Tỷ phú gửi 140.000 tỷ ở ngân hàng trước khi chết, con cháu loay hoay 16 năm vẫn chưa lấy được tiền

Người sáng lập tập đoàn Formosa, ông Wang Yungqing (1917 - 2008) là một doanh nhân thành đạt người Đài Loan (Trung Quốc). Vào thời điểm qua đời, ông nắm trong tay khối tài sản được tạp chí Forbes định giá lên tới 5,5 tỷ USD, là tỷ phú đứng thứ 2 tại Đài Loan, thứ 178 trên thế giới.

"Cha đẻ Formosa" Wang Yungqing

Năm 1954, Wang Yungqing thành lập Công ty Nhựa Formosa, vận hành nhà máy sản xuất nhựa PVC thuộc loại nhỏ nhất thế giới với số vốn chỉ 5 triệu Đài tệ, công suất vỏn vẹn 4 tấn thành phẩm mỗi ngày. Năm 1978, công ty nhựa do ông điều hành có doanh thu 1 tỷ USD. Chỉ 2 năm sau, công ty đã trở thành nhà máy PVC lớn nhất thế giới. Sau thành công trong ngành nhựa, vị tỷ phú còn mở rộng hoạt động kinh doanh của mình sang ngành công nghiệp điện tử và dầu mỏ.

Ông nghỉ hưu năm 2006, vào thời điểm Formosa đã trở thành một tập đoàn toàn cầu khổng lồ, với 10 công ty con. Thành công của ông ấn tượng tới mức Giáo sư Amuro Kenichi thuộc Đại học Kobe Nhật Bản vào năm 1982 đã gọi ông là "Vị thần ngành quản trị Đài Loan". Ông cũng được gọi là "Vua nhựa thế giới".

Thế nhưng vào năm 2008, ông Wang đột ngột qua đời khi chưa kịp để lại di chúc cho con cháu. Trước đó, ông đã gửi 40 tỷ nhân dân tệ (~140.000 tỷ đồng) vào ngân hàng Thụy Sĩ. Theo luật pháp Đài Loan (Trung Quốc), khi một người nào đó qua đời mà không có di chúc, khối tài sản của họ sẽ được chia đều cho con cháu. Tuy nhiên, ở các gia đình tỷ phú lại không đơn giản như vậy.

Ngay sau khi ông Wang qua đời, "sóng gió gia tộc" đã nổi lên. Ông có 3 người vợ và 9 người con. Một cuộc chiến tranh giành thừa kế không hồi kết bắt đầu diễn ra cả âm thầm lẫn công khai trong gia đình ông Wang. Con cái ông bắt đầu kiện tụng nhau, vợ lớn vợ nhỏ bắt đầu cãi vã để tranh giành thiệt hơn.

Tuy nhiên, đến tận bây giờ, sau 16 năm kể từ khi ông Wang qua đời, con cháu ông vẫn chưa thể thừa kế số tiền 40 tỷ nhân dân tệ đó vì lí do hết sức bất ngờ.

Số tiền ông Wang gửi tại ngân hàng Thụy Sĩ là 40 tỷ nhân dân tệ

Ngân hàng Thụy Sĩ vốn nổi tiếng với khả năng bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng, chuyên cung cấp dịch vụ ngân hàng tư nhân cho các nhân vật thuộc giới tinh hoa chính trị, giới doanh nhân và hoàng gia trên toàn cầu.

Ngân hàng mà tỷ phú Wang lựa chọn được mệnh danh là "ngân hàng an toàn nhất thế giới", nổi bật với uy tín vững chắc trong việc bảo vệ quyền lợi và an toàn tài sản của khách hàng. Ngân hàng Thụy Sĩ này đã tạo lập một tài khoản ẩn danh được mã hóa kỹ thuật số cho ông Wang, với mọi thông tin tài khoản đều được giữ bí mật tuyệt đối. Nhờ vậy, ông Wang hoàn toàn tin tưởng rằng khối tài sản thừa kế khổng lồ của mình sẽ được các ngân hàng Thụy Sĩ bảo vệ và quản lý một cách an toàn và chu đáo.

Cho tới nay, con cháu ông Wang vẫn chưa thể nhận được số tiền

Khi các con cháu của ông Wang đến để rút số tiền, ngân hàng yêu cầu cung cấp di chúc nhưng tất nhiên là họ không có. Họ đã chuẩn bị tất cả các loại giấy tờ có thể nhưng ngân hàng này vẫn không chấp thuận. Giải pháp ngân hàng đưa ra là gia đình phải nộp thuế 30 tỷ nhân dân tệ thì mới được nhận lại số tiền. Như vậy số tiền thuế ngân hàng đưa ra đã bằng 3/4 tổng số tiền của ông Wang để lại, chưa kể thuế thừa kế có thể phải chịu thêm khi về Đài Loan. Vì thế con cháu ông Wang không đồng ý.

Nhiều năm qua, chính quyền Đài Loan cũng tìm nhiều cách tác động tới ngân hàng Thụy Sĩ nhưng vô vọng. Tới thời điểm hiện tại, số tiền của ông Wang vẫn bị đóng băng trong ngân hàng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]