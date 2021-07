Tăng 27.000% chỉ trong vài tháng, Dogecoin sắp nổ tung?

Thứ Năm, ngày 01/07/2021 15:10 PM (GMT+7)

Trong hơn 100 năm, thị trường chứng khoán là yếu tố tạo ra của cải ưa thích. Trong lịch sử, nó tạo ra lợi nhuận trung bình hàng năm khoảng 7%, cao hơn tất cả các loại tài sản khác.

Tuy nhiên, trong thập kỷ qua, tiền điện tử đã phát triển trên thị trường rộng lớn hơn. Mặc dù Bitcoin có xu hướng chiếm ưu thế trong không gian tiền điện tử, tuy nhiên Dogecoin, với tên gọi là "tiền tệ của mọi người", đã mang lại lợi nhuận cao nhất trong thời gian gần đây. Chỉ trong vòng sáu tháng từ đầu tháng 11/2020 đến đầu tháng 5/2021, Dogecoin đã tăng giá 27.000%, cao hơn mức tiêu chuẩn mà S&P 500, bao gồm cả cổ tức, mang lại trong 56 năm qua!

Tuy nhiên, giấc mơ Dogecoin dường như sắp kết thúc. Kể từ khi đạt đỉnh gần 0,74 USD vào ngày 8 tháng 5 - cùng ngày CEO Tesla Elon Musk xuất hiện trên Saturday Night Live - Dogecoin đã giảm 3/4 giá trị.

Rõ ràng, Dogecoin được sử dụng trong thế giới thực rất hạn chế. Nó có thể được giao dịch trên Coinbase, nhưng chỉ có khoảng 1.400 doanh nghiệp, chủ yếu là doanh nghiệp ít người, trên toàn thế giới chấp nhận Dogecoin làm hình thức thanh toán, theo thư mục kinh doanh trực tuyến Cryptwerk. Thực tế, phải mất 8 năm Dogecoin mới tiếp cận được khoảng 1.400 doanh nghiệp. Trong khi đó, ước tính có khoảng 582 triệu doanh nghiệp trên toàn cầu.

Nếu bạn cần thêm bằng chứng cho thấy sự phổ biến của Dogecoin đã bị thổi phồng quá mức, chỉ cần xem xét kỹ số lượng giao dịch hàng ngày trên blockchain của nó. Sau khi liên tục đạt trung bình 35.000 đến 55.000 giao dịch hàng ngày từ tháng 7/2020 đến tháng 5/2021, chỉ có 20.000 đến 35.000 giao dịch xảy ra hàng ngày trên blockchain trong tháng sau đó. Để so sánh, Visa có khả năng xử lý khoảng 24.000 giao dịch/giây.

Một trong những lý do biện hộ cho Dogecoin là phí giao dịch của nó thấp hơn rõ rệt so với Big Two, Bitcoin và Ethereum. Mặc dù điều này là đúng, tuy nhiên phí giao dịch của Dogecoin cũng cao hơn đáng kể so với một số đồng tiền cạnh tranh (và phổ biến) khác.

Stellar, Nano, IOTA, Litecoin, Cardano, Ripple, Monero, Bitcoin SV, Bitcoin Cash, Ethereum Classic, DigiByte, Dash và một danh sách dài các loại tiền kỹ thuật số khác đều có phí giao dịch thấp hơn Dogecoin. Trong nhiều trường hợp, các mạng này cũng xác minh và giải quyết các giao dịch nhanh hơn Dogecoin.

Một lý do khác khiến đoàn tàu Dogecoin bị trật bánh là cuộc đàn áp khai thác Bitcoin ở Trung Quốc. Mặc dù Bitcoin là một đồng tiền hoàn toàn khác với Dogecoin, nhưng luận điểm ở đây là rõ ràng: Trung Quốc không muốn bất kỳ loại tiền kỹ thuật số nào cạnh tranh với đồng nhân dân tệ được ngân hàng trung ương hậu thuẫn.

Điều này cho thấy rằng một số chính phủ sẽ không hài lòng với việc tiền tệ kỹ thuật số thâm nhập vào nền kinh tế của họ. Là quốc gia lớn thứ hai trên thế giới tính theo tổng sản phẩm quốc nội, các hành động của Trung Quốc đã gây ra những làn sóng trong không gian tiền điện tử.

Cuối cùng, lịch sử thể hiện rõ ràng rằng tất cả các bong bóng cuối cùng đều sẽ vỡ vụn, không có ngoại lệ. Mặc dù blockchain có thể có một tương lai tươi sáng, nhưng các doanh nghiệp vẫn miễn cưỡng chuyển khỏi cơ sở hạ tầng thanh toán đã được thử nghiệm của họ.

