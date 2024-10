Tỷ giá USD hôm nay 16/10/2024: Bật tăng trở lại?

Tỷ giá USD/VND hôm 16/10 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin tỷ giá USD hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5, các thông tin về tỷ giá USD trên thế giới, trong nước,… sẽ được BTV cập nhật liên tục.

Tỷ giá USD/VND hôm 15/10

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 - 25.319 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 - 25.319 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 VND/USD - 25.319 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng nhẹ. Cụ thể, Vietcombank có mức 24.630 - 25.020 VND/USD, tăng 20 VND ở cả 2 chiều mua - bán. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 - 25.319 VND/USD.

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác đã tăng nhẹ lên mức 103,21 theo ghi nhận lúc 6h45 (giờ Việt Nam), mức cao nhất kể từ ngày 8/8.

So với phiên trước đó, tỷ giá euro so với USD giảm 0,03%, đạt 1,0908. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,05% lên 1,3065. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,02% ở mức 149,71.

Theo Reuters, USD đã chạm mức cao nhất trong 10 tuần do dữ liệu cho thấy nền kinh tế đang chậm lại, phù hợp với kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất ở mức vừa phải. Đồng bạc xanh cũng tăng giá so với nhân dân tệ sau khi thông báo về gói kích thích kinh tế của Trung Quốc khiến các nhà đầu tư thất vọng.

