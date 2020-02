"Bạn gái Joker" tập gym để tăng vòng 3 nhằm đẹp nhất khi diện quần "hư hỏng"

Thứ Năm, ngày 06/02/2020 10:32 AM (GMT+7)

Nữ diễn viên Margot Robbie đã tập luyện chăm chỉ để sở hữu vóc dáng nóng bỏng nhằm hóa thân thành Harley Quinn.

Margot Robbie được biết đến rộng rãi khi hóa thân thành Harley Quinn.

Margot Robbie là nữ diễn viên người Úc nổi tiếng với vai diễn Harley Quinn trong bộ phim "Suicide Squad" và mới đấy nhất là phần phim riêng "Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn". Không chỉ được đánh giá cao ở khả năng diễn xuất, Margot Robbie còn nổi tiếng với nhan sắc trẻ trung dù đã năm nay đã 30 tuổi. Năm 2016, cô còn được bình chọn là mỹ nhân nóng bỏng nhất thế giới do tạp chí Maxim bình chọn.

Cô từng được bình chọn là người phụ nữ nóng bỏng nhất hành tinh năm 2016.

Luyện tập cật lực cho vai diễn để đời

Margot Robbie chia sẻ cô thích tập nhảy, ra ngoài chơi thể thao với bạn bè hơn là ở lì trong phòng tập gym. Người đẹp giữ dáng bằng cách tập pitales. Cô thường tập luyện dưới sự hướng dẫn của một cựu vũ công ballet bởi vậy bài tập được kết hợp giữa kỹ thuật múa ballet với các động tác pilates. Để chuẩn bị cho vai diễn Harley Quinn cô đã luyện tập cùng huấn luyện viên Andie Hecker, người từng làm việc với "thiên thần" Miranda Kerr hay hôn thê "người vận chuyển" Rosie Huntington-Whiteley.

Hình ảnh chụp Margot Robbie đến phòng tập gym ở Los Angeles.

Cô dành nhiều thời gian ở phòng tập hơn và tập với cường độ mạnh gồm các bài tập cardio, đấm bốc, nâng tạ, luyện tập cơ bụng,... Đặc biệt, Margot Robbie chăm chỉ tập vòng ba để có thể hóa thân thành nàng Harley Quinn gợi cảm khi diện những bộ đồ bó sát hay chiếc quần "hư hỏng" hot pants với tất lưới.

Nàng Harley Quinn thường mặc những bộ đồ ngắn một trong số đó là quần hot pants.

Yêu đồ ăn nhưng phải giảm cân khắc nghiệt

Cô chia sẻ mình là người yêu đồ ăn, cô thích bánh mì kẹp thịt, khoai tây chiên, những món ăn béo ngậy hấp dẫn nên cô cảm thấy vô cùng khó khăn khi phải kiêng ăn. Là một diễn viên nên Margot Robbie cần tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn để giữ dáng. Cô không ăn tất cả các chất béo bão hòa, thức ăn nhanh, đồ uống có đường. Thay vào đó là chế độ ăn "eat clean", giàu protein.

Margot Robbie là một người có tâm hồn ăn uống.

Ví dụ thực đơn một ngày của cô bao gồm cháo và sinh tố rau củ cho bữa sáng, salad cùng gà sốt chanh cho bữa trưa, cá ngừ và rau củ cho bữa tối. Người đẹp còn thích thưởng thức các sản phẩm làm từ sữa nhưng cô nhận ra khi mình ăn chúng quá nhiều làn da cũng như vóc dáng của cô sẽ thật tồi tệ bởi vậy cô đã uống nhiều nước thay thế. Thậm chí, khi có buổi chụp hình bikini cô chỉ ăn cà rốt trong ba ngày liên tiếp.

Để hóa thân tốt nhất cho vai diễn cô đã điều chỉnh chế độ ăn.

Cẩn thận với làn da nhạy cảm

Nhiều người lầm tưởng Margot Robbie có làn da hoàn hảo nhưng thực chất cô cũng gặp nhiều vấn đề về mụn, da của cô lại khô và rất nhạy cảm. Tẩy trang là bước không thể thiếu trong chu trình chăm sóc da của Margot Robbie. Cô nói mình sẽ không bao giờ đi ngủ khi vẫn còn lớp trang điểm trên mặt, ngay khi về nhà cô sẽ tẩy sạch nó. Người đẹp cũng bày tỏ, khi đến sân bay cô sẽ trang điểm vì ở đó có nhiều tay săn ảnh cũng như ánh nhìn dòm ngó nhưng ngay khi lên máy bay cô sẽ tẩy trang sạch sẽ và thoa son dưỡng ẩm có màu.

Người đẹp không thích giữ lớp trang điểm trên gương mặt sau khi hoàn thành lịch trình.

"Tôi không phải là fan bự của serum vì làn da của tôi khá nhạy cảm, thay vào đó tôi thích face mists hơn. Ngoài ra tôi cũng thường xuyên mang theo xịt khoáng trong túi" - Margot Robbie nói. Các sản phẩm cô thường sử dụng để chăm sóc da là kem mắt và mặt nạ. Bên cạnh đó cũng rất chú ý đến chế độ ngủ, nghỉ ngơi để làn da được tự tái tạo.

Người đẹp được mệnh danh là "bom gợi cảm" mới của Hollywood.

