Tăng đột biến người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái

Theo thông tin từ lực lượng Hải quan và Bộ đội Biên phòng tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái, việc gia tăng đột biến này khiến các đơn vị phải căng mình làm việc, huy động tối đa quân số, bố trí tăng ca, mở thêm luồng, tuyến kiểm soát để vừa giải quyết thủ tục nhanh chóng, vừa đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa và vi phạm quy định về thương mại biên giới.

Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới việc tăng mạnh lượng cư dân xuất nhập cảnh là quá trình sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, phường theo mô hình chính quyền 2 cấp. Sau sáp nhập, địa giới các phường, xã biên giới được mở rộng, kéo theo số lượng cư dân biên giới tăng lên theo các tiêu chí, quy chuẩn pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, thời điểm cuối năm luôn là mùa cao điểm giao thương, trao đổi hàng hóa, quà biếu, nhu yếu phẩm giữa cư dân hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Lượng người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái tăng đột biến nhiều ngày nay.

Trong bối cảnh lưu lượng người qua lại tăng nhanh, ngày 15/11, tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Chi cục Hải quan Khu vực VIII) đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (BĐBP Quảng Ninh) và Ban Quản lý Cửa khẩu Quảng Ninh tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật cho cư dân biên giới, tập trung vào các quy định về hoạt động thương mại biên giới và thủ tục hải quan.

Nội dung tuyên truyền chủ yếu xoay quanh Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/1/2018 về hoạt động thương mại biên giới; các quy định cụ thể về đối tượng cư dân biên giới, hàng hóa được phép mua bán, trao đổi, định mức miễn thuế và trình tự, thủ tục khai báo hải quan. Lực lượng chức năng đã phát hàng trăm tờ rơi, giải thích rõ khái niệm “cư dân biên giới”, bao gồm công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại các xã, phường giáp đường biên giới và người được cơ quan công an cho phép cư trú tại khu vực biên giới.

Cư dân biên giới được phép mua bán, trao đổi các loại hàng hóa sản xuất tại hai nước để phục vụ nhu cầu tiêu dùng, sản xuất; đồng thời phải tuân thủ danh mục hàng hóa do Bộ Công Thương quy định tại Thông tư số 02/2018/TT-BCT và Thông tư số 34/2025/TT-BCT. Lực lượng Hải quan nhấn mạnh, trong bối cảnh lưu lượng cư dân qua lại tăng cao, việc nắm vững danh mục hàng hóa được phép trao đổi là rất quan trọng để tránh vô tình vi phạm, nhất là đối với các mặt hàng có điều kiện, hàng cấm, hàng dễ bị lợi dụng để gian lận thương mại.

Cùng với đó, cơ quan Hải quan đẩy mạnh tuyên truyền quy định về định mức miễn thuế đối với cư dân biên giới theo Phụ lục V, Nghị định 134/2016/NĐ-CP: Mỗi cư dân biên giới được miễn thuế với giá trị hàng hóa không quá 2 triệu đồng/người/ngày/lượt và không quá 4 lượt/tháng.

Phần giá trị hàng hóa vượt định mức phải kê khai, nộp đủ các loại thuế theo quy định. Cư dân khi thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa bắt buộc phải khai báo theo mẫu tờ khai xuất nhập khẩu cư dân biên giới được quy định tại Thông tư 80/2019/TT-BTC.

Một số hình ảnh PV Tiền Phong ghi nhận tại cửa khẩu những ngày qua:

Đa số người xuất cảnh qua cửa khẩu là cư dân biên giới.

Với số lượng người xuất nhập cảnh tăng đột biến, lực lượng chức năng tại cửa khẩu Móng Cái phải điều động thêm cán bộ để hỗ trợ.

Cán bộ Biên phòng tuyên truyền cho cư dân biên giới thực hiện nghiêm chỉnh quy định pháp luật.

Mặc dù số lượng người xuất nhập cảnh rất đông nhưng không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Cư dân, du khách được hướng dẫn làm thủ tục nhanh chóng.

Tất cả mọi cư dân biên giới đều được phát tờ rơi tuyên truyền và hướng dẫn chấp hành pháp luật nghiêm chỉnh.