Bỏ túi thêm 3 tỷ USD từ đầu năm, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng thứ bao nhiêu trên thế giới?

Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/3 vừa qua, chỉ số VN-Index ghi nhận mức giảm nhẹ 0,12 điểm để đóng cửa ở mức 1.326,15 điểm. Với mức này, chỉ số VN-I-Index ghi nhận mức tăng 59,37 điểm từ đầu năm, tương đương mức tăng gần 4,7% so với phiên giao dịch cuối cùng của năm 2024.

Trái ngược với mức tăng nhẹ của thị trường chứng khoán Việt Nam trong gần 3 tháng đầu năm, mã cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị lại tăng mạnh.

Theo đó, thị giá của VIC đã tăng từ 40.550đ/cổ phiếu để lên mức 52.200đ/cổ phiếu khi kết phiên ngày 14/3, cao nhất kể từ tháng 9/2023, tương đương mức tăng hơn 28,7% chỉ trong vòng hơn 2 tháng. Cùng với đó, vốn hóa thị trường của Vingroup cũng theo đó đạt xấp xỉ 200.000 tỷ đồng (~8 tỷ USD). Con số này đưa tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt qua FPT để trở thành doanh nghiệp tư nhân số 1 sàn chứng khoán Việt Nam.

Các doanh nghiệp do tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm lãnh đạo liên tục công bố tin tốt

Cùng với đà tăng của cổ phiếu VIC, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng ghi nhận tăng mạnh từ đầu năm đến nay.

Thống kê của Forbes, kết phiên giao dịch ngày 14/3, Chủ tịch Vingroup đang sở hữu khối tài sản trị giá 7,1 tỷ USD, tương đương mức tăng 3 tỷ USD so với thời điểm cuối năm 2024. Tài sản của ông Vượng đang dần tiến sát về mốc kỷ lục 7,3 tỷ USD ghi nhận vào năm 2021.

Với khối tài sản đang trực tiếp nắm giữ, Chủ tịch VIC vẫn đang là người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Bên cạnh đó, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng từ vị trí thứ 827 trong danh sách những người giàu nhất thế giới thời điểm đầu năm 2025 đã vươn lên vị trí 463 thế giới.

Cổ phiếu VIC tăng mạnh thời gian gần đây sau loạt thông tin tích cực. Đầu tiên là việc CTCP Vinpearl nộp hồ sơ niêm yết lên HoSE. Sau đợt phát hành hồi tháng 2, vốn điều lệ của Vinpearl hiện ở mức gần 18.000 tỷ đồng. Vinpearl cũng tự định giá vốn hóa ở mức gần 5 tỷ USD. Nếu Vinpearl được niêm yết trên HoSE, tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ có thêm một công ty tỷ USD trên sàn chứng khoán.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì mới đây, đại diện Tập đoàn Vingroup đã đăng ký từ nay đến năm 2030 xây dựng 500.000 căn hộ. "Tập đoàn sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng giao trong lĩnh vực nhà ở xã hội. Chúng tôi quyết tâm thực hiện mục tiêu" - đại diện tập đoàn cho biết.

Thêm vào đó, dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ đang đạt được những bước tiến quan trọng. Vừa qua, đại diện Vingroup cũng kiến nghị TP HCM đẩy nhanh thủ tục để khởi công dự án trước ngày 30/4.

Gần đây nhất, CTCP Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam (VEFAC) - công ty con của Vingroup và là chủ đầu tư phát triển dự án Vinhomes Cổ Loa (tên thương mại là Global Gate) - công bố sẽ chuyển nhượng một phần dự án với quy mô 75 ha cho CTCP Thời đại mới T&T. Tổng mức đầu tư phần chuyển nhượng này hơn 30.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, công ty Cổ phần Vinhomes (VHM) cũng đã chính thức ra mắt đại đô thị Vinhomes Wonder City tại Đan Phượng. Với quy mô 133,4ha, mật độ xây dựng 26,7% và 99 tiện ích đẳng cấp, dự án có quy mô hơn 2.000 căn thấp tầng, với nhiều loại hình từ liền kề, liền kề nhà vườn, shop villa, biệt thự song lập đến biệt thự đơn lập, chia thành hai phân khu chính: phân khu mở Wonder Avenue (Phố Hừng Đông) và phân khu đóng Wonder Bay (Vịnh Bình Minh) với ba phong cách kiến trúc: Đông Dương, cổ điển Pháp và Manhattan.

Ngoài cổ phiếu VIC trên sàn chứng khoán Việt Nam, một phần không nhỏ tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nằm tại VinFast – doanh nghiệp niêm yết trên Nasdaq. Theo Companiesmarketcap, VinFast nằm trong top 10 hãng ô tô điện giá trị nhất thế giới với vốn hóa hơn 7,6 tỷ USD. Sau khi chính thức trở thành hãng xe bán chạy nhất thị trường trong năm 2024, chỉ trong hai tháng đầu năm 2025, VinFast đã bàn giao cho khách hàng Việt Nam gần 23.000 ô tô điện.