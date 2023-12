Vụ Chủ tịch Công ty cổ phần Đầu tư LDG bị bắt: Tập đoàn Đất Xanh nói gì?

Báo Nhân dân đưa tin, mới đây, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ban hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LDG, quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Ngày 30/11, lực lượng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp cùng với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức thi hành lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can Nguyễn Khánh Hưng.

Đây là động thái mới nhất của cơ quan điều tra khi mở rộng điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai liên quan Dự án khu dân cư Tân Thịnh do Công ty Cổ phần đầu tư LDG (LDG) làm chủ đầu tư.

Công ty Đầu tư LDG và Tập đoàn Đất Xanh đều khẳng định không liên quan đến việc ông Nguyễn Khánh Hưng bị bắt. Ảnh Người lao động.

Liên quan đến vụ án, dân trí đưa tin, sau sự việc này, Công ty Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) và Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) cùng công bố thông tin.

Phía công ty Đầu tư LDG cho biết, vi phạm của ông Hưng vẫn đang trong quá trình điều tra, ông Hưng đã và đang phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình làm rõ các vấn đề liên quan. Sự việc chỉ liên quan đến dự án khu dân cư Tân Thịnh tại Đồng Nai, không liên quan đến các dự án khác mà công ty đang đầu tư phát triển.

Đồng thời, trong vai trò Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Khánh Hưng đã ủy quyền toàn bộ các vấn đề liên quan đến Công ty Đầu tư LDG cho Ban tổng giám đốc cũng như Ban điều hành để đảm bảo mọi hoạt động công ty diễn ra bình thường.

Doanh nghiệp này khẳng định, vụ việc của ông Hưng sẽ không làm thay đổi, ảnh hưởng đến kế hoạch, chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Đầu tư LDG. Các quyền lợi, lợi ích hợp pháp của khách hàng, cổ đông, đối tác sẽ vẫn được đảm bảo.

Đầu tư LDG cũng khẳng định công ty vẫn hoạt động bình thường, các hoạt động kinh doanh, phục vụ khách hàng, giao dịch với đối tác vẫn được thực hiện. Sau sự việc Chủ tịch HĐQT bị khởi tố, bắt tạm giam, Ban tổng giám đốc đã bố trí nhân sự để xử lý các yêu cầu, cung cấp thông tin liên quan đến sự việc.

Ông Ngô Văn Minh - Quyền Tổng giám đốc - là người nhận ủy quyền giải quyết các công việc từ ông Nguyễn Khánh Hưng.

Cũng lên tiếng phản hồi về vụ việc, Tập đoàn Đất Xanh do ông Lương Trí Thìn làm Chủ tịch HĐQT khẳng định Công ty Đầu tư LDG cũng như cá nhân ông Hưng không còn liên quan đến công ty. Sở dĩ Đất Xanh có thông báo này vì trước đây, Đầu tư LDG từng là công ty liên kết của Đất Xanh. Nhưng vào tháng 7/2020, Đất Xanh đã thoái toàn bộ vốn.

Cá nhân ông Hưng làm Phó Tổng giám đốc Đất Xanh và Phó Chủ tịch HĐQT Đất Xanh từ năm 2004. Tuy nhiên, tháng 1/2021, ông đã từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đất Xanh.

Ông Nguyễn Khánh Hưng sinh năm 1978 tại Quảng Bình, trình độ cử nhân luật, làm Tổng giám đốc LDG từ tháng 11/2015 và trở thành Chủ tịch HĐQT công ty này từ tháng 12/2016.

Đầu tư LDG được thành lập từ năm 2010, tên gọi ban đầu là Công ty cổ phần Địa ốc Long Điền, vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của LDG từ khi thành lập đến nay là kinh doanh bất động sản gồm sản phẩm đất nền, nhà phố, căn hộ, khu đô thị…

