỉ uống nước khoáng có ga vì cơ thể sẽ không có đầy đủ dưỡng chất dẫn đến mệt mỏi và tổn hại sức khỏe. Nước khoáng có ga chỉ nên là thức uống hỗ trợ giảm cân, sử dụng trước khi ăn khoảng 30 phút để giảm cảm giác thèm ăn.

Mina thành công với quá trình giảm cân khắc nghiệt.

Ăn rong biển khô qua ngày

Lần khác, Mina chia sẻ khi còn là thực tập sinh cô đã giảm cân bằng cách chỉ ăn rong biển khô qua ngày. Trong rong biển chứa nhiều khoáng chất và vitamin tốt cho sức khỏe đồng thời ít calo. Chất xơ trong rong biển giúp hạn chế sự hấp thụ các chất béo, là chất xúc tác phá vỡ liên kết chất béo trong thực phẩm không lành mạnh. Nhưng lặp đi lặp lại một món duy nhất trong chế độ ăn không phải cách giảm cân khoa học. Bạn nên kết hợp cùng các thực đơn khác để đạt hiệu quả tối đa.

Là một người yêu thích ăn uống nên Mina rất khó để giảm cân.

Hiện tại cô đã có cách giảm cân khoa học hơn bằng cách kiểm soát những gì mình nạp vào cơ thể, kết hợp với luyện tập tại phòng gym và tranh thủ đi bộ mỗi khi cô có thể. "Tôi thích đi bộ cùng với cốc cafe trên tay. Tôi cố gắng đi bộ thật nhiều. Ví dụ như tôi sẽ xuống ga tàu sớm hơn một điểm và đi bộ đến nơi mình muốn" - Mina bày tỏ.

