Tỉ giá USD/VNĐ tăng nóng, ai sẽ bị ảnh hưởng?

Ngày 17-8, tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.951 đồng/USD, tăng 33 đồng/USD so với hôm qua. Như vậy, chỉ từ đầu tháng 8 đến nay, tỉ giá trung tâm đã tăng gần 200 đồng/ USD.

Giá bán USD tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng vượt 25.000 đồng và tăng tiếp lên 25.063 đồng/USD, tức thêm 38 đồng mỗi USD so với hôm qua.

Giá USD ở các ngân hàng thương mại dù hạ nhiệt so với hôm qua nhưng vẫn ở mức cao, vượt 24.000 đồng. Hiện Vietcombank giao dịch USD 23.780 đồng mua vào, 24.120 đồng/USD bán ra. Giá USD được VietinBank niêm yết mua vào 23.765 đồng, bán ra 24.105 đồng/USD.

Thị trường chứng khoán giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng nay, trong bối cảnh tỉ giá tăng tiếp

Trên thị trường tự do, giá USD cũng duy trì mức cao với 23.951 đồng/USD mua vào, 24.011 đồng/USD bán ra. Nhu cầu mua USD tự do cũng tăng lên những ngày qua, dù giá vẫn thấp hơn trong ngân hàng thương mại.

Nhiều ý kiến lo ngại giá USD tăng có thể ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Trong báo cáo nhận định về tỉ giá mới đây, Công ty Chứng khoán MB (MBS) cho rằng nếu tỉ giá tiếp tục tăng trong các ngày tới, nhiều khả năng thị trường chứng khoán sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh 3-5%. Thực tế, khối ngoại đã liên tục bán ròng cổ phiếu trị giá hàng ngàn tỉ đồng từ đầu tháng 8 đến nay khi giá USD trên thị trường quốc tế và trong nước cùng nổi sóng.

Tính đến 10 giờ 50 ngày 17-8, chỉ số VN-Index giảm nhẹ về 1.241 điểm, giảm 1,26 điểm so với phiên trước. Thanh khoản thị trường trong buổi sáng ở mức khoảng 9.200 tỉ đồng, tăng nhẹ so với hôm qua. Nhóm cổ phiếu chứng khoán nổi sóng với nhiều cổ phiếu tăng mạnh từ 4-7% so với phiên trước như VDS, SSI, VND, SBS...

Nhận xét về tác động của tỉ giá tới thị trường chứng khoán, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích - Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, cho rằng tỉ giá USD/VNĐ biến động mạnh trong vài ngày qua chủ yếu ảnh hưởng từ đà đi lên của chỉ số USD trên thị trường quốc tế, chứ không phải do yếu tố biến động từ vĩ mô.

"Đồng nhân dân tệ (Trung Quốc), đồng yên (Nhật) giảm giá so với đồng USD những ngày qua trong bối cảnh các nước này duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ để hỗ trợ kinh tế, tác động lên VNĐ. Thị trường cũng lo ngại lạm phát khi giá nguyên liệu, giá dầu, giá lương thực đều ở mức cao… có thể khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tiếp tục tăng lãi suất, đồng USD vì vậy sẽ còn đi lên. Những yếu tố này khiến tỉ giá USD/VNĐ gia tăng, nhưng theo tôi chỉ tác động trong ngắn hạn. Về trung và dài hạn, xu hướng của thị trường chứng khoán vẫn là đi lên" - ông Nguyễn Thế Minh nhận định.

