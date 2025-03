Thiếu gia 30 tuổi nhà tỷ phú Hồ Hùng Anh làm CEO công ty nghìn tỷ

Thiếu gia nhà tỷ phú Hồ Hùng Anh làm CEO Masterise Group

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise (Masterise Group) công bố thông tin bổ nhiệm ông Hồ Anh Minh (sinh năm 1995) thay ông Trần Hoài Việt Anh sinh năm 1988 làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật kể từ ngày 13/1/2025.

Đáng chú ý, ông Hồ Anh Minh là con trai của Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh. Tại nhà băng này, ông Hồ Anh Minh đang nắm giữ hơn 344 triệu cổ phiếu, tương đương 4,87% vốn Techcombank (TCB). Số cổ phiếu TCB doanh nhân 9X này sở hữu ước tính có giá trị hơn 10.000 tỷ đồng (tính tới ngày 16/3).

Ngoài việc trực tiếp nắm giữ khối tài sản có giá trị hơn 10.000 tỷ đồng ở TCB, ông Hồ Anh Minh còn trực tiếp nắm giữ hơn 10% vốn điều lệ của Masterise Group.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Masterise Group có tiền thân là Công ty cổ phần đầu tư Thảo Điền được thành lập tháng 2/2007. Đến năm 2019, Công ty cổ phần đầu tư Thảo Điền đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise. Ở lần thay đổi đăng ký về vốn điều lệ gần nhất vào tháng 10/2020, doanh nghiệp này tăng vốn lên 2.423 tỷ đồng.

Ngoài giữ vị trí Tổng giám đốc của Masterise Group, thiếu gia sinh năm 1995 nhà tỷ phú Hồ Hùng Anh cũng đang góp vốn và làm lãnh đạo ở một loạt doanh nghiệp khác.

Cụ thể, theo báo cáo quản trị năm 2024 của TCB, ông Hồ Anh Minh đang là thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần One Mount Logistics; thiếu gia 30 tuổi nắm giữ trên 10% vốn điều lệ của Công ty cổ phần DK ENC Việt Nam; giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên và sở hữu trên 10% vốn điều lệ của Công ty TNHH đầu tư Thương mại và Du lịch Vân Sơn; giữ vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần One SEAL.

Đứng trong Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam và làm lãnh đạo ở một loạt doanh nghiệp nhưng thiếu gia nhà tỷ phú Hồ Hùng Anh vẫn là cái tên bí ẩn với truyền thông

Quy mô những doanh nghiệp khác thiếu gia 30 tuổi góp vốn và làm lãnh đạo

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty cổ phần One Mount Logistics được thành lập tháng 8/2023 với vốn điều lệ 2 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập gồm Công ty cổ phần One Mount Distribution góp 1,998 tỷ đồng, tương đương 99,9% vốn; ông Hồ Anh Minh góp 1 triệu đồng và cổ đông Nguyễn Thị Dịu mỗi người góp 1 triệu đồng, tương đương 0,05% vốn góp. Ở thời điểm thành lập, ông Đặng Thế Vinh sinh năm 1985 giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm, bà Nguyễn Thị Dịu sinh năm 1973 giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Trong đó, công ty cổ phần One Mount Distribution được thành lập tháng 4/2020 với vốn điều lệ 600 tỷ đồng gồm 3 cổ đông sáng lập là Công ty cổ phần One Mount Group góp 599,4 tỷ đồng tương đương 99,9% vốn góp, cổ đông Nguyễn Thị Dịu và Hồ Anh Ngọc mỗi người góp 300 triệu đông, tương đương 0,05% vốn góp. Không chỉ là cổ đông chi phối của One Mount Logistics, thời điểm tháng 11/2024, One Mount Distribution tăng vốn điều lệ lên tới 3.210 tỷ đồng; bà Nguyễn Thị Dịu cũng giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp này.

Công ty cổ phần DK ENC Việt Nam được thành lập tháng 10/2008 với ngành nghề đăng ký chính là đầu tư xây dựng và kinh doanh một sân golf 36 lỗ đạt tiêu chuẩn quốc tế. Ở thời điểm tháng 11/2019, công ty tăng vốn điều lệ từ 112,5 tỷ đồng lên hơn 435 tỷ đồng. Doanh nghiệp có 2 cổ đông nước ngoài gồm Công ty TNHH DK ENC góp hơn 8 tỷ đồng, tương đương hơn 1,8% vốn điều lệ và cổ đông Jang Chin Hyuk góp hơn 192,6 tỷ đồng, tương đương 44,264% vốn góp của doanh nghiệp.

Công ty TNHH đầu tư Thương mại và Du lịch Vân Sơn được thành lập tháng 1/2019 với 4 cổ đông sáng lập gồm Bùi Thị Hải Hà, Hà Thị Hoàng Loan, Nguyễn Thị Hoa mỗi người góp 14,64 tỷ đồng tương đương tỷ lệ sở hữu mỗi cổ đông là 18,3%, cổ đông Bùi Thị Tỵ góp hơn 36 tỷ đồng, tương đương 45,1% vốn góp.

Đến tháng 5/2019, cơ cấu góp vốn của doanh nghiệp có sự thay đổi khi cổ đông Kim Ngọc Mỹ Linh thay thế tỷ lệ góp vốn của cổ đông Hà Thị Hoàng Loan, phần góp vốn của 3 cổ đông còn lại không thay đổi. Bà Bùi Thị Hải Hà sinh năm 1987 giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Đến tháng 12/2021, cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp một lần nữa có sự thay đổi. Theo đó cổ đông Hồ Anh Minh, Kim Ngọc Mỹ Linh, Nguyễn Thị Hoa mỗi người góp 14,64 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 18,3% vốn góp mỗi người, cổ đông Bùi Thị Tỵ góp hơn 36 tỷ đồng tương đương tỷ lệ 45,1% vốn góp. Ông Đinh Quang Việt sinh năm 1987 giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Trong khi đó, Công ty cổ phần One SEAL được thành lập tháng 9/2021 với vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Trong đó, Công ty cổ phần One Mount Distribution góp 999 triệu đồng, tương đương 99,9% vốn góp; cổ đông Nguyễn Thị Dịu và Hồ Anh Minh mỗi người góp 500.000đ, tương đương 0,05% vốn góp. Ở thời điểm thành lập bà Nguyễn Thị Dịu sinh năm 1973 giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Đến tháng 2/2023, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng từ 1 tỷ đồng lên 2 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố chi tiết. Bà Nguyễn Thị Dịu giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Chí Kiên sinh năm 1982 giữ vị trí Tổng giám đốc và bà Lê Thị Lý sinh năm 1991 giữ vị trí Phó Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào tháng 1/2025, bà Trần Thu Hà sinh năm 1983 giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc; bà Lê Thị Lý sinh năm 1991 giữ vị trí Phó Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.