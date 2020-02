Cô gái Hàn nặng 101kg trẻ con nhìn thấy khóc thét, giảm cân xinh như tiên nữ

Thứ Hai, ngày 03/02/2020 05:15 AM (GMT+7)

Yuu Ra từng phải chịu nhiều tổn thương do cân nặng ngoại cỡ bởi vậy cô đã quyết tâm giảm cân để có vóc dáng thanh mảnh.

Câu chuyện giảm cân của Yuu Ra đang được cư dân mạng quan tâm.

Mạng xã hội Hàn Quốc đang xôn xao về câu chuyện giảm cân thành công của cô gái tên Yuu Ra. Thậm chí, bí quyết giảm cân của cô còn được trang tin Trung Quốc chia sẻ. Hiện tại, cô đang là giáo viên dạy ngôn ngữ cho trẻ em khuyết tật. Trước khi có thân hình "thắt đáy lưng ong" như hiện tại, Yuu Ra từng bị cười chê là cô béo ục ịch với cân nặng lên đến 101kg. Sau đó cô đã vất vả giảm cân và đạt được mức cân chuẩn là 48kg và bây giờ Yuu Ra muốn duy trì cân nặng ở mức 50kg đến 52kg.

Từ 101kg, Yura giảm khoảng 50kg để có vóc dáng thon gọn.

Yuu Ra chia sẻ cô bị tổn thưởng rất nhiều vì vóc dáng của mình. Là một người thích tới công viên giải trí, Yuu Ra đã bị nhân viên quản lý trò tàu lượn siêu tốc từ chối vì lý do không thể thắt nổi dây đeo an toàn cho cô. Vòng eo khi đó của cô là 101cm. Lần khác, Yuu Ra khiến em học sinh trong lớp học dành cho trẻ khuyết tật khóc thét lên vì sợ hãi ngoại hình của cô. Còn nhiều lý do khác nữa nhưng đây là hai trong số đó khiến Yuu Ra nhận thức rằng mình phải giảm cân - cô bày tỏ.

Cô từng chịu nhiều tổn thương vì thân hình tròn mập của mình.

Bắt đầu từ bài tập cơ bản nhất

Yuu Ra bắt đầu giảm cân khoảng 10 năm trước. Ở thời điểm cô học cách ép kí thì chưa có nhiều thông tin về các chế độ ăn kiêng. Đi bộ được xem là phương pháp giảm cân dễ thực hiện và hiệu quả bởi vậy Yuu Ra khởi động bằng việc đi bộ xung quanh khu phố. Tiếp đó cô nhảy dây chăm chỉ trong một buổi tập trong khi đó ban đầu cô còn chẳng thực hiện nổi 10 lần. Hiện tại, việc đi bộ với cô đã trở thành thói quen, cô luôn cố gắng đi bộ từ 1 đến 2 tiếng bằng cách đi bộ đi làm. Nếu hôm nào cô cảm thấy mình ăn quá nhiều, cô sẽ tập squat hoặc đi bộ 30 phút trong công viên trước khi đi ngủ.

Yuu Ra kiên trì giảm cân khoảng 10 năm trước.

Ăn kiêng không phải ăn ít

Bên cạnh đó cô cũng thay đổi chế độ ăn. Yuu Ra cho biết ăn kiêng không phải là ăn ít mà là ăn đủ và ăn các thực phẩm tốt. Với cá nhân trường hợp của mình, Yuu Ra cắt giảm lượng đường và carbs thay vào đó là protein và chất xơ. Có định kiến cho rằng ăn kiêng vô cùng nhàm chán nhưng nếu bạn bỏ thời gian nghiên cứu bạn hoàn toàn có thể tạo ra các món ăn ngon và hấp dẫn - Yuu Ra chia sẻ.

Chế độ ăn kiêng khoa học là lựa chọn thực phẩm đủ chất.

Yuu Ra còn thay đổi thói quen ăn uống tổng thể của mình, không phải lúc nào cũng ép cân khắc nghiệt mà có thể đan xen giữa một bữa ăn bình thường với một món salad vào buổi tối. Cô cũng gặp khó khăn trong việc phải tránh xa những thực phẩm giàu chất béo như mì gói, bánh ngọt, kem, nước có ga nhưng nếu muốn giảm cân thì phải cắt bỏ chúng ra khỏi thực đơn.

Việc kiêng ăn những thực phẩm giàu chất béo và đồ ngọt khá khó khăn với Yuu Ra.

Cân trọng lượng mỗi sáng

Ngoài ra, mỗi sáng Yuu Ra đều cân trọng lượng của mình. Thực tế, thời điểm bạn bước lên bàn cân là khoảnh khắc vô cùng hồi hộp thậm chí có thể ảnh hưởng xấu đến tâm trạng cả ngày nếu kết quả không như ý muốn. Mặc dù vậy, bạn nên cân để biết tiến triển của việc giảm cân và điều chỉnh lại thực đơn cũng như việc luyện tập.

Yuu Ra thường cân trọng lượng để điều chỉnh việc tập luyện và ăn uống của mình.

Cô bày tỏ, bí quyết để giảm cân thành công của cô nằm ở sự kiên trì, không thể lười biếng nếu muốn đạt được kết quả. Cô cũng nói thêm, sau khi thay đổi chế độ ăn uống và có được cân nặng như mong muốn, cô đã tự tin làm mọi thứ mình muốn và cuộc sống của cô cũng thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn.

