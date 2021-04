Trai đẹp Hàn Quốc khiến Trấn Thành trầm trồ cao 1m85, tập 8 tiếng/ngày để body 6 múi

Thứ Ba, ngày 20/04/2021 03:56 AM (GMT+7)

Park Seo Joon, Woo Do Hwan không chỉ gây ấn tượng với tài năng diễn xuất mà còn được khen ngợi bởi body nam tính.

Trấn Thành bày tỏ niềm yêu thích với bộ phim "Bàn tay diệt quỷ" và các diễn viên.

Cách đây ít lâu trên fanpage có 17 triệu người theo dõi, Trấn Thành bày tỏ niềm yêu thích với bộ phim "Bàn tay diệt quỷ" của Hàn Quốc. Đặc biệt, anh dành lời khen cho vẻ đẹp ngoại hình cũng như khả năng diễn xuất của hai nam chính là Park Seo Joon và Woo Do Hwan. Cả Park Seo Joon và Woo Do Hwan đều nổi bật với vẻ ngoài điển trai, chiều cao ấn tượng cùng body săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn

1. Park Seo Joon

Park Seo Joon đảm nhận vai võ sĩ MMA Yong Hu, nổi bật với cơ bắp săn chắc.

Park Seo Joon sinh năm 1988 được biết đến với vai diễn trong các bộ phim như "Tầng lớp Itaewon", "Thư kí Kim sao thế?", "Hoa Lang",... Chẳng những có chiều cao "khủng" là 1m85, Park Seo Joon còn khiến người hâm mộ trầm trồ vì hình thể chuẩn.

Nam diễn viên có thói quen tập thể dục vào buổi sáng, anh thích chạy bộ quanh khu phố, thực hiện các bài tập giãn cơ, chống đẩy, đu xà. Trên trang cá nhân, Park Seo Joon cũng chia sẻ những hình ảnh lui tới phòng tập gym.

Park Seo Joon nhiều lần khoe cơ bắp trong những bộ phim mình đóng.

Khi có dự án phim, anh càng tập luyện chăm chỉ hơn. Để hóa thân thành nhân vật võ sĩ MMA Yong Hu cũng là thầy trừ tà trong "Bàn tay diệt quỷ" Park Seo Joon đã tập luyện đến 8 tiếng/ngày.

"Tôi đã dành 8 tiếng mỗi ngày để tập luyện. Tôi duy trì cơ thể của mình bằng cách luyện tập liên tục cho đến khi hoàn thành bộ phim" - Park Seo Joon chia sẻ. Ngoài ra, anh còn coi việc rèn luyện như một cách để giải tỏa căng thẳng, giải phóng năng lượng tiêu cực. Bởi vậy, Park Seo Joon gắn bó và duy trì việc tập thành thói quen.

2. Woo Do Hwan

Sau khi giảm cân thành công, ngoại hình của Woo Do Hwan có sự thay đổi rõ ràng.

So với Park Seo Joon, Woo Do Hwan là cái tên mới nổi. Nam diễn viên sinh năm 1992 từng tham gia một số bộ phim như "Trò chơi tình yêu","Lời cầu cứu", "Quân vương bất diệt",... Một trong những lý do giúp Woo Do Hwan nhận được chú ý là nhờ vẻ ngoài đẹp lạ, chiều cao 1m8 và hình thể săn chắc.

Hồi đi học, Woo Do Hwan có ngoại hình không mấy nổi bật, nhiều phần mập mạp. Nam diễn viên được nhận xét là dậy thì thành công sau khi giảm cân.

Chẳng những giảm cân thành công, Woo Do Hwan còn xây dựng body cơ bắp.

Woo Do Hwan từng chia sẻ mình là người yêu thích rèn luyện thể thao, thói quen mỗi ngày của anh là tập thể hình. Muốn có được vóc dáng mong muốn bạn không thể không đổ mồ hôi tập luyện để cơ bắp được tái tạo, phát triển trở nên săn chắc hơn.

Nhất là với các diễn viên, họ cần đảm bảo yếu tố ngoại hình nhằm đảm nhận tốt nhất vai diễn ở cả phương diện ngoại hình, do đó trước mỗi dự án họ đều tích cực thay đổi hình thể.

