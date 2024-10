Tiệm vàng bán kiểu 'thoắt ẩn thoắt hiện', người mua nháo nhác

Theo ghi nhận của PV VietNamNet sáng 1/10, tại phố vàng Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội), trong khi các cửa hàng vàng thưa thớt người, thì 2 cơ sở của Bảo Tín Minh Châu (tại số 15 và số 29) luôn đông nghịt ngay cả khi chưa mở bán.

Người dân cho hay họ ngồi chờ từ sáng sớm để được vào mua vàng.

Lúc 9h, nhân viên tiệm vàng Bảo Tín Minh Châu thông báo sáng nay sẽ không bán ra. Nhưng sau đó 15 phút, cửa hàng số 15 lại bất ngờ bán ra tối đa 5 chỉ/người, khiến nhiều người đổ dồn về đây.

Ông Dũng, người chờ vào mua từ 8h, cho biết giờ đi mua vàng phải may mắn mới mua được. Tiệm vàng bán ra không có khung giờ cố định, khiến người mua luôn trong tình trạng trông ngóng.

Người mua liên tục trao đổi với người thân bên trong tiệm vàng vì sốt ruột. Ảnh: Tiến Anh

Nhân viên an ninh tiệm vàng cho biết, việc bán không có giờ cố định là do còn phụ thuộc vào nguồn vàng có sẵn tại cửa hàng và tránh tình trạng tập trung đông người, dẫn đến mất an ninh trật tự.

Chấp nhận thời gian chờ đợi khá lâu để mua được vàng, ông Bắc (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, không muốn mua vàng thương hiệu khác ngoài Bảo Tín Minh Châu khi phải chờ đợi rất lâu để nhận sản phẩm, thậm chí có lúc phải chờ gần 2 tháng mới nhận được vài chỉ vàng.

Khoảng 9h30, khi lượng khách quá tải, cửa hàng thông báo mỗi người chỉ được mua tối đa 2 chỉ.

Dù vậy, bên trong cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, số người ngồi xếp hàng chờ tới lượt vẫn dài ra tận cửa. Đến 9h45, cửa hàng đã thông báo dừng bán ra khi vẫn còn nhiều người chưa mua được hàng.

Anh Trung (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết sáng nay anh chở vợ đến mua vàng. "Vợ tôi đang xếp hàng bên trong, tôi chờ đợi ở ngoài, cảm giác hồi hộp, lo lắng không khác gì đưa con đi thi tốt nghiệp”, anh nói.

Những cửa hàng xung quanh thưa thớt khách. Ảnh: Tiến Anh

Điều khó hiểu là nhiều tiệm vàng khác ngay trên con phố này lại rất yên ắng. Thậm chí dù cùng "hệ sinh thái" Bảo Tín nhưng một cửa hàng của Bảo Tín Mạnh Hải gần như không có khách vào ra, dù đang khung giờ vàng (9-10h sáng).

Theo ghi nhận, tại những cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu, những ngày gần đây, thời gian đông đúc cũng chỉ kéo dài khoảng 1 tiếng buổi sáng. Các khung giờ còn lại, dù cửa hàng vẫn mở nhưng vì không bán ra nên nhân viên khá nhàn, ngồi lướt điện thoại.

Đầu giờ sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 81,4-82,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji cũng hạ giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ xuống mức 82-82,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và hạ 450 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với mức đóng cửa hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng miếng 9999 của SJC bất ngờ tăng 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, lên mức 84 triệu đồng/lượng (bán ra).

